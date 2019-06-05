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дата публикации 05.06.19 02:35
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WSJ: Россия отзывает из Венесуэлы специалистов «Ростеха»

Россия отзывает из Венесуэлы специалистов «Ростеха», тренировавших местные войска и консультировавших по вопросу вооружений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, в том числе в российском Минобороны. По данным издания, число «ключевых советников по обороне» из «Ростеха» уже сократилось до нескольких десятков человек. На пике военно-технического сотрудничества их было около тысячи. Это может ослабить позиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Россия поддерживает в его противостоянии с США, пишет WSJ.

Что случилось. По словам собеседников издания, постепенное сворачивание сотрудничества происходит на протяжении последних нескольких месяцев. Главная причина в том, что Венесуэла не заключает новые контракты, и у нее нет денег, чтобы гасить прошлые обязательства.

  • Собеседник WSJ, близкий к российскому правительству, объяснил, что «Ростех» принял такое решение в связи с тем, что экономические проблемы страны начали перевешивать политические мотивы. Например, перестала поступать оплата по уже заключенным контрактам на поставку ракет и систем ПВО, сказал человек, близкий к Минобороны России. В «Ростехе» считают, что борьба проиграна, сказал один из собеседников WSJ.

Что дальше. Уход «Ростеха» может стать серьезной проблемой для Мадуро, пишет WSJ: поддержка со стороны России и Китая важна для него в качестве демонстрации того, что другие страны готовы помочь ему в противостоянии с США. Кроме того, российская военная поддержка была ключевой для Мадуро, когда он обещал защищать Венесуэлу от иностранного вторжения.

Связаться с представителями «Ростеха» WSJ не удалось. Пресс-служба Кремля не ответила на запрос издания.

Контекст. Российско-венесуэльские отношения в военной сфере активно развивались еще при прошлом президенте Уго Чавесе, заключившем контракты на поставку российского оружия для ударных вертолетов, реактивных истребителей и танков. Последним крупным контрактом «Ростеха» с Венесуэлой стало строительство учебного центра для военных вертолетов — оно завершилось в марте. Другие крупные проекты российской госкорпорации в Венесуэле сворачиваются.

  • В марте в Венесуэлу посетил начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров, вместе с ним в страну прибыли 99 российских военных специалистов. Дипломатический источник агентства «РИА Новости» в Каракасе говорил, что российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству в рамках заключенных ранее контрактов.

  • Эта делегация была отправлена как раз для того, чтобы заменить советников и технических специалистов «Ростеха», пишет WSJ. Но их появление только обострило политическую напряженность. После этого президент США Дональд Трамп потребовал вывести российские войска из Венесуэлы и сказал, что готов добиваться этого любыми способами.

  • Но со стороны российского Минобороны  это была лишь «публичная демонстрация поддержки, потому что реальное сотрудничество между «Ростехом» и Венесуэлой к этому моменту уже было сокращено до минимума», — рассказал один из знакомых с ситуацией источников WSJ.

Еще одним важным партнером Венесуэлы из России является «Роснефть» – агентство Reuters даже писало, что компания помогает стране обходить американские санкции, торгуя ее нефтью. Сама «Роснефть» это опровергала и просила запретить в России работу агентства.

Валерия Позычанюк

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теги: Венесуэла  
   
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