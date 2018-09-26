Шведское ТВ: В Швеции одинаково относятся к геям и евреям, но не к китайцам

Оскорбительная для китайцев вывеска на канале SVT Humor

В Швеции с новой силой разгорелся конфликт, связанный с аморальным отношением к гражданам Китая. Посольство КНР в Стокгольме выступило с протестом в адрес центрального шведского телеканала SVT, который — цитата — «нарушает основные моральные принципы человечества».

Журналисты сатирической программы на SVT поглумились над китайскими туристам. Причём, шутки были, мягко говоря, нетактичными, что выглядит действительно возмутительно для Швеции, которая позиционирует себя как страна — сторонник этнического равенства.

Итак, в телесюжете прозвучали рекомендации китайским туристам, как надо вести себя в Швеции. В частности, была продемонстрирована наклейка на входную дверь, которую можно «прочитать» как запрет китайцам испражняться в магазинах. Также ведущий сообщил, что «если человек в Швеции выгуливает собаку, то это не значит, что он идёт из магазина со своей едой». Более того, в телепередаче прозвучала мысль, что «в Швеции одинаково относятся к евреям и геям, но это не относится к китайцам».

EADaily уточняет, что столь похабная программа вышла как следствие другого скандала, связанного с шокирующим поведением стокгольмской полиции по отношению к китайской семье Цзэн, прибывшей в шведскую столицу в качестве туристов. В начале сентября столичные стражи порядка отвезли на кладбище пожилую пару из Китая. Такая «экзотическая» профилактическая мера была предпринята после того, как китайские туристы отказались выходить из фойе переполненной гостиницы.

Дипмиссия КНР в Стокгольме потребовала от шведских властей принести извинения, а также наказать виновных. Однако прокуратура королевства не нашла в действиях полиции состава преступления.

«Когда полицейские вынуждены удалить кого-либо с места беспорядков, они просто перемещают зачинщиков на расстояние. Закон о полиции предписывает такие действия. В этой истории нет ничего удивительного. Можно понять, что это драматично для самих туристов, но в этом нет никакого преступления», — заявил прокурор Матс Эрикссон.

После выхода скандального телесюжета посольство Китая в Швеции обнародовало коммюнике, в котором есть такие строки: «Программа SVT и ее ведущий Эспер Рондхаль прямо и открыто провоцирует расовую ненависть и конфронтацию в Китае».

«Ответственные сотрудники телеканала утверждают, что это развлекательная программа. Этот аргумент мы абсолютно не приемлем и категорически отвергаем. В программе также говорилось о неверной карте Китая, в которой отсутствовали китайская провинция Тайвань и часть Тибета, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая. Программа нарушает основные моральные принципы человечества и бросает вызов совести и является серьезным нарушением профессиональной этики СМИ», — говорится в заявлении китайского посольства.

Китайская сторона подчеркнула, что оставляет за собой право принимать дальнейшие меры.

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