опубликовано редакцией на Переводике 04.11.19 00:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The New York Times”,

"Russia Held Up an Ailing American Military Attaché From Leaving Moscow" США - 02 ноября 2019 г. Россия задержала эвакуацию больного американского военного атташе из Москвы [В конце концов] Американец был благополучно эвакуирован, но этот эпизод стал ещё одним, последним [по времени] свидетельством того, что запугивание русскими американских чиновников в России достигло уровня, невиданного со времен холодной войны. Американское посольство в Москве. Mladen Antonov/Agence France-Presse — Getty Images By Michael Crowley and Eric Schmitt Nov. 2, 2019, WASHINGTON — В августе, российские официальные лица задержали эвакуацию из Москвы в госпиталь в Германию больного американского военного атташе, это был последний по времени эпизод ​​длительной кампании преследования американских дипломатов в России. Дипломатический протокол позволяет быстро эвакуировать дипломатов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Но вылет самолета, отправленного для эвакуации атташе, был, без видимой причины, задержан на несколько часов, несмотря на протесты со стороны должностных лиц посольства и Государственного департамента в Вашингтоне. Об этом говорили несколько представителей администрации Трампа, обсуждавшие, на условиях анонимности, этот деликатный дипломатический вопрос, которому некоторые другие чиновники предпочли не придавать большого значения. Русские в конечном итоге уступили, и американец, офицер в форме, был благополучно эвакуирован, сообщили чиновники. Хотя представители Государственного департамента и Министерства обороны США подтвердили, что в России произошел медицинский инцидент, они отказались назвать имя сотрудника и не сообщили никаких подробностей дела или причины его эвакуации. «Был один представитель Министерства обороны в посольстве США в России, которого нужно было вывезти из посольства США за пределы России», - сказала Карла Глисон, пресс-секретарь Пентагона. Офисы военных атташе открыто действуют в большинстве американских посольств за рубежом и находятся в ведении Агентства военной разведки, разведывательного подразделения Пентагона. На веб-странице московского офиса говорится, что он «служит основным контактом для всех совместных американо-российских военных действий и коммуникаций по вопросам обороны». Заместитель государственного секретаря Госдепартамента по вопросам управления Брайан Булатао поднял вопрос об этом эпизоде в начале сентября во время встречи с российскими официальными лицами в Вене, на которой обсуждалось то, что один из чиновников администрации Трампа назвал «двусторонними раздражителями», включая преследование американцев. Но осталось не ясным, как ответили российские чиновники. Бывшие американские официальные лица, имеющие опыт работы в России, заявили, что не могут припомнить подобных инцидентов, имевших место ранее, и рассматривали этот эпизод как потенциальное проявление эскалации со стороны Москвы. Но они сказали, что это вполне соответствует многолетней тактике запугивания американских дипломатов в российской столице. «Если мы прислали самолет, это означает, что дело было действительно серьезное. Такое случается не часто», - сказал Майкл Макфол , который занимал должность американского посла в Москве при администрации Обамы. «Когда я был послом, мы всё время чувствовали себя в осаде», - сказал Макфол. Он добавил, что задержка медицинского рейса соответствовала «классическому преднамеренному преследованию, с которым наши люди сталкиваются уже много лет. Это непростительно, это ужасно. Российская служба внутренней безопасности, которой в своё время руководил Владимир Путин, «хочет, чтобы иностранные чиновники и их семьи чувствовали, что в России они находятся на вражеской земле», - сказал Даниэль Хоффман, бывший начальник резидентуры ЦРУ, который провел пять лет в Москве. «Они хотят, чтобы чиновники и их семьи находились под давлением» и не могли сосредоточиться на своей работе. «Идея, что они могут помешать оказанию медицинской помощи или подвергнуть опасности чью-то жизнь или благополучие, поднимает преследование, которым Россия была известна со времен КГБ, на новый и опасный уровень» , - добавил г-н Хоффман. Инцидент добавил напряжения в уже и так непростые дипломатические отношения - в декабре задержан Пол Уилан, бывший морской пехотинец США, которого русские арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Мистеру Уилану, который отрицает обвинения, грозит до 20 лет тюрьмы. А в середине октября российские власти сняли трех американских дипломатов с поезда, направлявшегося в арктический город расположенный недалеко от места недавней ядерной аварии. Государственный департамент заявил, что они «совершали официальную поездку и надлежащим образом уведомили российские власти о своём маршруте». Это также чувствительный момент для американского посольства в Москве. Американский посол в России Джон М. Хантсман-младший в прошлом месяце покинул свой пост, и президент Трамп назначил Джона Салливана , заместителя госсекретаря, его преемником. Джон Салливан, заместитель госсекретаря, дает показания перед сенатским комитетом по международным отношениям в среду. Credit Anna Moneymaker/The