опубликовано редакцией на Переводике 08.03.20 06:21 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Forbes”,

"How Russia’s Invitation To World War II Commemoration Challenges The West" США - 07 марта 2020 г. Как приглашение России приехать в Москву на празднование окончания Второй мировой войны бросает вызов Западу James Rodgers Senior Contributor Орудия времен Второй мировой войны стреляют во время исторической реконструкции салюта, который был произведен 76 лет назад в честь снятия блокады Ленинграда. Санкт-Петербург, Россия, 27 января 2020 года. (AP Photo/Dmitri Lovetsky) ASSOCIATED PRESS Ожидается, что в параде 9 мая в Москве, посвященном окончанию Второй мировой войны, примут участие до 15 000 военнослужащих. Число западных лидеров, которые могут приехать, чтобы посмотреть этот спектакль, вызывает у дипломатов головную боль. Происходит это потому, что хотя окончание Второй мировой войны может дать шанс - как союзникам Москвы, включая США, Великобританию и Францию, вспомнить их общую военную славу, так и бывшим врагам - отметить момент примирения, современная политическая обстановка на глобальной арене делает ситуацию намного сложнее. В мире, где Россия и Запад вовлечены в ожесточенные словесные баталии из-за аннексии Москвой Крыма в 2014 году и продолжающейся военной поддержки Кремлём президента Башара Асада в конфликте в Сирии, приглашение посмотреть демонстрацию русскими их боевой мощи не так-то легко принять. Дипломатическая дилемма Политики не торопятся, они взвешивают дипломатические плюсы и минусы того, находиться ли в российской столице, когда страна отмечает 75-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Это означает, что не все приняли решение. Известные «может быть» на этом этапе включают президента Дональда Трампа, британского премьер-министра Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелу Меркель, сообщила Guardian 25 февраля. Процесс принятия ими решений осложняется тем фактом, что президент Франции Эммануэль Макрон, который уже в течение некоторого времени пытается возобновить сотрудничество с Россией, принял приглашение еще в июле 2019 года. Это затрудняет формулирование общего ответа Запада. Оказать почтение Путину? На карту поставлено многое. Хотя все западные страны приветствовали бы улучшение отношений с Россией, они не ищут его любой ценой. Западные лидеры не хотят, чтобы их присутствие рассматривали в качестве знака почтения российскому президенту Владимиру Путину, особенно на военном параде, который вполне может включать в себя войска с полей сражений в Сирии или тех, кто участвовал в захвате Крыма. Тем не менее, отказ от участия будет интерпретироваться в России как непризнание тех огромных жертв, которые принес Советский Союз, чтобы победить нацистскую Германию. Историки обычно оценивают число погибших советских людей в более чем 20 миллионов. Современная Россия безмерно гордится Победой. В этом году отмечается её 75-летие, и парад должен произвести впечатление даже большее, чем обычно, хотя это ежегодное мероприятие. На Красной площади в Москве, российские военные демонстрируют межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь М» во время военного парада в ознаменование 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 9 мая 2019 года (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) ASSOCIATED PRESS Возрождение традиций советских времен 9 мая в России является государственным праздником, и с 2008 года была возрождена советская традиция проезда военной техники по Красной площади. Подобные, хотя и меньшие по масштабу, мероприятия проводятся в городах по всей России. Ожидается, что в этом году в московском параде примут участие солдаты из более чем 20 иностранных армий, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу. Тысячи военнослужащих будут сопровождать «375 единиц наземной и авиационной техники», добавил Шойгу. Организаторы церемонии пока не знают, сколько западных лидеров прибудет, чтобы посмотреть парад. статью прочитали: 35 человек Комментарии