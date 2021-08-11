Черные метки для оппозиции в России

Опубликовано: 10/08/2021 - Елена Поляковская

Любовь Соболь после судебного заседания 15 апреля 2021. REUTERS - TATYANA MAKEYEVA

До парламентских выборов в России осталось чуть больше месяца, а потому с каждым днем новостные ленты предлагают все больше и больше новостей, связанных с предстоящим 19 сентября событием. Уже известно, что КПРФ идет на выборы без одного из самых популярных своих кандидатов Павла Грудинина, а партия «Яблоко» должна все свои агитационные материалы маркировать сложной формулировкой про иноагентов.

Кандидат в депутаты от партии «Яблоко» Марина Литвинович в своем телеграм канале показала как будет выглядеть избирательный бюллетень, в котором напротив названия «Яблоко» стоит замысловатая формулировка.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова на выборы в Госдуму, но обязала партию «Яблоко» указывать в своих агитационных материалах на связь политика с «иностранным агентом». Как вариант «Яблоко» могло отказаться вносить в список сидящего в краснодарском СИЗО Пивоварова, но политсовет партии единогласно принял другое решение. Подробности RFI рассказал кандидат в депутаты Госдумы и пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев.

«В конце июля мы получили из ЦИК бумаги о том, что Минюст выявил в нашем списке двух кандидатов, которые могут быть аффилированными с иностранными агентами. Это политзаключенный Андрей Пивоваров, находящийся в Краснодарском СИЗО (его подозревают в связях с иностранным агентом “Открытой Россией”), и Марина Агальцова, правозащитница, адвокат “Мемориала”. Ее подозревали в том, что она получила деньги за лекцию в рамках одного из проектов Института права и публичной политики — некоммерческой организации, которая была признана иноагентом уже после того, как съезд "Яблока" выдвинул Марину кандидатом в депутаты. Закон, как известно, обратной силы не имеет или, во всяком случае, иметь не должен. Марина Агальцова обратилась к председателю Центризбиркома Памфиловой, судя по всему это было учтено, потому что при принятии решения фамилия Агальцовой уже не фигурировала в этом контексте. А Андрею Пивоварову ничего не оставалось, как указать себя в качестве иностранного агента. Андрей сейчас это оспаривает в судах, но, учитывая его нынешнее положение, это особенно сложно. Таким образом, “Яблоко” — первая истории российских выборов партия, получившая такой ярлык. И это не просто три строчки в бюллетенях, которые будут нас сопровождать, это еще и требование маркировать таким образом 15 процентов всей нашей агитационной продукции печатных публикаций, звуковых роликов, видеороликов. Даже при представлении наших кандидатов на дебатах об этом тоже будет сообщаться со всей этой громоздкой зубодробительная формулировкой», — сказал Игорь Яковлев.

По словам Игоря Яковлева, вариант отказаться от Андрея Пивоварова «Яблоком» не рассматривался: «Это решение было принято Федеральным политкомитетом единогласно. Никаких других позиций и предложений не звучало. В результате мы этот ярлык получили совершенно осознанно, понимая все риски и выступая за освобождение политзаключенных. Мы считаем репрессивным закон об иноагентах и поэтому от этих кандидатов избавляться не будем. На наших одномандатников, кстати, этот ярлык не распространяется. Речь идет только о кандидатах по списку».

По словам Игоря Яковлева, включение в список Андрея Пивоварова со стороны «Яблока» это еще и гуманистическая акция, поскольку статус кандидата в депутаты может облегчить положение находящегося в СИЗО Пивоварова. «К нему привлечено дополнительное внимание. Это значит, что администрация СИЗО и силовые органы ограничены в применении каких-то дополнительных репрессий по отношению к Андрею», — отметил Яковлев.

Ярлык, связанный с иностранными агентами, который будет стоять в бюллетене напротив «Яблока», может дать партии дополнительные голоса, об этом RFI сказал политолог Александр Кынев.

«С 2016 года по нашему законодательству если в бюллетене более 10 списков, есть только название партий, не указываются даже имена лидеров. Соответственно, избиратель увидит просто название. В случае с «Яблоком» дополнительная надпись сделает запись о данной партии более заметной, чем обо всех других, содержащихся в бюллетене. Всего их будет 14. Соответственно, в каком-то смысле это даже реклама. Учитывая, что электорат “Яблоко” крайне незначительный и оппозиционно настроенный, с точки зрения целевого электората (а он как раз протестный и, в общем, крайне негативно воспринимающий новации последнего времени, связанные с теми же иноагентами) это поможет привлечь дополнительные голоса тех, для кого эта тема важна. Я не думаю, что что это будет какой-то существенный рост, но «Яблоко» точно ничего не потеряет», — отметил Александр Кынев.

