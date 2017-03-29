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опубликовано редакцией на Переводике 29.03.17 21:43
скаут: karlos1911;
 
 

Дипломатические новости Путин обсудит с лидерами Израиля и Турции


Как передают новости Путин проведёт в Москве две встречи: 9 марта  с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и 10 марта с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Таким образом, подтвердились слова главы Израиля о том, что он планирует в этот четверг встретиться в Москве с российским лидером.

Обе эти встречи крайне важны, потому что главным вопросом, который планируется на них обсудить, станет Сирия. Каждая из упомянутых стран заинтересована в окончании сирийского кризиса, потому нельзя пренебрегать возможностью устроить подобные переговоры.

Авторитет России неоспорим (не случайно же именно ей удаётся вести переговоры со всеми сторонами конфликта и даже устраивать встречи между ними), равно как и её вклад в дело окончания данного кризиса, потому только она сможет объединить (пусть и не во всём) такие силы, как Турция, правительство САР, сирийская оппозиция и даже Израиль, для достижения высшей цели – возвращения мира в Сирию. При этом Россия также ещё раз доказала, что готова к сотрудничеству со всеми для достижения, не побоюсь этих слов, высших и благородных целей (таких, как деэскалация сирийского конфликта).

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