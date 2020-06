архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 06.06.20 05:23 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Hill”,

"How Russia benefits from America's crisis" США - 03 июня 2020 г. Как Россия извлекает выгоду из американского кризиса June 03, 2020 BY JANUSZ BUGAJSKI, OPINION CONTRIBUTOR В усиливающейся борьбе за глобальное влияние, волнения и беспорядки в Соединенных Штатах работают на пользу Москве. После убийства полицейскими в Миннеаполисе невооруженного чернокожего Джорджа Флойда и вспыхнувших из-за этого общенациональных протестов, российские чиновники, разведывательные службы и интернет-тролли усилили свои атаки на демократию США и международную роль Америки. Любые потрясения и конфликты в американском обществе служат геостратегическим целям Кремля, который раздувает эти конфликты как по официальным каналам, так и с помощью армии цифровых дезинформаторов. Первое, демократические системы могут быть изображены и дискредитированы как только лишь фасады, за которыми скрываются расизм, ксенофобии и классовое неравенство. В отличие от коммунистических времен, Москва больше не воспевает свою собственную систему как идиллическую, но в первую очередь стремится расширить трещины в западных демократиях, чтобы они больше не могли быть образцами для соседей и союзников России. Во-вторых, американских чиновников можно охарактеризовать как лицемеров за критику российских и китайских репрессий против инакомыслия внутри страны и других нарушений гражданских прав. Социальные сети были завалены сообщениями и видеороликами о насилии в американских городах. Кремлевские чиновники и комментаторы упиваются изображением Америки как страны, находящейся на грани гражданской войны и надвигающегося краха, оправдывая тем самым свое собственное якобы успешное обращение с внутренней оппозицией. В-третьих, Москва стремится принизить роль США в мире не только как маяка индивидуальной свободы, но и как надежного союзника. Президент Трамп невольно помогал российскому президенту Владимиру Путину, неоднократно открыто ставя под сомнение цель НАТО и угрожая вывести войска США из различных ключевых регионов. Продолжающиеся внутренние беспорядки якобы подчеркивают, что Вашингтон будет слишком озабочен своими внутренними проблемами, чтобы помочь любому из своих союзников во время кризиса. Российское правительство также поддерживает идею о том, что официальные лица США считают, что Россия спровоцировала внутренние конфликты Америки. Это классический обман, предназначенный для дискредитации расследований московских методов. Постановка, а затем и насмешка над понятием, что Россия несет ответственность за каждый кризис, является формой перевернутой пропаганды, призванной изображать критиков Путина параноиками, в то же время отвергая реальные доказательства вмешательства России как фантазии. В то же время, идея, что Москва несет ответственность за обвал США, может поднять внутренний авторитет Путина и международное положение России как ключевой антиамериканской державы. В конечном итоге, американские внутренние беспорядки и гражданские конфликты не являются самоцелью для Кремля. Основной целью является ограничение США их собственным полушарием, ослабление международных альянсов Америки и получение возможности авторитарным государствам поделить весь мир на сферы преобладающего влияния. И с такими амбициозными целями Путин пристально следит за предстоящими президентскими выборами в США. Он рассчитывает, что, если Трамп будет переизбран, заявив, что он восстановит закон и порядок, он будет чувствовать себя менее сдержанным в применении своей версии «Америка прежде всего». У больше не зависимого от Конгресса в его политическом выживании, у Трампа были бы развязаны руки, чтобы игнорировать его команду национальной безопасности. Это может привести к выходу из западных институтов, установлению партнерских отношений с Путиным, отмене экономических санкций за вторжение России в Украину и даже пожертвованию большей части востока Европы Москве в рамках великой сделки, чтобы снова разделить Европу на сферы влияния. В разгар нынешних кризисов, России проводящей дезинформационную кампанию, трудно сосредоточиться на атаках на Джо Байдена, тем более что он ругает нынешнее американское руководство за его внутренние неудачи. Как это ни парадоксально, российские тролли и влиятельные лица могут фактически помочь бывшему вице-президенту на выборах, подчеркивая и даже преувеличивая некомпетентность трамповского Белого дома в обращении с несколькими одновременными кризисами. Победа Байдена, безусловно, не приветствуется в Москве. Вашингтон переориентируется на трансатлантическое сотрудничество и, вероятно, будет проводить более жесткую политику в отношении России, включая более жесткие экономические санкции и более интенсивный стратегический отпор. Байден мог бы также извлечь выгоду из необходимости реформирования американских правоохранительных органов для проведения глобальной кампании в поддержку этнического равенства и судебной реформы. Это ускорило бы более пристальное внимание к репрессивной внутренней политике Москвы и порабощению ею многочисленных народов, попавшим в ловушку Российской Федерации.

Janusz Bugajski (Януш Бугайски) - старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне. Его недавняя книга, написанная в соавторстве с Маргаритой Асеновой, озаглавлена ​​"Eurasian Disunion: Russia's Vulnerable Flanks" («Евразийское разобщение: уязвимые фланги России»), Jamestown Foundation, Washington, D.C статью прочитали: 2 человек Комментарии