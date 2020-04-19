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дата публикации 19.04.20 06:04
скаут: Игорь Львович;
   
 

Конфуцианство против дарвинизма на примере карантина

17.04.20 Автор  Алексей Элпиадис

В условиях отсутствия четкого понимания, как лечить коронавирус, и отсутствия вакцины весь мир решил, что карантин — это меньшее из зол. Тем не менее, есть два типа карантина — азиатский, который представлен преимущественно Китаем, и западный, который представлен преимущественно США.

Азиатский тип можно описать одним мудрым изречением:

"Если вы не можете решить проблему - это не ваша проблема"

зречение мудрое, потому что цель китайского карантина была не в лечении болезни, а в исчезновении самой болезни через разрыв цепочек передачи инфекции. Что и было достигнуто. В Китае на данный момент все новые эксцессы инфекции "импортные", то есть привезенные из за рубежа, и основные карантинные меры сейчас направлены на жесткий контроль на въездах в страну. То есть Китай, по сути, решил проблему внутреннего распространения инфекции. Но вот инфекция попала на Запад.

Западный тип карантина можно описать этим же изречением, но немного переиначив: "Если вы не можете решить проблему — возглавьте ее".

Если китайский карантин был призван разорвать цепь передачи инфекции, то западный преследует диаметрально противоположную цель, а именно — растянуть во времени инфекцию. Чтобы с одной стороны не перегружать больницы, а с другой — выработать групповой иммунитет в широких слоях общества. Отсюда и разное время ослабления карантина в Китае и на Западе. В провинции Хубей и ее столице городе Ухане послабления карантина начались только после достижения нулевого прироста новых больных. И то, ослаблять стали не сразу по времени, а после достаточно долгого нулевого роста новых инфецированных. И не сразу по масштабу послаблений, а поэтапно, чтобы, не дай Бог, не спровоцировать новый всплеск заболеваний (ограничения полностью по сей день не сняты).

Теперь западный подход: послабления карантина начинаются не тогда, когда нет новых инфицированных, а наоборот, когда прирост новых больных становится контролируемым. Чтобы не перегружать больницы и уже можно послаблять меры, чтобы, не дай Бог, не разорвать цепь передачи инфекции, а наоборот, контролируемо инфицировать "популяцию" для выработки пресловутого "стадного иммунитета" ("популяция" и "стадный иммунитет" - это официальные научные термины). Китайцы даже не стали особо протестовать, так как, с их точки зрения, все, что вокруг Поднебесной — это планета обезьян.

Каким путем пошла Россия, азиатским или европейским? Россия, как евразийская страна, естественно, пошла обоими путями сразу.

Итак, китайский подход, "Если вы не можете решить проблему - это не ваша проблема".

Этим путем пошла Россия изначально, когда вирус только возник в Китае. Россия была второй после Тайваня и первой из официально признанных стран ООН, которая закрыла границы с Китаем. Более того, все приезжающие из Поднебесной подвергались жесткому карантину. И российские ученые искренне говорили, что цель карантина (часть которого состояла из закрытии границ), естественно, в разрыве цепочек передачи инфекции.

Но, как только эта же самая инфекция стала проникать в Россию из Европы, границы не только не закрыли своевременно, а наоборот, только потеряв контроль над распространением цепочек передачи инфекции ввели европейский карантин. То есть мягенький, с выгулом собачек потомками обезьян. Ибо человек животное, и цель карантина, как нам говорят эти же самые ученые, в выработке "стадного иммунитета", в "иммунной прослойке популяции" и т.п и т.д. Соответственно в рамках западной парадигмы "Если вы не можете решить проблему - возглавьте ее", Россия усиленными темпами себя инфицирует, чтобы сократить свое неподобающее отставание от "ведущих европейских держав".

Посмотрим, как поступит Греция. С одной стороны, есть предпосылки обнулить прирост новых больных и только тогда начать ослаблять карантин. С другой стороны, тогда мы слишком выбиваемся из европейской семьи народов.

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