New York Times В своем заявлении МИД России преуменьшил задержку с эвакуацией атташе. В нем говорилось, что больной американский военный офицер прошел «сквозной» пограничный контроль, еще находясь в машине скорой помощи, и что «небольшая задержка» (около 20 минут) произошла во время посадки, поскольку «иностранные врачи» дипломата были ошибочно задекларированы членами экипажа и им нужно было оформить посадочные талоны, на обработку которых потребовалось время. «Мы также можем сообщить, что болезнь американского дипломата не была серьезной. Он давно выздоровел и вернулся на работу в Москву», - говорится в заявлении. Но американский чиновник заявил, что русские настаивали на том, чтобы больной сотрудник прошел «ненужную» проверку безопасности, которая требовала отделения его от врачей и медицинского оборудования. «В конечном итоге это было сглажено по дипломатическим каналам», - сказал американский чиновник, который говорил на условиях анонимности вследствие деликатности дипломатических отношений. Чиновник сказал, что офицер вернулся в Москву к своим обязанностям в посольстве вскоре после «приема у врача» в Германии. Чиновник сказал, что состояние офицера не требовало экстренной помощи, но не мог сразу объяснить, зачем, в таком случае, был использован медицинский самолет , а не коммерческий рейс. Российский МИД в своём заявлении также указал пальцем на Соединенные Штаты, обвиняя их в том, что несколько лет назад они чинили помехи оказанию медицинской помощи бывшему премьер-министру и министру иностранных дел России Евгению Примакову. Российские дипломаты в Соединенных Штатах были задержаны американскими властями после того, как они пошли в аптеку, чтобы купить лекарства для г-на Примакова, который тяжело болел раком в Москве, говорится в заявлении: «Лекарство было доставлено в Россию только после того, как в дело вмешался государственный секретарь США Дж. Керри», - говорится в российском заявлении со ссылкой на Джона Керри, который занимал эту должность при президенте Бараке Обаме. «Но время было потеряно». Г-н Примаков скончался от рака в июне 2015 года в возрасте 85 лет. Несколько должностных лиц Соединенных Штатов, знакомых с этим эпизодом, заявили, что русские незаконно покупали наркотики, чем привлекли внимание сотрудников ФБР, которые не знали о связи г-на Примакова с этим вопросом. Несмотря на то, что г-н Трамп ведет диалог с г-ном Путиным , отношения между Вашингтоном и Москвой остаются в целом враждебными, и запугивание Россией американских чиновников в их стране достигло уровней, невиданных со времен холодной войны, говорят нынешние и бывшие американские чиновники. И хотя г-н Трамп продолжает говорить о г-не Путине в примирительном тоне - и даже предполагает, что Россия могла бы вернуться в G-7, - многие высокопоставленные чиновники администрации Трампа крайне возмущены российской кампанией преследования. В последние годы, в связи с тем, что отношения между США и Россией неуклонно ухудшались, особенно после введения санкций с целью наказания российской агрессии против Украины и вмешательства Кремля в выборы 2016 года, притеснения в отношении американских чиновников усилились. Проблема стала настолько серьезной, что г-н Керри лично поднял вопрос с г-ном Путиным во время встречи в марте 2016 года. Этот разговор мало помог. Три месяца спустя российский охранник на посту возле американского посольства в Москве, напал на американского дипломата, пытавшегося войти в здание, и сломал ему плечо, прежде чем американцу удалось проникнуть внутрь. МИД России настаивал на том, что дипломат был шпионом. «Чем больше США портят отношения, тем труднее американским дипломатам работать в России», - было написано вскоре после этого на официальном Твиттер-аккаунте российского МИДа . Российские чиновники в Америке не подвергаются преследованиям и запугиванию в Соединенных Штатах, говорят нынешние и бывшие американские чиновники, хотя за ними внимательно следят. «Мы спорили о том, должны ли мы отвечать тем же», - сказал г-н Макфол, в том числе за счет усиления слежки за российскими чиновниками или проведения акций протеста перед посольством России в Вашингтоне. Мистер Макфол добавил, что таких действий не было, «потому что мы не хотели стать такими как они». «Когда я был послом, мы всё время чувствовали, что находимся в осаде», - сказал Майкл А. Макфол, бывший посол в России при президенте Бараке Обаме. Credit Maxim Shemetov/Reuters Соединенные Штаты действительно выслали десятки российских дипломатов после отравления в прошлом году бывшего российского шпиона Сергея В. Скрипаля и его дочери в Британии. В ответ россияне выгнали десятки сотрудников американского посольства и закрыли американское консульство в Санкт-Петербурге. И американское, и российское правительство заинтересованы в возвращении некоторых своих сотрудников, но чиновники назвали летний эпизод потенциальным препятствием. Г-н Хоффман предупредил, что без ответных действий Вашингтона американские дипломаты в России будут по-прежнему подвергаться преследованиям и запугиванию. «В тех редких случаях когда Россия, важно привлечь их к ответственности и сделать это частью наших двусторонних отношений», - сказал он. «Если мы этого не сделаем, мы рискуем, что Россия продолжит делать такие вещи».