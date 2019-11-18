Численность российских наемников, сражающихся на стороне Хафтара в Ливии, выросла до 1400 человек

By Libyan Express Published: 16 Nov 2019

Российские наемники в ливийском Триполи. [Photo: Social Media]

Число наемников из российской «группы Вагнера» (возглавляемой Евгением Пригожиным, также известным как «шеф-повар Путина» за свои кремлевские контракты на питание), которые прибыли на передовую базу в Ливии в первую неделю сентября для поддержки войск Халифы Хафтара, увеличилось до 1400. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По словам трех западных чиновников, число российских наемников, вовлеченных в прямые боевые действия и комплектующих артиллерийские расчеты, возросло, с сентября прошлого года, до более чем 1400 человек.

“Вагнер” также доставил [в Ливию] пилотов. Один из чиновников сообщил, что было прибыло 25 пилотов, инструкторов и вспомогательный экипаж. Двое других сказали, что пилоты выполняли полеты на отремонтированных самолетах Су-22, принадлежащих Хафтару - добавляет Bloomberg.

Войска Хафтара, с апреля, ведут наступление на Триполи, в результате которого более 1000 человек погибло, тысячи получили ранения,, более 1 200 000 стали перемещенными лицами, городу причинены массовые разрушения частной и общественной застройки и инфраструктуры.

В четверг, США послали очень четкое и жесткое сообщение своему сопернику - России, призывая силы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи, чтобы они могли способствовать политическому диалогу и решению, а также предотвратить «использование Россией конфликта в Триполи против воли ливийского народа».

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