Манафорт распространял теорию заговора об Украине за несколько месяцев до выборов 2016 года

Документы расследования спецпрокурора показывают, что бывший глава избирательного штаба Трампа поделился этой теорией вскоре после того, как была опубликована украденная электронная корреспонденция демократов в июне того года.

Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба президента Трампа, покидает Манхэттенский суд после предъявления ему обвинения в июне. Фото - Джефферсон Сигел для "Нью-Йорк Таймс"

Майкл С. Шмидт

ВАШИНГТОН - Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба президента Трампа, распространял теорию заговора, которая находится сейчас в центре расследования в рамках импичмента - что Украина, а не Россия, взломала Национальный комитет Демократической партии - еще за пять месяцев до выборов 2016 года, согласно недавно обнародованным документам расследования спецпрокурора.

Г-н Манафорт рассказал своему заместителю по избирательному штабу об этой теории вскоре после того, как в июне 2016 года была опубликована украденная электронная переписка демократов и возникли вопросы, не Россия ли взломала электронную корреспонденцию, чтобы помочь предвыборному штабу Трампа, согласно документам.



В этих документах нет информации о том, принял ли г-н Трамп эту теорию заговора, которую он позднее попросил расследовать президента Украины во время телефонного звонка 25 июля, в то же самое время удерживая военную помощь этой стране. Эти разоблачения помогли инициировать расследование в рамках импичмента.

Детали того, что г-н Манафорт рассказал сотрудникам избирательного штаба, включены в коллекцию документов расследования спецпрокурора, полученных изданием BuzzFeed News посредством иска по Закону о свободе информации. Эти документы - включая отчеты ФБР о допросах нескольких ключевых свидетелей и электронную переписку ведущих сотрудников избирательного штаба г-на Трампа - содержат несколько удивительных подробностей, которые не входят в доклад спецпрокурора Роберта С. Мюллера-третьего, но они подчеркивают идею, что избирательный штаб г-на Трампа горячо приветствовал помощь России на выборах, и показывают, насколько сотрудники избирательного шатаба были обеспокоены, что их свяжут с Россией.

Эти документы также предоставляют новую ценную информацию о том, что ведущий канала Fox News Шон Хэннити играл роль в избирательном штабе г-на Трампа и что г-н Манафорт продолжал помогать г-ну Трампу в течение долгого времени после того, как его уволили в августе 2016 года.





Ведущий канала Fox News Шон Хэннити во время записи его программы "Хэннити" в Нью-Йорке в августе. Фото - Фрэнк Фрэнклин Ли/"Ассошиэйтед Пресс"

"Я реально чувствую, что у нас хорошие перспективы во вторник и концентрируюсь на том, чтобы удержать победу", - написал г-н Манафорт в электронном письме зятю г-на Трампа, Джареду Кушнеру, за три дня до выборов. "Эта памятная записка решает эту задачу".

Г-н Манафорт, которого сняли с должности главы избирательного штаба после появления вопросов о его деловых связях с Украиной и который находится теперь в тюрьме за финансовые преступления, связанные с его работой там, сказал г-ну Кушнеру, что он проинформировал заместителя по избирательному штабу Рика Гейтса и г-на Хэннити об этой записке. Г-н Кушнер переслал это электронное письмо ведущему стратегу избирательной кампании г-на Трампа Стивену К. Бэннону.

"Нам нужно избегать этого парня как чумы", - сказал г-н Бэннон. "Пол - хороший парень, но нельзя позволить, чтобы узнали, что он нас консультирует".

Г-н Бэннон добавил: "Они попытаются сказать, что русские работали с "Викиликс", чтобы помочь нам победить".

Рассказ о том, как г-н Манафорт впервые упомянул о возможности, что за взломом стояла Украина, был включен в доклад ФБР о беседе офиса спецпрокурора с г-ном Гейтсом в апреле 2018 года. Г-н Гейтс сказал, что эта версия г-на Манафорта поддерживала версию, на которой настаивал украинский бизнесмен, работавший с г-ном Манафортом и г-ном Гейтсом, когда они консультировали тамошнее правительство несколько лет назад. Офис г-на Мюллера заявил, что этот украинский бизнесмен, Константин В. Килимник, имеет связи с российской разведкой.

