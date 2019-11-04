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опубликовано редакцией на Переводике 04.11.19 00:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия задержала эвакуацию больного американского военного атташе из Москвы

[В конце концов] Американец был благополучно эвакуирован, но этот эпизод стал ещё  одним, последним [по времени] свидетельством того, что запугивание русскими американских  чиновников в России достигло уровня, невиданного со времен холодной войны.

The American Embassy in Moscow.

Американское посольство в Москве. Mladen Antonov/Agence France-Presse — Getty Images

By Michael Crowley and Eric Schmitt   Nov. 2, 2019, 

WASHINGTON — В  августе, российские официальные лица  задержали эвакуацию из Москвы в госпиталь в Германию  больного американского военного атташе, это был последний  по времени эпизод ​​длительной кампании преследования американских дипломатов в России.

Дипломатический  протокол позволяет быстро эвакуировать дипломатов, оказавшихся в чрезвычайной  ситуации. Но вылет самолета, отправленного для эвакуации атташе, был, без видимой причины,  задержан на несколько часов, несмотря на протесты со стороны должностных лиц посольства и Государственного департамента в Вашингтоне.  Об этом говорили несколько представителей администрации Трампа, обсуждавшие, на условиях анонимности, этот деликатный дипломатический вопрос,  которому некоторые другие чиновники предпочли не придавать большого значения.

Русские в конечном итоге уступили, и американец, офицер в форме, был  благополучно эвакуирован, сообщили чиновники.

Хотя представители Государственного департамента и Министерства обороны США подтвердили, что в России произошел медицинский инцидент, они отказались назвать  имя сотрудника и не сообщили никаких подробностей дела или причины его эвакуации.

«Был один представитель Министерства обороны в  посольстве США в России, которого нужно было вывезти из посольства США за пределы  России», - сказала Карла Глисон, пресс-секретарь Пентагона.

Офисы военных атташе открыто действуют в большинстве американских посольств за  рубежом и находятся в ведении Агентства военной разведки, разведывательного подразделения Пентагона. На веб-странице московского офиса говорится, что он «служит основным контактом  для всех совместных американо-российских военных действий и коммуникаций по вопросам обороны».

Заместитель государственного секретаря Госдепартамента по вопросам управления Брайан Булатао поднял вопрос  об этом эпизоде в начале сентября во время встречи с российскими официальными лицами в Вене, на которой обсуждалось то, что один из чиновников администрации Трампа назвал «двусторонними раздражителями», включая преследование американцев. Но осталось не ясным, как ответили российские чиновники.

Бывшие американские официальные лица, имеющие опыт работы в России, заявили, что не могут припомнить подобных  инцидентов, имевших место ранее, и рассматривали этот эпизод как потенциальное проявление эскалации со стороны Москвы. Но они сказали, что это  вполне соответствует многолетней тактике запугивания американских дипломатов в российской столице.

«Если мы прислали самолет, это означает, что дело  было действительно серьезное. Такое случается не часто», - сказал Майкл Макфол , который занимал должность американского посла в Москве при администрации Обамы.

«Когда я был послом, мы всё  время чувствовали себя в осаде», - сказал Макфол. Он добавил, что задержка медицинского рейса  соответствовала «классическому преднамеренному преследованию, с которым наши люди сталкиваются уже много лет. Это непростительно, это ужасно.

Российская служба внутренней безопасности, которой в  своё время руководил Владимир Путин, «хочет, чтобы иностранные чиновники и их семьи чувствовали, что в  России они находятся на вражеской земле», - сказал Даниэль Хоффман, бывший начальник резидентуры ЦРУ, который провел пять лет в Москве. «Они хотят, чтобы чиновники и их семьи находились под давлением» и не могли сосредоточиться на своей работе.

«Идея, что они  могут помешать оказанию медицинской помощи или подвергнуть опасности чью-то жизнь или благополучие, поднимает преследование, которым Россия была известна со времен КГБ, на новый и опасный уровень» , - добавил г-н Хоффман.

Инцидент добавил  напряжения в уже  и так непростые дипломатические  отношения - в декабре задержан Пол  Уилан, бывший морской пехотинец США, которого русские арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Мистеру Уилану, который отрицает обвинения, грозит до 20 лет тюрьмы.

А в середине октября российские власти сняли  трех американских дипломатов с поезда, направлявшегося в арктический город расположенный  недалеко от места недавней ядерной аварии. Государственный департамент заявил, что они «совершали  официальную поездку и надлежащим образом уведомили российские власти о своём маршруте».

Это также чувствительный момент для американского посольства в Москве. Американский посол в России Джон М. Хантсман-младший в прошлом месяце покинул свой пост, и президент Трамп назначил Джона Салливана , заместителя госсекретаря, его преемником.

John Sullivan, the deputy secretary of state, testifying before the Senate Foreign Relations Committee Wednesday.

Джон Салливан, заместитель госсекретаря, дает показания перед сенатским комитетом по международным отношениям в среду.  Credit Anna Moneymaker/The New York Times

В своем заявлении МИД России преуменьшил задержку с  эвакуацией атташе. В нем говорилось, что больной американский военный офицер прошел «сквозной» пограничный контроль, еще находясь в машине скорой помощи, и что «небольшая задержка» (около 20 минут) произошла во время посадки, поскольку «иностранные врачи» дипломата были ошибочно  задекларированы членами экипажа и им нужно было оформить посадочные талоны, на обработку которых потребовалось время.

