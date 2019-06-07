"Соратник" Гитлера

Каудильо Франко - фигура мрачная и зловещая. Тиран и обскурант. Фашист. Диктатор в заношенном плаще Торквемады. И вообще - сплошное каудильо...

Хотя некоторые испанцы почитают Франко спасителем страны. Причем к этим к некоторым относятся не яростные радикалы, а военные. Религиозные лидеры. Экономисты. Сальвадор Дали, наконец, утверждавший, что именно Франко спас Испанию от экстремизма (как правого, так и левого) и тотальной идеологизированности.

Но...

Гитлер считал Франко евреем. И в его жилах, хотя он исповедовал католицизм, действительно текла еврейская кровь.

Ни один политический лидер двадцатого века не сделал столько для спасения евреев в годы гитлеризма, сколько - каудильо Франко, потомок сефардских евреев, маранов, раввинов, мореплавателей, испанских дворян.

Один из предков Франко в конце девятнадцатого века приобрел грамоту "о чистоте крови", и с тех пор мужчины этой семьи были морскими офицерами.

Но даже более чем столетняя грамота не спасла Франко от чисто семитской внешности и, в особенности, от характерного носа. Однако гордо задрав этот самый еврейский нос, Франсиско проламывался вперед - и стал самым молодым в Европе генералом после Наполеона. Правда, несколько сумрачным, жестким и неулыбчивым генералом, со специфически тяжелым взглядом выбившегося наверх представителя нацменьшинства.

Дальнейший путь к власти проложила женитьба на аристократке-католичке, чья семья была тесно связана с клерикальной элитой. Именно с подачи изящной и величественной доньи Кармон фанатичным католиком стал и сам Франко. Фигура сумрачная и неулыбчивая, как будто вышедшая из темной средневековой ниши, откуда-то из-за трона какого-нибудь Альфонса, Франко любил свою страну любовью тяжелой и мрачной, с испанским фанатизмом, еврейской жестоковыйностью и одновременно - с извращенной хитростью истинно среднеземноморского правителя.

По сути, его не интересовали ни Гитлер, ни "ось", ни Америка. Его интересовала возможность спасти Испанию от участия в войне, с одной стороны, и не дать превратить ее в провинцию Германии - с другой. Обеих этих целей Франко достиг, когда в октябре 1940 года в Андайе он в первый и последний раз встретился с Гитлером. Требования Гитлера были весьма категоричны.

Немецких парашютистов, как заявил фюрер, сейчас готовят к десанту в Гибралтар. Объединившись с испанскими частями, Вермахт разгромит восьмидесятитысячную армию Уэйвелла в Египте.

Сумрачный испанский диктатор говорил о том, что для вступления в войну Испании потребуются сотни тысяч тонн зерна, боеприпасы, артиллерия; о том, что появление немецких войск под Гибралтаром будет рассматриваться как оскорбление, нанесенное испанской чести, ибо только испанец должен освободить Гибралтар от неверных. Дважды потом удавалось Франко отсрочить проведение Германией "операции Феликс" - пока, наконец, Сталинград не сделал идею африканского похода неактуальной...

Адольф Йорген на Нюрнбергском процессе: "Неоднократно подтвержденный отказ генерала Франко разрешить немецким вооруженным силам пройти через Испанию для овладения Гибралтаром явился одной из причин поражения".

А евреи? Практически все страны, кроме Испании, закрыли границы перед европейскими евреями. Только в одном 1940 году Испания приняла (тем самым - спася) сорок тысяч евреев, перешедших франко-испанскую границу.

А евреи отплатили Франко по-своему. Ни один еврейский историк ни разу не упомянул о роли каудильо в спасении еврейских беженцев во время Второй мировой войны. Представители государства Израиль на международной арене клеймили реакционный режим Франко.

Франко был этому почти рад. Он отнюдь не желал считаться еврейским благодетелем.

Чтобы отвязаться от Гитлера, он послал на фронт всего одну "голубую" дивизию.

Вот такой "соратник" Гитлера.

статью прочитали: 17 человек