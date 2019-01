архив



опубликовано редакцией на Переводике 24.01.19 23:52 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The New Zealand Herald”,

"The robots that offer you love" Новая Зеландия - 13 января 2019 г. Роботы, которые предлагают вам любовь Image via Lovot Робот-питомец, который радуется, когда его гладят, и помогает пожилым людям, когда им одиноко – один из популярных продуктов крупнейшей в мире выставки технологий. Его японский производитель, Groove X, сказал, что робот Lovot, с мультипликационными глазами и лапками как у плюшевого медвежонка, создан для того, чтобы «воспитывать в людях способность любить», требуя внимание от своего владельца. У робота есть датчики, реагирующие на прикосновения человека. Он машет руками в воздухе до тех пор, пока его не обнимут. Он даже может «уснуть» на руках своего владельца. В Лас-Вегасе в этом году одна из главных тем выставки Consumer Electronics Show (CES), где ведущие технологические компании мира демонстрируют свои новейшие изобретения – технология для бэби-бумеров. Lovot использует видеокамеру, установленную на его голове, чтобы распознавать лицо своего владельца. Groove X надеется, что роботы, которые стоят 6000 долларов США за пару, станут хитом среди пожилых японцев. Также планируется выпустить устройства в США. Другая компания, Intuition Robotics, использовала CES для своего робота ElliQ, разработанного для помощи пожилым людям. Устройство оснащено светящейся головкой, кивающей во время разговора, а также съемным экраном и камерой, с помощью которой можно совершать видеозвонки. Устройство ElliQ будет продаваться за 1499 долларов США, но для его использования будет необходима ежемесячная подписка в размере 35-50 долларов США. Hyundai также представила Elevate, автомобиль с роботизированными ногами, который может помочь людям с ограниченными возможностями. Благодаря ногам автомобиль передвигается как собака. Первоначально они были созданы для служб экстренной помощи, но разработчики сказали, что у автомобиля может быть и другое применение. Джон Су, возглавляющий проект в Hyundai, сказал: «Эта технология выходит далеко за пределы чрезвычайных ситуаций». Исследования, проведенные для британской газеты The Daily Telegraph в прошлом году, показали, что глобальные инвестиции в технологии для пожилых людей почти утроились с 2017 года. Только за первые 10 месяцев 2018 года инвестиции в технологические компании, создающие продукты для ухода за пожилыми людьми, увеличились до 453 миллионов долларов США по сравнению с 166 миллионами долларов США инвестиций за 2017 год. Компании все больше разрабатывают продукты для пожилых людей, используя такие инновации, как искусственный интеллект и распознавание лиц. Еще одна совершенно новая система от британского бренда Hive, часть Centrica. Устройство, появившееся в Великобритании в прошлом месяце, позволяет лицам, осуществляющим уход, удаленно проверять подопечных с помощью датчиков, установленных вокруг их дома. Система, которая стоит 149 фунтов стерлингов плюс 14,99 фунта стерлингов в месяц, изучает распорядок дня и предупреждает семью или соседей, если ее не придерживаются. Система может определить, закрыта ли передняя дверь, включен ли чайник и открыт ли холодильник. Компания утверждает, что она помогает людям меньше волноваться, если они оставляют своих близких одних, а также позволяет пожилым дольше оставаться в своих домах. Компания Samsung представила Bot Care, робота с искусственным интеллектом на колесах высотой 61 см, который следит за здоровьем человека с помощью тестов артериального давления и частоты сердечных сокращений. Он имеет специальные настройки для вызова экстренных служб, если что-то пойдет не так, и может включать расслабляющую музыку, чтобы помочь справиться со стрессом. Он также может делать видеозвонки, которые дают семьям возможность проверять больных родственников.

статью прочитали: 36 человек