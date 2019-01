архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.01.19 17:17 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The New York Times”,

"Some of the Popular Images and Themes the Russians Posted on Social Media" США - 17 декабря 2018 г. Некоторые из популярных картинок и тем россиян, размещенных в социальных медиа Используя множество аккаунтов на разных платформах и ориентируясь на различные демографические данные, русские обеспечили свои посты миллионом реакций. Когда Россия ориентируется на американцев в социальных медиа, у нее есть политические цели: в 2016 году нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь избрать Дональда Дж. Трампа; с тех пор давить на мнения русских по таким вопросам, как конфликты в Сирии и Украине; а в будущем - кто знает? Чтобы получить влияние, российские онлайн-операторы должны сначала создать аудиторию. Выдавая себя за американцев, они должны заставить американцев обратить внимание и хотя бы хоть немного доверять им. Два доклада, подготовленные для комитета Сената по разведке и выпущенные в понедельник, проливают свет на то, как это делает Россия. В отчетах указаны некоторые из самых популярных изображений и тем, созданных агентством интернет-исследований, которое находится в Санкт-Петербурге, Россия, и принадлежит бизнесмену, имеющему тесные связи с президентом Владимиром Путиным. Вот несколько лучших хитов россиян. Опубликовано 8 сентября 2016 года на странице «Быть патриотичным» на Facebook (Оцените и поделитесь; Если вы думаете, что наши ветераны должны получать пособия, чем беженцы). С сообщением: «По меньшей мере, 50 000 бездомных ветеранов голодают на улицах, но либералы хотят пригласить 620 000 беженцев и поселить их среди нас. Мы должны заботиться о своих гражданах, и это должно быть главной целью наших политиков! » 640,390 Поделились Используя изможденное лицо ветерана, этот пост противопоставил отчаянное состояние многих американских ветеранов предположительно более удачной судьбе беженцев, используя число, которое мистер Трамп упомянул в нападении на миссис Клинтон. («PolitiFact» оценил число как ложное). Подобно огромному количеству постов, он обращался к консерваторам, использовал сомнительную статистику и подключился к президентским выборам через два месяца. Несмотря на свое несколько неуклюжее название - русские создатели мемов не были носителями английского языка, в конце концов - на странице в Facebook под названием «Быть патриотичным» было собрано 6,3 миллиона «лайков», по-видимому, от американцев, которые полагали, что поддерживают патриотов. Опубликовано 2 марта 2016 г. в аккаунте Instagram @army_of_jesus_ (Оцените, если вы верите/Продолжайте листать, если нет). Этот пост получил наибольшее количество лайков в Instagram перед выборами. 87,750 Лайков Тролли агентства интернет-исследований стремились задействовать мощные потоки эмоций и мнений в американском электорате. Не удивительно, что одним из этих течений была вера. Этот простой образ, как и пост выше о ветеране, представляет безвыходное положение между противостоящими силами - на этот раз не ветераны против беженцев, а христиане против неверующих. Предлагая пользователям Instagram выбор оценить картинку или прокрутить дальше, российские операторы организовали мягкую проверку на преданность: они наверняка захотят присоединиться к армии Иисуса! Опубликовано 23 ноября 2016 года на странице Blacktivist в Facebook С сообщением: «ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ БЫСТРО РАСПРОСТРАНИТЬ ЭТО ВИДЕО. ЭТИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ МОГУТ ИЗБИВАТЬ НЕВИННОГО ЧЕЛОВЕКА, ИМ МОЖЕТ СОЙТИ С РУК УБИЙСТВО, ДАЖЕ КОГДА ЭТО НА КАМЕРУ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОНИ НОСЯТ "ВОЛШЕБНЫЙ" ЗНАЧОК И ОРУЖИЕ». 539,012 Поделились В этой подлинной видеозаписи, которая широко распространена в Интернете, три белых полицейских задерживают чернокожего человека, а один сотрудник неоднократно бьет его по голове, пытаясь надеть на него наручники. Blacktivist была одной из 30 страниц Facebook, созданных агентством интернет-исследований и посвященных афроамериканской тематике. Русские использовали мощный, законный повод для недовольства, а затем получили широкое освещение: жестокое обращение или расстрел невооруженных чернокожих мужчин со стороны полиции. Такие посты создают аудиторию и укрепляют связь с этой аудиторией. Тогда на этой же странице была бы готова заинтересованная аудитория, когда агентство интернет-исследований разместило бы политические сообщения, подобные тем, которые оно использовало в кампании 2016 года: что миссис Клинтон была враждебно настроена к афроамериканским интересам. Опубликовано 11 июня 2017 года в аккаунте Instagram @blackstagram_ (Все оттенки телесного цвета!) С сообщением: «Каков ваш цвет?@expressiontees @kahmune #blackexcellence #blackpride #blackandproud #blackpower #africanamerican#melanin #ebony #panafrican #blackcommunity #problack #brownskin #unapologeticallyblack #blackgirl #blackgirls #blackwomen #blackwoman.» 254,179 Лайков После выборов 2016 года российские тролли не прекратили свою работу - и в Instagram они фактически активизировали ее. Многие посты, предназначенные для афроамериканцев, такие как этот, были по сути своей аполитичными. Как и во многих мемах агентства интернет-исследований, изображение и сообщение были созданы не в России, а взяты из других мест: в данном случае это реклама обувной компании Kahmune. Эксперты, изучавшие агентство интернет-исследований, говорят, что такие посты формируют лояльную аудиторию, по сути, подготавливая почву для любого будущего политического послания, которое российское правительство захочет распространить. Межплатформенный бренд агентства интернет-исследований Тема The Black Matters была впервые создана на странице Facebook в июне 2015 года. Но в последующие месяцы операторы агентства интеренет-исследований распространили такой же бренд на многих платформах: Google+, Twitter и Instagram, где @blackmattersus привлекли 28 466 подписчиков и 1 929 855 действий – оцени и поделись. На одноименном канале YouTube размещено 95 видео. Были объявления на Facebook и Google. Подкаст запускался на SoundCloud, связанном с блогом на Tumblr. Как и любое другое коммерческое предприятие, российская фабрика троллей создала имидж и бренд, используя всевозможные онлайн-инструменты - все они предоставлены американскими компаниями.