Кто не любит «Яблоко»?

Андрей Пивоваров не единственный из списка партии «Яблоко», чье выдвижение у властей вызывает страх. Еще с двумя кандидатами борьба идет без всяких правил. Петербуржцу Борису Вишневскому отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты местного законодательного собрания. Еще раньше в его округе появились сразу два новоиспеченных Бориса Вишневских, которые сменили специально для выборов имя и фамилию.

Политолог Александр Кынев оценивает шансы настоящего Бориса Вишневского как весьма высокие. «Вишневский баллотируется одновременно в Госдуму и по списку, и по одномандатному округу, также он баллотируется в Законодательное собрание Петербурга по округу и по списку. Ему отказали в регистрации только по одномандатному округу в Петербурге. По всем остальным бюллетеням Борис Вишневский остается. В любом случае по закону нельзя одновременно быть депутатом Законодательного собрания и Госдумы, если Вишневский побеждает, от всех мандатов, кроме одного, он должен отказаться. Нерегистрация в Заксобрание не является никакой катастрофой, если Борис Лазаревич выиграет округ в Госдуму. А именно по этому округу его шансы сегодня представляются довольно высокими», — говорит Кынев.

В Пскове местный избирком отказал в регистрации «яблочникам» Льву Шлосбергу и Николаю Кузьмину. Потом это решение было пересмотрено. Но 9 августа Шлосбергу, зарегистрированному кандидатом в депутаты по одномандатному округу в Москве, Мосгорсуд отменил регистрацию.

Для борьбы с яркими личностями — а именно они способны выиграть честно выборы — российская власть использует весь административный ресурс. Это и избиркомы всех уровней, и суды. В тот же день, когда Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга, Верховный суд России признал законным снятие с выборов в Госдуму директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, которого выдвигала КПРФ.

Уехать, чтобы остаться

Партия власти видит угрозу и в системной, и в несистемной оппозиции. Одной из главных новостей минувшего уик-энда стал отъезд из России Любовь Соболь. Соратница Алексея Навального несколько месяцев назад отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы. В начале августа суд вынес Соболь приговор. Несмотря на условный срок, Соболь запретили покидать дом с 22часов до 6 утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области. Ей было предписано трижды в месяц отмечаться в инспекции. Воспользовавшись «юридическим окном», до вступления приговора в силу Любовь Соболь покинула страну.

«Я думаю, что отъезд Соболь является вынужденным решением, — говорит Александр Кынев. — Не думаю, что хоть один человек хотел бы бросать дом, родственников, друзей и переезжать за границу с неизвестной перспективой возвращения. Потому что ее отъезд автоматически означает переквалификацию обвинений на более серьезные. Соответственно, она не сможет вернуться, пока все это не будет отменено и, возможно, власть не поменяется в России. Это недобровольный отъезд! Конечно, учитывая ситуацию в стране, ни нормальной жизни, ни нормальной работы ей бы никто, конечно, на ближайшую перспективу не дал. Жизнь здесь — это была бы постоянная травля, проблемы, в том числе и с безопасностью, и не только для нее, но и для членов ее семьи».

Александр Кынев считает, что в нынешних условиях, когда соратники Алексея Навального, по сути, объявлены в стране вне закона, отъезд Соболь может принести команде Навального пользу.

«Без главного ньюсмейкера, которым является сам Навальный, конечно, очевидна утрата внимания СМИ, выпадение из информационного потока и снижение аудитории. Количество просмотров программ, которые выпускает Навальный-лайф и всевозможные партнерские YouTube-каналы, резко снизились по сравнению с тем, что было, поскольку нет ньюсмейкеров. Те, кто сейчас замещают Алексея Навального, ни личной харизмой, ни таким уровнем популярности не обладают. В его команде Любовь Соболь — это человек номер два. Она, во всяком случае, намного больше, чем остальные, в состоянии привлечь аудиторию. Отъезд Соболь позволит ей участвовать гораздо более активно в производстве продукции для Навальный-лайф и других каналов, с ним связанных. Это теоретически может помочь вернуть утраченную часть аудитории и дополнительно привлечь внимание к "умному голосованию". С точки зрения работы штабов Навального, это им, скорее, в плюс, потому что как раз Любовь Соболь им в личном качестве была бы крайне нужна, а в Москве она сейчас ничего фактически делать в этой сфере не может», — отмечает Александр Кынев.

Согласно появившимся сообщениям, Любовь Соболь вылетела 7 августа из Москвы в Стамбул, где должна была совершить пересадку. Вероятно, пунктом назначения соратницы Навального станет Киев, где уже находятся достаточно много вынужденно уехавших из России политиков.

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