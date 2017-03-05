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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 05.03.17 20:56
скаут: karlos1911;
 
 

Политика Путина находит одобрение за рубежом

Политика Путина отстаивать интересы страны всегда и во всем. Подход вроде бы простой, но тем не менее эффективный. Благодаря тому, что Россия поддерживает международные нормы, будь-то в  политической, экономической, военной, финансовой и культурной сферах, к нашему мнению прислушиваются.  Это тот факт, который должна признать Украина. 



Другими словами, как бы Киев сегодня не пытался переложить ответственность на Россию за сбитый Боинг на Донбассе, или за начало военных действий, правда, на нашей стороне.  О чем говорить, если люди по всему миру позитивно оценивают политику Владимира Путина? Вряд ли они когда-то скажут, что хотели бы видеть своим президентом Порошенко. Он далеко не пример для подражания, давайте будем честными. 

Да, пусть Киеву удается замалчивать о причинах крушения  малазийского Боинга под Донецком, обвиняя в своих бедах Россию, долго так все равно продолжаться не может.   Политика Путина, несомненно, поставит точку в этом нашумевшем деле. Вот увидите. Мы еще никому не позволяли об себя ноги вытирать.

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