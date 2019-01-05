В Северной Сирии, американские военные потребовали от сирийской армии спустить государственный флаг (видео)

В сети появилась видеозапись разговора, который произошел между американскими и сирийскими военными несколько дней назад в северной Сирии.
Говоря конкретнее, американские военные, патрулировавшие неподалеку от позиций сирийской армии к западу от города Манбидж, потребовали от сирийских военных спустить сирийский государственный флаг. Это требование было отклонено офицером сирийской армии, ответственным за наблюдение за районом.
По всей вероятности, требование американцев было вызвано тем фактом, что патрульные зоны США вблизи Манбиджа теперь пересекаются с патрульными зонами сирийской армии после массированного усиления САА в районе Манбиджа.
На прошлой неделе сирийская армия значительно расширила свое присутствие в районе города Манбидж, направив на ключевые передовые позиции подразделения 1-й бронетанковой дивизии и 106-й бригады республиканской гвардии.
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