Генпрокурор Барр: протестами в США руководят «сторонние радикалы и агитаторы»

30 Май, 2020 Reuters

Генпрокурор Уильям Барр и президент Дональд Трамп

Глава Минюста пообещал привлечь к ответственности всех нарушителей федерального законодательства, провоцирующих беспорядки

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в субботу, что «сторонние радикалы и агитаторы» захватили контроль за акциями протеста в американских городах, поводом для которых послужила гибель афроамериканца при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

«Группы сторонних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свои собственные интересы, связанные с насилием», - сказал Барр.

«Пересечение границы штатов или использование федеральных объектов для подстрекательства к насильственным беспорядкам или участия в них является федеральным преступлением, и мы будем применять эти законы», - подчеркнул генпрокурор.

Президент Дональд Трамп, комментируя в субботу акцию протеста, которая была устроена перед Белым домом прошлой ночью, заявил, что если бы протестующие проникли на территорию резиденции, то там их бы встретили «самые злобные собаки», и охрана применила бы против нарушителей «самое грозное оружие».

Мэр Вашингтона, демократ Мюриэль Баузер, ответила президенту в своем «Твиттере», заявив, что в Вашингтоне «нет злобных собак и грозного оружия».

«Пока он (Трамп) прячется за своим забором в страхе / одиночестве, я стою с людьми, мирно использующими Первую поправку [к Конституции] сразу после убийства Джорджа Флойда и сотен лет узаконенного расизма», - сказала Баузер.

Смерть Флойда вызвала демонстрации, которые в отдельных случаях переросли в беспорядки, по всей стране. В Вашингтоне в пятницу вечером сотни людей собрались в парке на Лафайет-сквер, напротив Белого дома, который в результате был заблокирован на несколько часов.

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