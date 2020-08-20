Подборка: Дела наши скорбные….

Николай Акимов 19.08.2020

Игорь Чурсин. Фото: УФСИН по Тюменской области

В Тюменской области вынесен приговор начальнику колонии строгого режима, который за деньги обеспечивал комфортные условия содержания для состоятельных преступников. Бывший начальник ФКУ ИК-1 УФСИН региона полковник внутренней службы Игорь Чурсин признан виновным в получении взяток (ч. 2, 5 и 6 ст. 290 УК РФ), превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 и ст. 286), незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222) и легализации денежных средств (ч. 2 ст. 174.1).

В 2016–2019 годах Чурсин, как следует из материалов дела, получил от состоятельных осужденных и их знакомых в общей сложности 11,8 млн рублей. Взятки передавались как наличными, так и имуществом. Взамен начальник колонии, среди прочего, обеспечивал привилегированные условия отбывания наказания. Так, двое осужденных за особо тяжкие преступления получили отдельные помещения, расположенные в цехе колонии и скрытые от посторонних. В «апартаментах» они свободно общались по телефону, смотрели телевизор, пользовались интернетом и холодильником. На сдаче помещений в аренду Чурсин заработал 2,4 млн рублей. Кроме того, один из «квартирантов» — бизнесмен, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — организовал в колонии торговлю продуктами питания. За это он через посредника заплатил Чурсину дополнительно 700 тыс. рублей. Продукты заключенный хранил в «апартаментах».

В начале 2019 года Чурсин получил однокомнатную квартиру, машино-место и деньги от осужденного за мошенничество. Всего на общую сумму свыше 8,6 млн рублей. Имущество было оформлено на подставное лицо. Изначально начальник колонии требовал 10 млн за непривлечение заключенного к дисциплинарной ответственности, зачисление на работу и подписание положительных характеристик.

В 2014–2019 годах двое осужденных бесплатно изготавливали для Чурсина мебель и различные кованые изделия, используя промышленные помещения и оборудование колонии. Всю продукцию (стол, стулья, кухонный гарнитур, кровати, два каминных набора, уличные люстры и прочее) на общую сумму около 140 тыс. рублей полковник вывез в дом своей матери.

В 2016 году Чурсин получил 150 тыс. рублей от осужденного, отбывающего в колонии срок за вымогательство. Взамен полковник обязался поддержать ходатайство о его условно-досрочном освобождении.

С целью легализации взяток Чурсин на 6 млн рублей оформил возврат по договору займа с частным лицом. А суммой 1,5 млн рублей досрочно погасил кредит в банке.

В июне 2019 года Чурсин был задержан в результате оперативных мероприятий региональных УФСБ и УФСИН. В ходе предварительного следствия полковник признал вину в полном объеме.

Суд приговорил Чурсина к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей. В доход государства конфискованы полученные в качестве взятки квартира и машино-место.

Учитывая, что полученные в качестве взяток деньги были потрачены, суд постановил конфисковать взамен у бывшего начальника колонии еще одно машино-место, нежилое помещение, три оптических прицела, два золотых украшения и деньги в сумме 201,5 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тюменской области находится в центре города Тюмени. Режим содержания — строгий. Лимит наполнения составляет 1325 человек.

Николай Акимов 19.08.2020

Нападавшие на Константина Гирякова. Фото с камеры наблюдения: страница «Чёрный список» | АЛУШТА во «ВКонтакте»

В Крыму вынесен приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Алушты майору полиции Александру Леснову. Он признан виновным в подстрекательстве и организации применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенного в отношении следователя. Об этом говорится в официальном сообщении Верховного суда республики. Подельники полицейского — участники боев на Донбассе Сергей Старосельцев и 31-летний Николай Пухов — осуждены за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных.

В конце ноября 2017 года произошло нападение на 39-летнего руководителя Следственного отдела по городу Алуште республиканского СУ СКР полковника юстиции Константина Гирякова. Как установил суд, избиение организовал Леснов, недовольный одним из расследований, которое проводил Гиряков.

Полицейский связался с гражданином Украины, жителем Донецкой области 39-летним Старосельцевым, который дал согласие принять участие в нападении. Ранее он служил в украинском спецподразделении милицейской охраны «Титан» в Донецке. Старосельцев приехал в Алушту и больше десяти дней следил за Гиряковым.

Затем Леснов отправился в Москву, где втянул в дело 31-летнего Пухова, с которым вместе воевал на востоке Украины на стороне ДНР. Пухов, несмотря на относительную молодость, имеет богатую биографию. Он служил по контракту в ВС РФ, где получил специальность «разведчик-снайпер войск спецназначения». С 2010 по 2012 год работал патрульным полицейским в Курганской области. За участие в операции в Грузии в 2008 году получил медаль Суворова, за операцию в Сирии в 2017 году — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вечером 28 ноября 2017 года Старосельцев и Пухов подкараулили Гирякова в сквере в центре Алушты, когда он возвращался домой. Они нанесли следователю не менее 15 ударов палками. Половину — по голове. На выручку сотруднику СКР пришли две случайные женщины-прохожие. Одна из них оказалась действующим сотрудником полиции.

Старосельцев и Пухов за нападение получили от Леснова 190 тыс. рублей.

6 декабря 2017 года участников группы арестовали. Леснов был уволен из органов.

