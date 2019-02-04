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опубликовано редакцией на Переводике 04.02.19 14:53
переводчик bachmatov1988;
   
 

Брексит: ЕС постановил, что Гибралтар – «колония британской короны», суверенитет которой оспаривается Испанией

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Правительство Великобритании назвало провокационное заявление «абсолютно неуместным» в связи с тем, что блок идет на обострение спора о британской заморской территории.

ЕС провокационно описал Гибралтар как «колонию британской короны», суверенитет которой оспаривается Испанией.

В своем шаге, названном правительством Соединенного Королевства «абсолютно неуместным», проект регламента ЕС предоставляет британцам право на безвизовое передвижение по блоку в случае отсутствия соглашения по Брекситу, при этом проводится различие между теми, кто живет в Британии, и теми, кто является гражданином Британской заморской территории.

В споре растет напряженность из-за территории в связи с выходом Британии из блока и поддержкой государствами ЕС политики Испании, которая, как считают британские чиновники, стремится активизировать свои претензии на «Скалу».

Пресс-секретарь правительства Соединенного Королевства заявил: «Положения ЕС о безвизовом въезде в Шенгенскую зону и выезде из нее затрагивают Гибралтар, и означают, что при любом сценарии британские подданные из Гибралтара смогут передвигаться для краткосрочного пребывания в Испанию и из нее и другие страны в Шенгенской зоне».

«Гибралтар не является колонией и абсолютно неуместно описывать его таким образом».

«Гибралтар – полная часть семьи Соединенного Королевства, и у него зрелые и современные отношения с СК. Это не изменится из-за нашего выхода из ЕС. Все стороны должны уважать демократическое желание народа Гибралтара быть британцами».

Дипломаты заявили, что посол Британии при ЕС высказал возражения Лондона о назначении Гибралтара на встрече с посланниками ЕС.

«Гибралтар – это колония британской короны», заявлено в тексте, согласно Financial Times. Между Испанией и Соединенным Королевством существует противоречие относительно суверенитета над Гибралтаром, территорией, по которой должно быть достигнуто соглашение в свете соответствующих резолюций и решений Генеральной Ассамблеи ООН.

Это происходит в связи с продолжением приближения Британии к дате выхода из ЕС 29 марта без какого-либо соглашения в Парламенте по предложенному Терезой Мэй соглашению о выходе.

В связи с угрозой Брексита без заключения соглашения многие члены законодательного органа призывают к продлению срока статьи 50, что дало бы премьер-министру дополнительное время для ведения переговоров по соглашению, приемлемого для парламентариев.

Один из старших дипломатов ЕС сообщил газете: « Испанцы готовятся к борьбе за Гибралтар, когда будет запрос о продлении срока. Это могло бы быть опасно».

Спор возник всего через несколько недель после того, как военный кораблю Испании прошел мимо территории с заметно играющим через громкоговорители национальным гимном Испании.

Правительство Испании требует возвращения Иберской территории Испании, такая политика была принята в эпоху Франко. Однако результаты опросов и референдумов показывают, что подавляющее большинство жителей Гибралтара хотят остаться частью Соединенного Королевства.

В прошлом месяце министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Гибралтар «всегда будет под государственным флагом Соединенного Королевства».


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теги: Испания, ЕС  
   
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