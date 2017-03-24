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опубликовано редакцией на Переводике 24.03.17 20:31
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Гройсман признал провальную политику Украины? Торговая блокада Донбасса бьет по экономике Незалежной


За последние несколько дней, Владимир Гройсман стал одним из самых обсуждаемых политиков Незалежной, а всего-то нужно было признать, что торговая  блокада Донбасса была ошибкой. 

Если серьезно, от признаний украинского премьера легче не становится. Выступить перед депутатами в ходе «Часа вопросов к правительству", много ума не нужно. Другое дело, как Украина собирается возмещать финансовые потери?  Вот, что сегодня по-настоящему волнует местных. 
 
Со слов того же Гройсмана торговая блокада обернется для Украины потерей роста экономики на уровне 1% ВВП. 
По логике, власти должны отменить принятое решение. Но где они, а где логика?  Официальный Киев всегда действовал исключительно в своих интересах. 

То, что в Верховной Hаде наблюдается раскол,  депутаты не могут договориться друг с другом относительно политики, проводимой в стран -  это одно дело. 

Зная любовь Порошенко к деньгам,  странно, что он не отменил блокаду Донбасса. По самым скромным подсчетам? после  прекращения транспортного и железнодорожного сообщения с Юго–Востоком бюджет Незалежной недосчитается суммы, которая насчитывает миллиарды долларов.


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