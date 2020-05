архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 24.05.20 04:34 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Bloomberg.com”,

"Chinese Oil Demand Is Almost Back to Pre-Virus Crisis Levels" Канада - 19 мая 2020 г. Спрос на нефть в Китае практически вернулся к докризисному уровню Bloomberg News 19 May (Bloomberg) - спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, которые в последний раз наблюдались до того, как Пекин ввел национальную блокировку для борьбы со вспышкой коронавируса, считают люди, хорошо знакомые с энергетической отраслью страны. Китай является вторым по величине потребителем нефти в мире, уступая только США, и решительные меры по выводу страны из кризиса помогли сжать нефтяной рынок быстрее, чем ожидалось. Нефть West Texas Intermediate, которая месяц назад упала до отрицательных цен, в понедельник выросла выше 30 долларов за баррель. По словам людей, которые просили не называть их имен, потому что они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично, с тех пор как страна была заблокирована в феврале на карантин, а спрос на китайские товары упал примерно на 20%, произошло впечатляющее изменение обстановки - заводы вновь открываются, а потребление бензина и дизельного топлива полностью восстановилось, поскольку граждане ездят на своих машинах, а не пользуются общественным транспортом. Определить точный уровень китайского спроса на нефть в режиме реального времени - трудная задача, но руководители и трейдеры, которые следят за потреблением страны, заявили, что оно составляет около 13 миллионов баррелей в день, что лишь немногим меньше 13,4 миллиона баррелей в день в мае 2019 года и 13,7 млн баррелей в день в декабре 2019 года. Общее потребление было бы ещё выше, если бы не спрос на авиационное топливо, который по-прежнему намного ниже уровня прошлого года, сказали они. Международное энергетическое агентство, которое публикует тщательно отслеживаемые цифры спроса и предложения, гораздо более пессимистично оценивает потребление в Китае. В отчете, опубликованном на прошлой неделе, агентство прогнозирует, что азиатский гигант, в течение оставшейся части года, будет потреблять каждый месяц меньше нефти, чем в тот же период 2019 года. Падение китайского потребления в начале февраля ознаменовало начало худшей главы в истории нефтяной промышленности и предвещало неизбежный ущерб мировой экономике, нанесенный вирусом. Нефтяной крах усугубился ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией, которая в конечном итоге привела к отрицательным ценам. Теперь ОПЕК и ее союзники уладили свои разногласия историческим соглашением сократить производство, при этом добыча нефти в других местах, особенно в США и Канаде, также значительно сократилась. Спрос на бензин и дизельное топливо восстанавливается в Китае, поскольку граждане предпочитают безопасность своих автомобилей, толкучке в общественном транспорте. По данным навигационной компании TomTom International BV, в последние несколько недель во многих китайских городах резко возросла интенсивность движения в часы пик. Трафик увеличился не только в Пекине и Шанхае, но и в других городах, где обычно на дорогах было больше места для водителей, которые теперь используют свои автомобили для поездок на работу. По данным TomTom, в часы пик в таких городах, как Шеньян, Чунцин, Тяньцзинь и Шицзячжуан, количество пробок на дорогах увеличилось (по сравнению с тем что было год назад) на 10-50 процентов. Данные навигационной компании широко используются среди нефтяных трейдеров для оценки уровня потребления топлива в Китае в режиме реального времени. Также энергично восстанавливается спрос на дизельное топливо, так как Пекин побуждает фермеров больше сажать, чтобы гарантировать восстановление продовольственной безопасности страны и промышленного потребления. По словам людей, которые просили не называть их имен, поскольку они не уполномочены публично высказываться по этим вопросам, рост потребления бензина и дизельного топлива в Китае побудил государственные и независимые нефтеперерабатывающие заводы увеличить выработку, с тем чтобы больше сырой нефти перерабатывалось в топливо, Это означает, что китайские запасы сырой нефти фактически сокращаются. В последние дни китайские нефтеперерабатывающие заводы начали скупать бочки на физическом рынке, побуждая тем самым цены к восстановлению. «Китайцы скупают все что появляется в поле зрения», - сказал один из руководителей крупного торгового дома. Цены на марки нефти, которые популярны у китайских нефтепереработчиков, включая Lula из Бразилии, Djeno из Республики Конго и Оман, в этом месяце выросли. Месяц назад Lula переходила из рук в руки со скидкой от цены Brent, около 6 долларов за баррель. В понедельник, по словам трейдеров, одна китайская компания купила партию нефти груз с премией от цены Brent, - от 1 до 1,5 долларов за баррель. «Спрос на нефть в Китае, ведомый спросом на дизтопливо, начинает демонстрировать оптимистичные признаки полного восстановления», - сказал Лю Юньтао, лондонский аналитик с консультантом Energy Aspect. Независимые нефтеперерабатывающие заводы страны, известные как “чайники”, перерабатывают сырье с рекордной производительностью - почти 75%, что намного выше, чем 60% год назад. Общая мощность переработки “чайников” составляет около 4 миллионов баррелей в день, что составляет четверть от общего объема производства в Китае. Sinopec, государственный гигант, являющийся крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом в стране, производительность которого составляет около 5,8 млн. баррелей в день, также увеличивает количество перерабатываемой нефти. Единственным отстающим является компания PetroChina, которая также перерабатывает около 4 миллионов баррелей в день, но до сих пор не увеличила производительность в той же степени что и другие. статью прочитали: 39 человек Комментарии