"Гейтс вспомнил, как Манафорт сказал, что взлом, скорее всего, был осуществлен украинцами, а не русскими, что повторяло интерпретацию, которую часто поддерживал Килимник", согласно отчету ФБР о беседе. "Килимник также высказал мнение, что взлом мог быть осуществлен российскими агентами в Украине". Не ясно, когда г-н Трамп принял эту версию. В апреле 2017 года, всего через три месяца после начала его президентства, он впервые поднял этот вопрос публично, поставив под сомнение то, как ФБР проводило свое расследование взлома и почему агенты отказались забрать сервер у демократов, чтобы изучить более внимательно, кто его взломал.

Демократов "взламывают, а ФБР приходит к ним, и они не дают ФБР увидеть их сервер", сказал г-н Трамп агентству "Ассошиэйтед Пресс". "Они привлекли другую компанию, которая, как я слышал, базируется в Украине", - сказал г-н Трамп, по-видимому, подразумевая компанию, которую демократы привлекли для расследования взлома. "Это то, что я слышал. Я слышал, что ей владеет очень богатый украинец".





Рик Гейтс, являвшийся заместителем главы избирательного штаба г-на Трампа, рассказал следователям о продвижении г-ном Манафортом этой теории заговора, согласно отчету ФБР о беседе. Фото - Хосе Луис Маджана/"Ассошиэйтед Пресс"

Г-н Гейтс изложил следователям то, насколько г-н Трамп казался решительно настроенным во время предвыборной кампании найти электронные письма с частного электронного аккаунта Хилари Клинтон, и как г-н Трамп сказал своим помощникам, что он хочет, чтобы они "достали эти электронные письма".



Ведущий помощник г-на Трампа по национальной безопасности в избирательном штабе Майкл Т. Флинн "сказал, что он может использовать свои источники в разведке, чтобы достать эту электронную корреспонденцию", сказал г-н Гейтс следователям.

Г-н Флинн сказал сотрудникам предвыборного штаба, что американские разведывательные службы не смогут определить, кто стоит за взломом, рассказал г-н Гейтс, добавив, что он считал, что у г-на Флинна было отрицательное мнение об этих службах, потому что его выгнали из разведывательного сообщества во времена администрации Обамы.

"У Гейтса и Флинна было больше всего контактов с Россией в избирательном штабе, и он был в наилучшей позиции, чтобы запросить электронную корреспонденцию, если она была доступна", согласно отчету ФБР о беседе с г-ном Гейтсом.

Г-н Трамп уволил г-на Флинна менее чем через месяц после начала президентства. В 2017 году г-н Флинн признал себя виновным во лжи агентам ФБР о его контактах с российским послом во время переходного периода, и он ожидает вынесения приговора.

Г-н Гейтс сказал, что г-н Трамп и г-н Кушнер изначально были скептически настроены в отношении работы с Национальным комитетом Республиканской партии. Но г-н Гейтс сказал, что они стали более заинтересованы в сотрудничестве после того, как узнали, что комитет хотел помочь распространить электронную корреспонденцию, которую "Викиликс" планировал обнародовать.

Г-н Гейтс сказал, что у комитета была конфиденциальная информация, показывавшая, что комитет знал о времени грядущего раскрытия электронных писем.



"Гейтс не уточнил, кто в Национальном комитете Республиканской партии знал эту информацию", согласно документам. "Гейтс сказал, что единственная непубличная информация, которую имел НКРП, была связана со временем ее обнародования".

Национальный комитет Республиканской партии сказал в заявлении, что утверждения г-на Гейтса являются лживыми.

"НКРП не знал ничего заранее. Гейтс уже сознался в том, что лгал федеральным властям", - сказал директор комитета по связям с общественностью Майкл Аренс. "Как можно ему теперь верить?"



Статья написана при содействии Мэгги Хаберман.

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