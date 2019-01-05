В Северной Сирии, американские военные потребовали от сирийской армии спустить государственный флаг (видео)

SYRIA NEWS

On Jan 4, 2019

В сети появилась видеозапись разговора, который произошел между американскими и сирийскими военными несколько дней назад в северной Сирии.

Говоря конкретнее, американские военные, патрулировавшие неподалеку от позиций сирийской армии к западу от города Манбидж, потребовали от сирийских военных спустить сирийский государственный флаг. Это требование было отклонено офицером сирийской армии, ответственным за наблюдение за районом.

После отказа американские военные, без каких-либо дальнейших инцидентов, отошли к своим позициям .

По всей вероятности, требование американцев было вызвано тем фактом, что патрульные зоны США вблизи Манбиджа теперь пересекаются с патрульными зонами сирийской армии после массированного усиления САА в районе Манбиджа.

На прошлой неделе сирийская армия значительно расширила свое присутствие в районе города Манбидж, направив на ключевые передовые позиции подразделения 1-й бронетанковой дивизии и 106-й бригады республиканской гвардии.

https://youtu.be/Fy4HkWAJ-h4







статью прочитали: 6 человек