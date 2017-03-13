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опубликовано редакцией на Переводике 13.03.17 18:27 скаут: Diana;

Ссылка на оригинал Снос хрущевок в Москве вывел из себя шеф-редактора «Новой газеты» Москва гудит. Путин и Собянин дали старт мегапроекту по реновации центра столицы — отстройке современных многоэтажек на месте аварийных хрущевок. Как и ожидалось, амбициозный проект тут же подвергся критике оппозиционных изданий. В авангарде либеральной истерии встала «Новая газета», выпустившая анонс к целой серии критических статей на эту тему.



Разбирается ли шеф-редактор «Новой газеты» в теме «великого расселения» Москвы? Прочитав первый же абзац текста, верится в это с трудом. Ведь Полухину до сих пор «неясно», какой станет Москва после сноса пятиэтажек.



Зная историю вопроса, Полухин выглядит здесь идиотом. Ведь проект реновации Москвы давно вышел за рамки теории. Речь идёт не о какой-то черновой идеи, возникшей у Собянина во время перекура, а о давно и



Как мы видим, живут там хорошо. В конкретных цифрах это еще более очевидно — новые квартиры, предоставляющиеся переселенцами, на 20% больше прежних. Кухни на два и более квадратных метра больше, а в прихожих легко вмонтировать встроенный шкаф. Чистые и светлые парадные с подъемниками для инвалидов, места под парковку во дворе и зеленые зоны с детскими площадками — вот



И так оно и должно быть. Это называется прогрессом.



Вспомните: в своей время хрущевки спасли миллионы семей по всей стране, ютившихся в подвалах, коммуналках и общежитиях барачного типа. Теперь им на смену пришли «собяновки».



И это нормально.



Другой вопрос — почему столь прогрессивный проект со старта подвергся критике со стороны «Новой газеты», претендующей на роль «независимого» и современного издания?



Чтобы разобраться в этом, мы будет в дальнейшем следить за публикациями «Новой» по данному вопросу. Хотелось бы ошибаться, но нам кажется, что журналисты неспроста анонсировали ворох критических статей на тему «великого расселения» хрущевок в Москве. Вполне возможно, что это начало спланированной кампании по дискредитации столичных властей. Потому, держим ушки на макушке.







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Москва гудит. Путин и Собянин дали старт мегапроекту по реновации центра столицы — отстройке современных многоэтажек на месте аварийных хрущевок. Как и ожидалось, амбициозный проект тут же подвергся критике оппозиционных изданий. В авангарде либеральной истерии встала «Новая газета», выпустившая анонс к целой серии критических статей на эту тему.Разбирается ли шеф-редактор «Новой газеты» в теме «великого расселения» Москвы? Прочитав первый же абзац текста, верится в это с трудом. Ведь Полухину до сих пор «неясно», какой станет Москва после сноса пятиэтажек.Зная историю вопроса, Полухин выглядит здесь идиотом. Ведь проект реновации Москвы давно вышел за рамки теории. Речь идёт не о какой-то черновой идеи, возникшей у Собянина во время перекура, а о давно и успешно работающей программе , инициированной ещё в 1999 году.Как мы видим, живут там хорошо. В конкретных цифрах это еще более очевидно — новые квартиры, предоставляющиеся переселенцами, на 20% больше прежних. Кухни на два и более квадратных метра больше, а в прихожих легко вмонтировать встроенный шкаф. Чистые и светлые парадные с подъемниками для инвалидов, места под парковку во дворе и зеленые зоны с детскими площадками — вот неполный список того, что совершенно бесплатно получили бывшие жильцы злополучных хрущевок.И так оно и должно быть. Это называется прогрессом.Вспомните: в своей время хрущевки спасли миллионы семей по всей стране, ютившихся в подвалах, коммуналках и общежитиях барачного типа. Теперь им на смену пришли «собяновки».И это нормально.Другой вопрос — почему столь прогрессивный проект со старта подвергся критике со стороны «Новой газеты», претендующей на роль «независимого» и современного издания?Чтобы разобраться в этом, мы будет в дальнейшем следить за публикациями «Новой» по данному вопросу. Хотелось бы ошибаться, но нам кажется, что журналисты неспроста анонсировали ворох критических статей на тему «великого расселения» хрущевок в Москве. Вполне возможно, что это начало спланированной кампании по дискредитации столичных властей. Потому, держим ушки на макушке.