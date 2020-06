архив



опубликовано редакцией на Переводике 29.06.20 00:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Washington Post”,

"Election meddling in Russia: When Boris Yeltsin asked Bill Clinton for help" США - 26 июня 2020 г. Вмешательство в выборы в России: когда Борис Ельцин просил Билла Клинтона о помощи Дональд Трамп не первый политик, который просил иностранное государство вмешаться [в электоральный процесс в своей стране] Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Он умер в 2007 году. (Lucian Perkins / The Washington Post) By David Shimer June 26, 2020 Будучи кандидатом в президенты, Дональд Трамп, как сообщается, просил Россию, Украину и Китай предпринять шаги, которые помогли бы ему победить на выборах. Но он не был первым политиком, который просил иностранное государство о вмешательстве. Еще в мае 1995 года того же просили русские. Президент Борис Ельцин, имевший, по опросам, однозначные цифры поддержки, встретился с президентом США Биллом Клинтоном в Кремле и пожаловался, что перспективы его переизбрания «не совсем блестящие». Так началась кампания Ельцина, направленная на то, чтобы американский президент оказал влияние на выборы 1996 года в России. Его первая просьба касалась НАТО, над расширением которого работал Клинтон. Согласно недавно опубликованным стенограммам правительства США, Ельцин предложил : «Давайте отложим расширение НАТО на полтора-два года. Нет необходимости нагнетать ситуацию перед выборами». Клинтон ответил осторожно, объяснив, что по этому вопросу возможен беспроигрышный для обоих вариант. «Я дал понять, что не сделаю ничего, чтобы ускорить [расширение] НАТО», - сказал он. «Я пытаюсь дать вам сейчас, в этом разговоре, подтверждение, в котором вы нуждаетесь. Но мы должны быть осторожны, чтобы никто из нас не спасовал». У Ельцина на той же встрече была другая просьба к Клинтону - «проследить за включением нас в «восьмерку»». Соединенные Штаты были членом «большой семерки» (G-7), международной организации семи демократий, к которой Ельцин хотел присоединиться (отсюда и «G-8»). «Это поможет мне накануне выборов здесь», - сказал Ельцин. На другой встрече Ельцин сказал Клинтону, что присоединение России к «Большой семерке» до ее саммита в Лионе, Франция, «добавит 10 процентов к моим голосам». Клинтон обещал попробовать, но в начале 1996 года вернулся с обескураживающими новостями. «Мы все хотим вам помочь», - сказал он Ельцину, согласно стенограммам. «Но правда состоит в том, что в Лионе мы не сможем появиться в виде G-8». Клинтон пообещал все же «сделать Лион большим успехом для вас», так как не будет «негативных историй, исходящих из Лиона, только позитивные новости для вас прямо перед выборами. ... Это должна быть стопроцентная победа для вас». С приближением летних выборов Ельцин призвал Клинтона «не поддерживать» его оппонента-коммуниста. «Вам не нужно беспокоиться об этом», - ответил Клинтон. «Мы пятьдесят лет работали на другой результат». Владимир Путин присягает на российской Конституции при вступлении в должность президента России, за его спиной - бывший президент Борис Ельцин. Москва 7 мая 2000 года. (AFP / Getty Images) Бесспорно, Клинтон хотел, чтобы Ельцин победил, но он волновался, что такие его высказывания будут иметь неприятные последствия. «Я пытаюсь найти такой способ сделать это, который дал бы Вам все преимущества и не принес никакого ущерба», - сказал Клинтон, выразив поддержку «наиболее подходящим способом». Ельцин также потребовал от Клинтона финансовой помощи. В январе он позвонил по поводу многомиллиардного займа, который Международный валютный фонд выдавал России. Ельцин жаловался, что МВФ «задержал их выплаты нам и затягивает с обязательством предоставить кредиты в размере 9 миллиардов долларов», и попросил Клинтона «помочь и немного подтолкнуть их к осуществлению платежа». Клинтон сказал, что сделает все возможное. В следующем месяце Ельцин призвал Клинтона «использовать [свое] влияние» на МВФ, «чтобы добавить немного, с девяти до 13 миллиардов долларов, - для решения социальных проблем в этой очень важной предвыборной ситуации». Клинтон снова сказал, что попытается, но Ельцин остался недоволен. «Тут есть вопрос финансов, который идет не очень хорошо», - сказал Ельцин в начале мая, прежде чем отбросить все притворства и призвать Клинтона напрямую вмешаться в выборы. «Билл, для моей предвыборной кампании мне срочно нужен кредит для России на 2,5 миллиарда долларов». Клинтон предложила альтернативный подход: заставить МВФ, стороннее учреждение, ускорить свои платежи в Россию. «Я проверю это в МВФ и некоторых наших друзьях и посмотрю, что можно сделать», - сказал он. «Я думаю, что это