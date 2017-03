архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.03.17 22:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “EUobserver.com”,

"How Poland's Szydlo fought the EU and lost" Европейский Союз - 10 марта 2017 г. Как польский премьер-министр воевала с ЕС и проиграла Шидло очевидно действовала на основе инструкций из дома (Фото: consilium.europa.eu) Эрик Морис БРЮССЕЛЬ, 10 марта Какое-то время в пятницу утром (10 марта) ее 26 партнеров думали, что она не приедет. Но польский премьер-министр Беата Шидло просто опоздала и присоединилась к дискуссии о будущем Европы, которая началась без нее. Туск (в центре) был поддержан 27 странами против одной через 30 минут (Фото: совещание)

Она была готова помочь на этих переговорах, сказали источники. Намного больше, чем в последние дни, когда она заняла, как сказал один чиновник ЕС высшего ранга, "агрессивную и контрпродуктивную позицию". В четверг она в одиночку и тщетно сражалась против всех остальных лидеров ЕС, чтобы помешать переизбранию Дональда Туска, другого поляка, на пост президента Совета ЕС. Она даже утверждала, что Туск, встречавшийся с противниками ее партии "Закона и справедливости" ("ЗиС"), пытался свергнуть ее правительство. Она попыталась наложить вето на заключения саммита ЕС, которые касались несвязанных с этим вопросов, например, миграции. Но документ все равно был опубликован под пикантным заголовком "заключения президента" - того самого, которого она пыталась заблокировать. Поражение Польши по Туску было, пожалуй, неизбежным результатом, но то, как страна вела борьбу, озадачило ее коллег. Это началось в среду, когда посол Польши в ЕС попытался неудачно снять голосование по Туску с повестки саммита. Затем это продолжилось в четверг утром, когда делегации стран ЕС узнали из польских СМИ, что Шидло может покинуть саммит, если Туск будет избран. Она одной из первых приехала в Башню Туска, как окрестили новое здание Совета ЕС, где она провела встречу с сюзниками Польши в ЕС - Чешской Республикой, Венгрией и Словакией - которые сказали ей, что она осталась в одиночестве. Она также провела встречу с германским канцлером Ангелой Меркель и отдельно - со шведским премьер-министром Стефаном Лёвеном. Не ясно, что было сказано, но источники приписывают Меркель, что это она убедила Шидло не покидать мероприятие. Чиновники ЕС сказали, что даже если бы Польша оставила пустое кресло, заключения все равно были бы приняты. Польский лидер была "эмоциональной" в ее аргументах в отношении того, что Совету не следует выбирать человека, не поддерживаемого его государством-членом ЕС, сказали источники. Она также дала "очень ясно" понять, что она следует инструкциям из Варшавы. Но мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат, страна которого является председателем в ЕС, поставил это на голосование всего через 30 минут после начала саммита, и Польша потерпела поражение со счетом 27 к 1. Туск вошел в зал под аплодисменты, в то время как Шидло с угрюмым выражением лица слушала его речь, сидя рядом с Виктором Орбаном из Венгрии. Она осталась на заседании, чтобы участвовать в дискуссиях по миграции, экономике и торговле. Некоторые дипломаты ЕС выразили сочувствие ей, сказав, что у нее не было иного выбора, кроме как следовать инструкциям Ярослава Качиньского, главы партии "ЗиС", которого многие считают фактическим лидером Польши. Качиньский, анти-германский правый политик, считает Туска, про-германского либерала, своим главным политическим противником. Он также винит Туска в смерти своего брата-близнеца Леха во время авиакатастрофы в Смоленске в 2010 году, когда Лех Качиньский являлся президентом, а Туск был премьер-министром. У Качиньского "политическая, идеологическая и психологическая проблема" с Туском, сказал высокопоставленный чиновник ЕС. "Враждебная атмосфера" Шидло, а также датский премьер-министр Ларс Локке Расмуссен, подняли вопрос о российском проекте газопровода "Северный поток", сказав, что Еврокомиссия должна представить доклад о его законности. Но атмосфера стала "весьма напряженной", сказал один дипломат ЕС, когда стало ясно, что она наложит вето на заключения саммита. Польша рассматривала вето как "политическое заявление", предназначенное сказать, что Совет поступил неправильно с избранием Туска, проигнорировав польское правительство. На пресс-конференции перед ужином лидеров ЕС Шидло сказала журналистам, намекнув на Германию, что Совет обслуживает небольшую группу избранных стран, и что лидеры не "уважают друг друга". Атмосфера ухудшилась во время ужина и стала "почти враждебной в конце встречи", когда Шидло все еще выступала против заключительного текста. "Будет какой-то документ. Посмотрим, как он будет назван", - сказал сайту EUobserver один источник в ЕС, когда вечер четверга затянулся и страсти разбушевались. "Очень позитивное поведение" В конечном итоге документ с заключениями президента был опубликован с равно пикантным разъяснением. "Европейский совет совместно рассмотрел документ в приложении. Он был поддержан 27 странами-членами Европейского совета, но не получил консенсуса по причинам, не связанным с его содержанием" - говорилось на первой странице документа. Шидло и другие лидеры покинули здание в полночь, не поговорив с прессой. В пятницу, когда Шидло вернулась, она была "очень позитивной", согласно одному чиновнику ЕС, осведомленному о дискусии. "Она сказала, что Польша готова принять окончательную версию Римской декларации, и у нее были рациональные требования и предложения", - отметил чиновник, имея ввиду текст о будущем ЕС, который лидеры планируют представить в итальянской столице 25 марта. Дискуссии в пятницу были "обычными", сказал источник, близкий к польской делегации, добавив, что Польша "полна решимости продемонстрировать единство". Чиновники ЕС почувствовали себя "более оптимистично", чем предыдущим вечером, по поводу будущего диалога с Польшей. "Шантаж" Туск на пресс-конференции сказал, что он готов работать с Варшавой и что он надеется, что его "польская коллега" примет его оливковую ветвь. Но Шидло снова всех удивила, на этот раз обвинив французского президента Франсуа Олланда в "шантаже" финансовыми средствами ЕС, одним из основных получателей которых является Польша. "Некоторые лидеры в Европе считают, что всех и вся можно купить за деньги, и я сказала, что мы так не думаем", - сказала она. С предстоящими трудными переговорами по Брекзиту и будущему ЕС готовность Шидло сотрудничать с другими лидерами ЕС и с Туском после фиаско на саммите является неопределенной. Но многие в Брюсселе считают, что ключ к отношениям с Польшой находится в руках Качиньского. Многое будет зависеть от его реакции, но он редко встречается с лидерами ЕС лично. "У нас нет канала для диалога. Мы не знаем, что он думает", - сказал ранее на этой неделе ведущий чиновник из партии Туска "ГП".

