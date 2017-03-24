Гройсман признал провальную политику Украины? Торговая блокада Донбасса бьет по экономике Незалежной

За последние несколько дней, Владимир Гройсман стал одним из самых обсуждаемых политиков Незалежной, а всего-то нужно было признать, что торговая блокада Донбасса была ошибкой.





Если серьезно, от признаний украинского премьера легче не становится. Выступить перед депутатами в ходе «Часа вопросов к правительству", много ума не нужно. Другое дело, как Украина собирается возмещать финансовые потери? Вот, что сегодня по-настоящему волнует местных.

Со слов того же Гройсмана торговая блокада обернется для Украины потерей роста экономики на уровне 1% ВВП.

По логике, власти должны отменить принятое решение. Но где они, а где логика? Официальный Киев всегда действовал исключительно в своих интересах.





То, что в Верховной Hаде наблюдается раскол, депутаты не могут договориться друг с другом относительно политики, проводимой в стран - это одно дело.





Зная любовь Порошенко к деньгам, странно, что он не отменил блокаду Донбасса. По самым скромным подсчетам? после прекращения транспортного и железнодорожного сообщения с Юго–Востоком бюджет Незалежной недосчитается суммы, которая насчитывает миллиарды долларов.