единственный способ сделать это». Карлос Паскуаль, тогдашний директор по российским делам в Белом доме, заявил в интервью, что он и его коллеги провели «обширное внутреннее обсуждение» запроса Ельцина о прямом кредите. «Им нужны были деньги», - вспоминает он, поэтому команда Клинтона спорила, предоставлять ли ее - тайно, открыто или не предоставлять вообще. Решение было почти единодушным “не предоставлять”. «Очевидно, что это было не то, что российская сторона хотела услышать», - сказал Паскуаль, - «такая прямая поддержка отдельного кандидата» означала бы «неуместное вмешательство в российский политический процесс». Паскуаль сказал, что вместо этого Клинтон поручил заместителю министра финансов Лоуренсу Саммерсу продолжить работу с Москвой по проведению рыночных реформ, которые ускорили бы инвестиции со стороны МВФ. Когда его спросили об этом периоде, Саммерс прокомментировал: «Я не думаю, что когда-либо думал о себе как о человеке пытающемся манипулировать выборами в России. Для США было приоритетной задачей поддержать реформаторское движение в России и постараться сделать так, чтобы переговоры между МВФ и Россией работали как можно эффективнее, и именно это и пытались сделать я и мои коллеги ». В эти месяцы Клинтон отклонил многие просьбы Ельцина, но все же оказал ему некоторую поддержку. За несколько месяцев до выборов Соединенные Штаты помогли России завершить оформление многомиллиардного кредита МВФ, что в то время New York Times назвала «значительным импульсом, способствовавшим росту популярности Ельцина в год выборов». За кулисами, частные американские консультанты (с незначительным влиянием) консультировали избирательную кампанию Ельцина и регулярно информировали о ней одного из политических советников Клинтона, который, в свою очередь, доносил её до президента. Американские рычаги продвижения демократии также действовали открыто. «В различных российских, региональных и национальных кампаниях участвовали российские политические активисты, прошедшие обучение в ИРИ», - говорится в отчете Международного республиканского института за 1996 год, - «работая от имени демократических кандидатов». Однако, основываясь на всех имеющихся свидетельствах, ЦРУ, которое, в конкурентной борьбе с КГБ, вмешивалось во многие выборы во времена холодной войны, не помогало кампании Ельцина. «Мы ничего не делали украдкой», - рассказал мне Клинтон в интервью о методах, которые он использовал для поддержки Ельцина. «Я думал, что это будет лучше для меня - четко изложить свои политические предпочтения так, чтобы все знали, и о моих симпатиях к Ельцину знали все». С исчезновением советской угрозы Вашингтон отошел от практики скрытого вмешательства в выборы. Леон Панетта, тогдашний руководитель аппарата Белого дома, объяснил, что риски скрытого вмешательства в российские выборы были слишком высоки. «Было опасение, что если бы обнаружилось то, что попыталось бы сделать ЦРУ, это могло оказать негативное влияние на то, что там происходило», - сказал Панетта в интервью, так что это, «более, чем что-либо еще, предостерегало нас от того чтобы оно играло большую роль». В июле того года Ельцин выиграл выборы с перевесом в более чем 13 процентных пунктов, это произошло на фоне широко распространенных сообщений о фальсификациях. (Строуб Тэлботт, тогдашний заместитель госсекретаря США, сказал, что это «заслуживающее доверия беспокойство» и «вероятно, заслуживающий доверия факт», что результаты голосования были искажены). Три с половиной года спустя Владимир Путин сменил Ельцина на посту президента России. Клинтон, в последний год пребывания в должности, беспокоился о том, что Путин, похоже, не «сильно заботится» о демократии и не одобряет дружеские отношения Ельцина с западными лидерами. Клинтон сказал, что со временем пришел к выводу, что «Путин посчитал, что я немного манипулировал Ельциным, чтобы усилить влияние Америки в мире после холодной войны». Ельцин обратился за помощью к иностранному лидеру, целью которого было развитие российской демократии, а Трамп обратился за помощью к компании авторитарных режимов, которые стремятся подорвать американскую демократию. Наследие переизбрания Ельцина заключается не в том, что сделали Соединенные Штаты для его предвыборной кампании, а в том, что вместо того чтобы провести операцию, подобную российской в 2016 году, Клинтон в целом проявлял сдержанность - в той динамике, которую создали различные запросы Ельцина. Состязаясь на открытых выборах, Ельцин отчаянно хотел, чтобы иностранный президент помог ему победить. Поэтому этот иностранный президент получил власть над Ельциным. Так обстоит дело с любым лидером, от Ельцина до Трампа, который ищет поддержку иностранного государства на выборах в своей стране. статью прочитали: 62 человек Комментарии