«Мы также можем сообщить, что болезнь американского дипломата не была серьезной. Он давно выздоровел и вернулся на работу в Москву», - говорится в заявлении.

Но американский чиновник заявил, что русские настаивали  на том, чтобы больной сотрудник прошел «ненужную» проверку безопасности, которая требовала отделения его от врачей и медицинского оборудования.

«В конечном итоге это было сглажено по дипломатическим каналам», - сказал американский чиновник, который говорил на условиях анонимности  вследствие деликатности дипломатических отношений.

Чиновник сказал, что офицер вернулся в Москву к  своим обязанностям в посольстве вскоре после «приема  у врача» в Германии. Чиновник сказал, что состояние офицера не требовало  экстренной помощи, но не мог сразу объяснить, зачем, в таком случае, был   использован медицинский самолет , а не коммерческий рейс.

Российский  МИД в своём  заявлении также указал  пальцем на Соединенные Штаты, обвиняя их в том, что несколько лет назад они  чинили помехи оказанию медицинской помощи бывшему премьер-министру и министру  иностранных дел России Евгению Примакову. Российские дипломаты в Соединенных Штатах были задержаны американскими властями после того, как они пошли в аптеку, чтобы купить лекарства для г-на Примакова, который тяжело болел раком в Москве, говорится в заявлении:

«Лекарство было доставлено в Россию только после того, как в дело вмешался государственный секретарь США Дж. Керри», - говорится в российском заявлении со ссылкой на Джона Керри, который занимал эту должность при президенте Бараке Обаме. «Но время было потеряно».

Г-н Примаков скончался от рака в июне 2015 года в возрасте 85 лет. Несколько должностных лиц Соединенных Штатов, знакомых с этим эпизодом, заявили, что русские незаконно покупали наркотики,  чем привлекли внимание сотрудников ФБР, которые не знали о связи г-на Примакова с этим вопросом.

Несмотря на то, что г-н Трамп ведет диалог  с г-ном Путиным , отношения между Вашингтоном и Москвой остаются в целом враждебными, и запугивание Россией американских чиновников в их стране достигло уровней, невиданных со времен холодной войны, говорят нынешние и бывшие американские чиновники.

И хотя г-н Трамп продолжает говорить о г-не Путине в  примирительном тоне - и даже предполагает, что Россия могла  бы вернуться в G-7, - многие высокопоставленные чиновники администрации Трампа крайне возмущены  российской кампанией преследования.

В последние годы, в  связи с тем, что отношения между США и Россией неуклонно ухудшались, особенно после введения санкций с целью наказания российской агрессии против Украины и вмешательства Кремля в выборы 2016 года,  притеснения в отношении американских чиновников усилились. Проблема стала настолько серьезной, что г-н Керри лично поднял вопрос с г-ном Путиным во время встречи в марте 2016 года.

Этот разговор  мало помог. Три месяца спустя российский охранник  на посту возле американского посольства в Москве, напал на американского дипломата, пытавшегося войти в здание, и  сломал ему плечо, прежде чем американцу удалось проникнуть внутрь. МИД России настаивал на том, что дипломат был шпионом.

«Чем больше США портят отношения, тем труднее американским дипломатам работать в России», - было  написано вскоре  после этого  на   официальном  Твиттер-аккаунте  российского МИДа .

Российские чиновники в Америке не подвергаются преследованиям и запугиванию в Соединенных Штатах, говорят нынешние и бывшие американские чиновники, хотя за ними внимательно следят.

«Мы спорили о том, должны ли мы отвечать тем же», - сказал г-н Макфол, в том числе за счет усиления  слежки за российскими чиновниками или проведения акций протеста перед посольством России в Вашингтоне. Мистер Макфол добавил, что таких действий не было, «потому что мы не хотели стать  такими как они».

&ldquo;When I was ambassador, we felt like we were under siege all the time,&rdquo; said Michael A. McFaul, the former ambassador to Russia under President Barack Obama.

«Когда я был послом, мы всё  время чувствовали, что находимся  в осаде», - сказал Майкл А. Макфол, бывший посол в России при президенте Бараке Обаме.  Credit Maxim Shemetov/Reuters

Соединенные Штаты действительно выслали десятки российских дипломатов после отравления в прошлом году бывшего российского шпиона Сергея В. Скрипаля  и его дочери в Британии.

В ответ россияне выгнали десятки сотрудников американского посольства и закрыли американское консульство в Санкт-Петербурге. И американское, и российское правительство заинтересованы в возвращении некоторых своих сотрудников, но чиновники назвали летний эпизод потенциальным препятствием.

Г-н Хоффман предупредил, что без  ответных действий Вашингтона американские дипломаты в России будут по-прежнему подвергаться преследованиям и запугиванию.

«В  тех редких случаях  когда Россия, важно привлечь их к ответственности и сделать это   частью наших двусторонних отношений», - сказал он. «Если мы этого не сделаем, мы рискуем, что Россия продолжит  делать такие вещи».

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теги: США  
   
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