«По результатам судебного следствия коллегией присяжных заседателей был вынесен обвинительный вердикт, согласно которому частично нашли подтверждение фактические обстоятельства уголовного дела», — говорится в сообщении ВС Крыма. Суд квалифицировал действия подсудимого Леснова «как подстрекательство и организация применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении следователя. Действия его соучастников С. Старосельцева и Н. Пухова судом были квалифицированы как умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствия, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Вердиктом коллегии присяжных заседателей все трое были признаны заслуживающими снисхождения. В связи с этим при назначении наказания судом были учтены положения ст. 65 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой размер наказания не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного за совершенное преступление. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, признаны раскаяние в содеянном преступлении, признание вины и принесение извинений потерпевшему.

Верховным судом Крыма на основании обвинительного вердикта присяжных Леснову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и лишения права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Старосельцев и Пухов получили по 3 года.

Следователь Гиряков, серьезно лечившийся после нападения, с таким мягким приговором не согласен и публично заявил, что будет добиваться его пересмотра.

Николай Акимов 10.08.2020

Фото: solevar.info

В Пермском крае вынесен приговор бывшему заместителю руководителя Приволжского регионального центра МЧС России генерал-майору внутренней службы Андрею Ковтуну. Кировский районный суд Перми признал его виновным в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Вместе с генералом на скамье подсудимых оказался Владимир Чудинов, которого Ковтун фиктивно трудоустроил пожарным. Он признан виновным в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В 2013 году, как следует из материалов дела, по указанию Ковтуна начальник 7-го отряда федеральной противопожарной службы в Перми Иван Кожевников фиктивно трудоустроил Чудинова на должность пожарного. Помимо ежемесячной зарплаты ему выплачивались премии и надбавки. При этом все это время Чудинов работал егерем в охотничьем хозяйстве, принадлежащем Ковтуну. Деньги перечислялись на карту, которой фактически распоряжался генерал. Часть из них он выплачивал егерю в счет оказания услуг в охотохозяйстве. В декабре 2017 года Кожевников сообщил Ковтуну, что больше не будет скрывать фиктивного сотрудника. Чудинов уволился по собственному желанию. Всего за четыре года псевдопожарному было начислено 793 тысячи рублей за счет средств федерального бюджета.

Ковтун был задержан в декабре 2019 года. Уголовное дело возбудили по материалам краевого УФСБ. Генерал признал свою вину частично, но ущерб возместил в полном объеме. Чудинов признал свою вину полностью и также принял меры к возмещению ущерба, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд приговорил Ковтуна к трем годам и восьми месяцам условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Генерала лишили специального звания. Чудинова приговорили к штрафу в размере 60 тысяч рублей.

Ковтун в 2011-2015 годах являлся заместителем начальника Приволжского регионального центра МЧС. В 2017-2019 годах занимал пост министра территориальной безопасности Пермского края.

Алексей Квач 08.08.2020

Юлия Добрынина. Фото: Дзержинский районный суд Волгограда

В Волгоградской области задержана председатель Дзержинского районного суда Волгограда 36-летняя Юлия Добрынина. Служитель Фемиды, по данным источников ТАСС, запросила 25 млн рублей за освобождения фигуранта уголовного дела о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Ранее Добрынина, несмотря на скромный судейский стаж, сенсационно получила рекомендацию от ВККС на пост главы Волгоградского областного суда. Однако ее кандидатура не прошла фильтр президентской кадровой комиссии.

Добрынина была задержана с поличным 7 августа в ресторане «Фасоль» в Волгограде. Оперативные мероприятия проводились центральным аппаратом ФСБ, судью перевезли в Москву, сообщило издание «Блокнот Волгоград» со ссылкой на собственный источник. Добрынина в момент задержания встречалась с Еленой Зубковой, супругой «авторитетного» волгоградского предпринимателя Сергея Зубкова. Бизнесмен ранее был арестован по уголовному делу о поджоге в ноябре 2016 года частного дома, принадлежащего семье губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Преступление квалифицировали как террористический акт (ч. 2, ст. 205 УК РФ). Еще одним фигурантом данного дела является бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев.

За освобождение Зубкова Добрынина попросила 20 млн рублей, и супруга бизнесмена заплатила требуемую сумму, сообщает ТАСС версию ФСБ. Позднее судья увеличила ценник еще на 5 млн рублей. Зубкова обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. На встречу с Добрыниной она принесла 2,5 млн рублей. При задержании судья устроила истерику в ресторане и стала требовать у правоохранителей оставить ее в покое, так как она судья, рассказал собеседник агентства о деталях.

В декабре 2018 года Добрынина, на тот момент глава районного суда со стажем в полтора года, сенсационно получила рекомендацию ВККС на должность председателя Волгоградского областного суда (подробнее читайте в репортаже Legal.Report здесь). Верховный суд РФ и Совет судей России поддержали кандидата. Однако впоследствии кандидатура Добрыниной не прошла фильтр президентской кадровой комиссии — последней инстанции перед подписанием указа о назначении судей.

Обновлено.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области 10 августа сообщила, что «какие-либо материалы от оперативных служб относительно подозрений судьи Добрыниной в совершении коррупционного преступления в адрес Волгоградского областного суда не поступали». Там уточнили, что судья с 5 августа находится в ежегодном отпуске.

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