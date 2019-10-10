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опубликовано редакцией на Переводике 10.10.19 00:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

100 лет назад. Ирландская пресса - Новости из России

Russian civil war continues around Petrograd

Гражданская война в  России докатилась до   Петрограда


Russian civil war continues around Petrograd

Генерал Юденич  Photo: Illustrated London News, 25 Oct 1919

Петроград, 20 октября 1919 г. - Вокруг  столицы России Петрограда идут ожесточенные бои,  антибольшевистская Белая армия во главе с генералом Николаем Юденичем, как сообщается, достигла предместий. 

Большевистские  войска численностью около 10 000–12 000 человек  удерживающие город, наверняка будут решительно оборонять  его.


'The Russian Puzzle' (Русская головоломка)–  карикатура из Freeman's Journal, 26 October 1919

Генерал Юденич  расположил свою штаб-квартиру в Красном Селе, в 13 милях к юго-западу от Петрограда.

The Daily Chronicle сообщает, что генерал Юденич,  будучи лучше экипирован и лучше организован, чем его враг -  Красная Армия, теперь ждет нужного момента для удара.


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Image: Irish Life, 5 September 1919. Full collection available in the National Library of Ireland.



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теги: Революция  
   
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