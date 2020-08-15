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дата публикации 15.08.20 06:05
скаут: Игорь Львович;
   
 

«Вы должны быть готовы к тому, что майдан победит, вас будет допрашивать прокурор»

На форуме сотрудников полиции бывший «беркутовец» дает советы белорусскому ОМОНу

 

Журнал о Бресте «Бинокль»

На форуме сотрудников полиции police-russia.com бывший сотрудник МВД Украины «Беркут» дает советы белорусскому ОМОНу о том, как действовать против «майдаунов» (так силовик называет участников акций протеста). «Беркутовец» говорит, что решил написать свои советы, потому что узнал, что участники украинского Майдана якобы делятся опытом с белорусскими протестующими. «А разве мы, спецназ МВД разных стран, хуже? И у нас должна быть взаимоподдержка», — пишет автор. 

«Первое правило: вы со своими коллегами должны стать коллективом не на словах, а на деле. Всегда бывают какие-то противоречия между коллегами, вопросы. Так вот, забудьте их до конца майдана. Потому что там любые непонятки между вами могут разрастись до гигантских размеров. Все выяснения отношений оставьте на потом, а сейчас ЛЮБОЙ человек в такой же форме, как и вы, должен стать для вас Братом», — пишет «беркутовец». 

Второе правило — всегда носить маску. Форма не должна иметь нашивок и патчей, по которым можно отличить ОМОНовца от его коллег,

«Помните: вы всегда должны быть готовы к тому, что майдан победит и вас всех будет допрашивать прокурор», — пишет автор

«По этой же причине, после любых столкновений не нужно делиться с коллегами подробностями вроде: „И тогда я как дал этому гоблину в зеленой футболке в голову, что он и ушел сразу в нокаут“. Да, доверие к коллегам — это правильно, но никто не знает, какие рычаги найдет следствие на любого из них», — говорится в сообщении. 

Он также призывает скрывать номера служебного автотранспорта и избегать в переговорах географических названий, позволяющих определить, откуда именно прибыло подразделение: «То же самое и с радиопозывными: помните, радиоэфир записывается, и не только сотрудниками соответствующих служб МВД. В любом случае, если победит майдан — они станут достоянием следствия».

Силовик предостерегает коллег: не трогайте журналистов, если нет команды. «Помните — журналист, конечно, будет писать то, что ему скажут, но многие журналисты параллельно работают и на другие СМИ. И, сами понимаете: если замесите какого-нибудь журналюгу (даже если считаете это справедливым за весь тот бред, который он писал о вас) — то в информвойне он станет для вас противником намного более опасным, чем даже вооруженный майданутый. Потому что не майданутые, а именно журналисты выводят на улицы взбешенные толпы, под прикрытием которых мутят свои дела кукловоды майдана», — пишет он. 

По мнению «беркутовца», любой майдан — «это небольшой процент боевиков и „стадо“, которое пришло постоять, покричать, посмотреть». Силовик отмечает, что на Украине «Правый Сектор» (организация запрещена в России — Прим. ред.) использовал тактику: группы нападали на бойцов, а потом терялись в толпе, таким образом натравливая бойцов на мирных граждан. «А затем выхватывались самые „смачные“ кадры, вроде нескольких силовиков, бьющих палками лежачего, и все это подавалось под заголовками „Беркут зверски избил мирного беременного студента“. Поэтому НИКОГДА не позволяйте ярости затуманить свой разум. Вам будут подставлять инвалидов, детей, женщин — поверьте, для пиарщиков майдана нет „плохих“ средств. Вспоминаем совет запрещенного в Украине Феликса про „холодную голову“», — призывает автор. 

При нападении «беркутовец» советует использовать следующую тактику: «Подпускаете ближе и затягиваете в строй. Тех, кто кидается выручать — тоже. Помните: чем больше вы задержите активных участников нападений, тем больше будут думать их единомышленники: „А стоит ли?“»

«Еще один психологический аспект. На вас могут давить родственники, друзья, знакомые. Потому что телевизор и СМИ очень неслабо обрабатывают мозги. Тут вы должны сами давать оценку. Если ваш друг, родственник верит СМИ больше, чем вам, то стоит ли продолжать с ним общение? Да, многие из них, ощутив похмелье от майданной эйфории (а это будет, обязательно будет — во всех странах майдан ничего хорошего не приносил), потом будут просить прощения. Но вам решать, конечно», — советует автор сообщения. 

«Имейте при себе ножи. Во-первых — чтобы перерезать „кошки“. Если кто не знает — это рыбацкий крючок-тройник с грузом на леске, который закидывают в строй силовиков, после чего резко тянут назад. Может выдрать кусок мяса. Если видите леску — сразу наматывайте на ладонь (для этого ладони должны быть в перчатках) и режьте ножом. А во-вторых — если затянули в толпу, то режьте ножом ладони тех, кто хватает вас за форму. Удары должны быть резательные, а не колющие и рубящие», — пишет автор. 

Кстати, у российских сотрудников полиции существует свой чат в Телеграм. Некоторые его участники критикуют действия белорусских коллег, однако большинство не верит, что белорусы выступили против Лукашенко сами по себе. Они уверены, что за протестами стоят США, хоть и признают, что Лукашенко «наломал дров».  

За пять дней протестов по всей Белоруссии были задержаны тысячи людей, много избитых, по официальным данным — двое погибли. Параллельно с уличными акциями протеста в республике продолжает набирать обороты бессрочная забастовка на предприятиях страны. 

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