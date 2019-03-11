Эксперт: Россия готовится к экономической войне

Олег Вьюгин занимал должность первого заместителя председателя Центробанка РФ, а сегодня является председателем наблюдательного совета Московской биржи и вместе с Герхардом Шредером входит в состав совета директоров "Роснефти".

В интервью австрийскому изданию Die Presse Вьюгин говорит о манипуляции данными в России, возможном росте цены на нефть до 200 долларов и миллиардных резервах для экономической войны.

Журналист издания Эдуард Штайнер отметил, что Росстат несколько раз повышал оценку роста ВВП в 2018 году, в последний раз насчитав экономике прирост в 2,3%, что намного выше ожидаемых показателей. "Действительно настораживает, когда служба статистики часто исправляет цифры, - прокомментировал Вьюгин. - Кроме того, она не говорит, зачем это делает. А когда цифры исправляются еще и в лучшую сторону, это наводит на мысль, что здесь, вероятно, должна быть нарисована особенно хорошая картина. В конце концов, служба подчиняется министерству экономики, которое отвечает за рост".

Озадачивает, по словам эксперта, и то, что реальные доходы населения падают. "Если посмотреть на товарооборот, то мы увидим небольшой рост - но мы знаем, что он стимулируется интенсивной выдачей кредитов", - отметил собеседник издания. Тем не менее, достаточных доказательств манипуляции статистикой в России, по мнению Вьюгина, нет.

Говоря о намерении Владимира Путина добиться роста российской экономики, превышающего рост мировой экономики, эксперт подчеркнул, что "при сегодняшних условиях в России сделать это будет достаточно трудно".

Решение разрядить экономическую обстановку путем повышения пенсионного возраста Вьюгин считает "далеким от реальных проблем". "Главная проблема заключается в продуктивности, - полагает он. - Некоторые секторы очень продуктивны и вряд ли отстают от Запада. Но в крупных секторах промышленности, где правит преимущественно государство со своими холдингами, производительность ниже. Здесь необходимо больше конкуренции и меньше монополии. Но недостаточно сил, которые хотели бы этих изменений".

Штайнер обратил внимание на то, что Россия "копит деньги", о чем говорит высокий профицит бюджета, уменьшение внешнего долга, а также то, что золотовалютные резервы России составляют 475 млрд долларов. По мнению Вьюгина, речь идет о "макроэкономической политике в целях обороны", вероятно, против возможных потрясений извне. "Макрополитика очень консервативна, - отметил собеседник издания. - Кроме того, государство пытается взять под контроль деньги крупных частных концернов, склоняя их к участию в государственных проектах. С помощью повышения НДС оно также получит деньги из частных хозяйств. Эти шаги можно интерпретировать как подготовку к какой-либо обороне", что "в некотором смысле связано и с ослабевающим контролем над ядерным оружием". Отказ России и США от договора о РСМД "практически несет в себе потенциал гонки вооружений", считает Вьюгин. В настоящий момент утверждать, что Россия копит резервы для гонки вооружений, по словам эксперта, нельзя, "однако логика происходящего наводит на мысль об этом".

"Конечно, никто не хочет вести реальную войну, но на экономическом уровне она будет. Россия готовится к экономической войне. Тенденция указывает на это. Сигналы таковы, что все играют ва-банк", - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос журналист о том, опасается ли он жестких санкций США против "Роснефти", Вьюгин заявил: "Роснефть" уже давно находится под санкциями, но они затрагивают только импорт технологий. Наиболее неприятным был бы запрет на экспорт. Но это в принципе невозможно, потому что Россия является важным экспортером нефти в Европу и Китай. В случае запрета цена на нефть подскочила бы до 200-300 долларов за баррель. Это нанесло бы ущерб всему миру. Посмотрите на санкции против "Русала". США, вероятно, их не продумали и были вынуждены отказаться от них, так как цена на алюминий резко выросла".

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