British Petroleum: американский сжиженный газ неконкурентоспособен

18 февраля, 2019 РИА Новости

В ближайшие два десятилетия Россия останется крупнейшим экспортером нефти и газа — таков прогноз одной из крупнейших нефтяных компаний, британской BP (British Petroleum), сделанный в докладе о перспективах мировой энергетики.

Через двадцать лет Россия будет обеспечивать пять процентов мирового спроса на первичные энергоресурсы и производить до 14 процентов нефти и газа, отмечают эксперты BP. Объем добычи черного золота в стране вырастет до 12,5 миллиона баррелей в сутки.

Показатели минувшего года рекордные: по нефти — 11,5 миллиона баррелей в сутки, по газу — 733 миллиарда кубометров. Экспорт голубого топлива увеличился на 9,3% — до 245 миллиардов кубов.

Конкуренция между крупнейшими производителями энергоресурсов в ближайшие годы усилится. В первую очередь — на газовом рынке. Так, по газу Россия уступит лидерство США, но останется крупнейшим экспортером. По нефти — третье место после американцев и Саудовской Аравии.

В минувшем году, по данным Управления энергетической информации (EIA), США уже завоевали первенство по нефтедобыче — в феврале по суточному показателю обошли саудитов, а в августе — и Россию (впервые с 1999 года). В EIA подчеркивают, что в 2019 году этот расклад сохранится.

Впрочем, аналитики указывают: важно не столько распределение мест по объемам добычи, сколько возможность влиять на рынок. Сейчас ситуацию в мировой нефтяной индустрии фактически определяют крупнейшие участники соглашения ОПЕК+: Россия и Саудовская Аравия.

Американской нефтянке мощный импульс придала сланцевая революция, но в 2014-м добыча резко снизилась — обвал цен на нефть подкосил проекты сланцевиков. И лишь после того, как Россия, Саудовская Аравия и еще два десятка стран договорились сбалансировать мировой рынок через регулирование собственной добычи и цены пошли вверх, в США началось восстановление отрасли.

Декабрьское решение ОПЕК+ о сокращении добычи поддержало котировки. Brent вернулась в район оптимальных для ключевых производителей цен — 65 долларов за баррель. Но это слишком мало для американских сланцевиков — на грани рентабельности.

Как заявил в конце января глава одной из ведущих сланцевых компаний в США Hess Джон Хесс, стоимость американской легкой нефти WTI должна стабильно держаться в районе 60 долларов за баррель, иначе инвестиции в этот сектор придется свернуть.

Сейчас WTI подорожала до 55 долларов за баррель, но ситуация неустойчивая. ОПЕК недавно понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тысяч баррелей в сутки — до 1,24 миллиона баррелей. Так что сланцевая отрасль находится в очень шатком положении.

Крупнейшие операторы сланцевых проектов Centennial Resource Development, Diamondback Energy и Parsley Energy уже урезали расходы примерно на 15 процентов. Соответственно, сократятся объемы бурения и добычи.

Впрочем, даже при благоприятной ценовой конъюнктуре сланцевый потенциал ограничен. По прогнозу Hess, возможен общий рост до десяти процентов, но затем неизбежна остановка из-за выработки месторождений.

На газовом рынке, где США рассчитывают потеснить Россию, планомерно наращивая импорт СПГ, ситуация еще сложнее. В минувшем году Европе понадобилось 390 миллиардов кубометров импортного газа. Половину спроса обеспечила Россия — поставки «Газпрома» достигли рекордных 201,7 миллиарда кубометров.

Американцы в октябре — январе, по данным Reuters, увеличили экспорт в Европу в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 4,45 миллиарда кубометров. В итоге заокеанский СПГ занял на европейском рынке второе место после катарского.

Но Германия — крупнейшая экономика ЕС — уже заявила, что американский сжиженный газ неконкурентоспособен: почти на 30 процентов дороже российского трубопроводного. И в обозримой перспективе никаких изменений не предвидится.

Ограниченные возможности американских производителей СПГ на европейском рынке признают и они сами. «Россия все равно останется ключевым поставщиком в Старый Свет, — констатировал вице-президент по стратегии американской Cheniere Energy Эндрю Уолкер. — Доля российского топлива на европейском рынке продолжит расти как минимум до 2035 года».

Наталья Дембинская

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