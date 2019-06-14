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14.06.19   Редакция

Судебный процесс с Киевом: поражение России

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опубликовано редакцией на Переводике 14.06.19 17:47
скаут: bachmatov1988; переводчик bachmatov1988;
   
 

Судебный процесс с Киевом: поражение России

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Юридически и дипломатически решение Международного трибунала ООН по морскому праву является поражением правительства президента России Владимира Путина. Однако Москва не хочет исполнять данное решение. (Фото: Евгения Новоженина, французское информационное агентство)

Международный трибунал ООН по морскому праву признал правоту Украины в споре о трех задержанных кораблях и 24 арестованных моряках. Ответ из Москвы пришел незамедлительно: решение не будет исполнено.

От Флориана Гасселя, Варшава

Не часто случается, что истцы с восторгом встречают постановление в их пользу несмотря на то, что оно не будет исполнено. В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге, приняв решение в чрезвычайном порядке, обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 членов экипажа. Российские пограничники 25 ноября 2018 года незаконно напали на них и арестовали их в Черном море вблизи аннексированного Россией Крыма.

Делегация Украины после принятия судьями решения ощущала восторг. Президент Володимир Зеленский заявил, что когда корабли и моряки будут освобождены, это будет «сигналом российского руководства о подлинной готовности к завершению конфликта с Украиной». «Посмотрим, какой путь выберет Кремль», заявил Зеленский. Новому президенту не пришлось долго ждать ответа. Министерство иностранных дел в Москве незамедлительно заявило, что Россия не будет исполнять данное постановление.

Постановление гамбургских судей еще не является окончательным решением в процессе, который возможно еще будет длиться годами. Однако юридически и дипломатически это – поражение Москвы, так как судьи Международного трибунала ООН по морскому праву в 32-страничном решении раскритиковали аргументы, с помощью которых Россия оправдывала агрессию против украинских кораблей.

Суд постановил, что Россия должна немедленно вернуть Украине находящиеся в порту в Крыму три корабля, а также 24 содержащихся в России из-за «незаконного пересечения границы» украинских моряков. При продолжении процесса суда решит, какую компенсацию должна выплатить Россия. Хотя Россия и оспаривает юрисдикцию суда и не принимала активного участия в процессе, тем не менее, постановление Международного трибунала ООН по морскому праву в соответствии с нормами международного права являются обязательными  для Москвы, как постановили судьи.

Ни у Киева, ни у Международного трибунала по морскому праву нет средств для исполнения решения. Поэтому украинские корабли и дальше будут удерживаться Россией, а 24 украинских моряка продолжают ждать показательных процессов в российских судах. Однако, несмотря на это украинцы отпраздновали гамбургское постановление: «Международные суды для многих других государств – прежде всего европейских – имеют священное значение», анализирует Украинская правда. Если Москва проигнорирует решение суда, она продолжит терять доверие. Хотя правонарушение России в Черном море не привело к введению новых санкций, и неисполнение постановления Международного трибунала по морскому праву вряд ли к чему-то приведет, решение судей все же увеличивает надежду на то, что уже существующие санкции против России сохранятся без ограничений и снова будут продлены Европейским Союзом в июне еще на полгода.

О том, что Москва почти не готова к компромиссам, говорит и ее поведение после избрания Зеленского президентом Украины 21 апреля. В Москве спустя три дня президент Владимир Путин постановил, что граждане Украины, проживающие в оккупированных областях вокруг Луганска и Донецка на востоке Украины, смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке. В начале мая начали работу первые соответствующие российские органы власти.


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теги: Россия, Украина, Суд, Внешняя политика  
   
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