навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
05.01.19  

В Северной Сирии, американские военные потребовали от сирийской армии спустить государственный флаг (видео)

(0)
 
04.01.19   Редакция

Ложь, которая сбила самолет Malaysian Airlines MH17

(0)
 
03.01.19   Редакция

Россия-мания захватывает мир

(0)
 
03.01.19  

«Для танго нужны двое. Путин не хочет танцевать»

(0)
 
02.01.19   Редакция

Это лучшая книга 2018 года, по мнению десятков тысяч заядлых читателей

(0)

последние за вчера, 04.01.19  
 
15:40   Редакция

Ложь, которая сбила самолет Malaysian Airlines MH17

(0)
 
04:28   Редакция

Является ли Россия империалистическим государством?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 05.01.19 03:49
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В Северной Сирии, американские военные потребовали от сирийской армии спустить государственный флаг (видео)

SYRIA NEWS

On Jan 4, 2019

US forces

В сети появилась видеозапись  разговора, который произошел между американскими и  сирийскими военными несколько дней назад в северной Сирии.

Говоря конкретнее, американские военные, патрулировавшие   неподалеку от позиций сирийской армии к западу от города Манбидж,  потребовали от сирийских военных спустить сирийский государственный  флаг. Это требование было отклонено офицером сирийской армии, ответственным за наблюдение за районом.

После отказа американские военные,  без каких-либо дальнейших инцидентов,  отошли к своим позициям .

По всей вероятности, требование американцев  было вызвано тем фактом, что патрульные зоны США вблизи Манбиджа теперь пересекаются с патрульными зонами сирийской армии после массированного  усиления САА в районе Манбиджа.

На прошлой неделе сирийская армия значительно расширила свое присутствие в районе города Манбидж, направив на ключевые  передовые позиции подразделения 1-й бронетанковой дивизии и 106-й бригады республиканской гвардии.

https://youtu.be/Fy4HkWAJ-h4


статью прочитали: 6 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 