опубликовано редакцией на Переводике 17.10.19 16:40 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The New York Times”,

"Russian Doping Chief Says Thousands of Drug Tests Were Manipulated" США - 14 октября 2019 г. Глава Российского антидопингового агентства говорит, что тысячи данных допинг-тестов были подделаны Признание ведущего российского антидопингового чиновника может осложнить попытку его страны избежать серьезных санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства.



Юрий Ганус, генеральный директор Российского антидопингового агентства, сказал в воскресенье, что он считает, что только люди с доступом к некоторым самым влиятельным российским ведомствам могли манипулировать этими данными. Фото - Василий Максимов/Agence France-Presse — Getty Images Тарик Панджа Колорадо-Спрингс - Россия внесла тысячи изменений в результаты допинг-тестов неопределенного числа своих спортсменов, сказал на этой неделе глава ее собственного антидопингового агентства, подтвердив подозрения международных чиновников, которые рассматривают серьезные санкции против российских спортивных программ. Этот чиновник, Юрий Ганус, генеральный директор Российского антидопингового агентства, дал понять в интервью на конференции в Колорадо, что данные были либо скрыты, либо изменены, чтобы защитить репутации и должности бывших звездных спортсменов, которые сегодня занимают посты в правительстве или же являются высокопоставленными спортивными функционерами в России. В своих высказываниях он пошел дальше, чем в предыдущих комментариях о возможном манипулировании Россией результатами допинг-тестов, и это может осложнить попытки страны избежать новых санкций со стороны международных антидопинговых чиновников. Россия уже была отстранена от международных спортивных соревнований, включая Зимние Олимпийские игры 2018 года, после обнаружения широкой, поддерживаемой государством программы допинга в 2015 году. Менее чем через две недели комитет Всемирного антидопингового агентства примет решение, добиваться ли более серьезных санкций против российских спортивных федераций. России грозит возможное исключение из международного спорта - возвращение к статусу изгоя, который последовал после разоблачения 2015 года - если ее власти не смогут дать объяснение пропавшим или подделанным результатам тестов в базе данных, которую Россия передала ВАДА. Обещание России передать эту базу данных с тысячами записей спортсменов являлось важным фактором в решении ВАДА снять запрет на работу антидопингового агентства страны в конце 2018 года. Это решение, критиковавшееся спортсменами и другими антидопинговыми чиновниками на тот момент, положило конец трехлетнему запрету, который был введен после обнаружения одного из самых возмутительных и изощренных механизмов мошенничества в истории, сговора, который исказил ряд крупных международных спортивных состязаний, включая несколько Олимпийских игр. Ганус, которому 55 лет, сказал в воскресенье, что он считает, что только люди с доступом к некоторым самым влиятельным российским ведомствам могли подделать эти данные, перекрестную проверку которых эксперты ВАДА сделали с помощью отдельного набора данных, предоставленного разоблачителем в 2017 году. "В этом случае надо понимать, что это за люди с полномочиями, которые получат доступ", - сказал Ганус. Ганус сказал, что он высказался откровенно с тем, чтобы сегодняшние и будущие поколения российских спортсменов не страдали из-за действий других. Но его прямолинейность стала сюрпризом для некоторых людей, принимая во внимание риски, с которыми явно сталкиваются разоблачители, имеющие информацию, связанную с этим делом. Двое других российских антидопинговых чиновников, связанных со скандалом - включая одного из предшественников Гануса - умерли при подозрительных обстоятельствах в последние годы, и Ганус сказал, что он считает, что российские власти следят за его электронными сообщениями и его телефонными звонками, а также ведут слежку рядом с его домом. "Это реально опасно для меня", - сказал он. Но Ганус сказал, что он движим желанием завершить то, что он назвал "миссией", чтобы гарантировать, что новое поколение российских спортсменов сможет вернуться незапятнанным в международный спорт. "Россия - это страна спорта высокого уровня, но эти люди, отвечающие за решение этой ситуации, в течение многих лет выбирали неправильный способ, неправильный подход", - сказал он. В спортивных кругах существует подозрение, что Россия позволила Ганусу высказаться публично, чтобы он мог отделить работу своего агентства, которое получило похвалу ВАДА за произведенные им изменения, от работы государственных органов власти, которые контролируют московскую лабораторию, где хранились данные спортсменов. Правительство все еще считает эту лабораторию местом совершения преступления под контролем государственных должностных лиц, а не антидопинговых регулирующих органов страны. "Конечно, если он говорит правду власти, то, возможно, он скоро станет перебежчиком, или же это стратегический ход", - сказал о Ганусе Трэвис Тайгарт, глава Антидопингового агентства США. "Я думаю, что настоящий вопрос таков: может ли система ВАДА привлечь к ответственности национальную антидопинговую систему, ответственную за нечто, за что отвечает в конечном итоге министерство?" Сняв в прошлом году запрет в отношении России до того, как страна выполнила два оставшихся положения так называемой дорожной карты для восстановления в правах - а именно предоставила данные спортсменов Всемирному антидопинговому агентству ВАДА и признала, что допинговая программа России контролировалась государством - ВАДА по сути освободило власти, контролирующие лабораторию, от необходимости следования условиям этого соглашения. И эти чиновники, возможно, не относятся к юрисдикции ВАДА, как Российское антидопинговое агентство, известное как Русада. "Когда они освободили их от этой дорожной карты, это оказало большое давление на их способность по новым правилам привлекать государственное министерство России и спортивное сообщество к ответственности посредством их контроля над национальной антидопинговой организацией", - сказал Тайгарт. "Это то, что подойдет к критической точке. И, будем надеяться, что так и будет". В прошлом месяце английский адвокат Джонатан Тейлор, возглавляющий комитет ВАДА, который контролирует соблюдение Россией требований, сказал, что этой стране нужно будет "смухлевать", чтобы предоставить правдоподобное объяснение аномалий в данных, с трудом полученных от московской лаборатории. Заседание комитета Тейлора пройдет, вероятно, по телефону 23 октября, чтобы решить, рекомендовать ли исполнительному органу ВАДА присвоить России статус "не соблюдающей требования". Если исполнительный орган согласится с этим, тогда это дело будет, весьма вероятно, ускоренно передано в международный Спортивный арбитражный суд для окончательного решения. В прошлом отдельные виды спорта имели полномочия решать, наказывать ли страны за допинговые нарушения. Но правила, принятые в апреле 2018 года, означают, что отрицательное решение для России в арбитражном суде может вызвать автоматическое отстранение страны по широкому кругу видов спорта и федераций, ограниченных правилами ВАДА. При таком отстранении российские команды и спортсмены не смогут участвовать в международных спортивных соревнованиях и стране будет запрещено проводить их, пока ВАДА не снимет этот запрет. Это может привести к тому, что Россия пропустит следующие Олимпийские игры в Токио, и даже подвергнет риску участие ее национальной футбольной команды в отборочных матчах Чемпионата мира 2022 года в Катаре.