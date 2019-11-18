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опубликовано редакцией на Переводике 18.11.19 01:25
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Численность российских наемников, сражающихся на стороне Хафтара в Ливии, выросла до 1400 человек

By Libyan Express    Published: 16 Nov 2019

Российские наемники  в ливийском Триполи. [Photo: Social Media]

Число наемников из  российской «группы Вагнера»  (возглавляемой Евгением Пригожиным, также известным как «шеф-повар Путина» за свои кремлевские контракты на питание), которые  прибыли на передовую базу в Ливии в первую неделю сентября для поддержки войск Халифы Хафтара, увеличилось до 1400. Об этом в пятницу  сообщило агентство Bloomberg. 

По словам трех западных чиновников,  число российских наемников, вовлеченных в прямые боевые действия и комплектующих артиллерийские расчеты, возросло, с сентября прошлого года, до более чем 1400 человек.

“Вагнер” также  доставил [в Ливию]  пилотов. Один из чиновников сообщил, что было прибыло  25 пилотов, инструкторов и вспомогательный экипаж. Двое других сказали, что пилоты выполняли полеты на отремонтированных самолетах Су-22, принадлежащих Хафтару - добавляет  Bloomberg.

Войска Хафтара,  с апреля, ведут наступление на  Триполи, в результате которого более 1000 человек  погибло, тысячи получили ранения,, более 1 200 000 стали  перемещенными лицами, городу причинены массовые разрушения  частной и общественной застройки и инфраструктуры.

В четверг,  США послали очень четкое и жесткое сообщение своему сопернику - России, призывая силы Хафтара немедленно прекратить  наступление на Триполи, чтобы они могли способствовать политическому диалогу и решению, а также предотвратить «использование Россией конфликта в Триполи против воли ливийского  народа».

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теги: Ливия  
   
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