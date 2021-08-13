навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
13.08.21  

В России на фоне новых рекордов смертности власти заявляют, что не боятся новой волны Ковида

(0)
 
13.08.21   Редакция

Китай взламывает Россию

(0)
 
12.08.21   Редакция

Ливийские гастроли ЧВК Вагнера: что хранится в планшете наемника

(0)
 
12.08.21  

На Украину из Швеции привезли «оригинал Конституции Пилипа Орлика»

(0)
 
11.08.21  

Черные метки для оппозиции в России

(0)
 
11.08.21   Редакция

Путинология применима для понимания России примерно так же как астрология - для понимания науки

(0)

последние за вчера, 12.08.21  
 
20:36   Редакция

Ливийские гастроли ЧВК Вагнера: что хранится в планшете наемника

(0)
 
19:13  

На Украину из Швеции привезли «оригинал Конституции Пилипа Орлика»

(0)
 
19:00  

Всё понятно - азербайджанские богачи вкладывают в новую родину

(0)
 
18:49  

Заставлять говорить на госязыке на работе — это расизм!

(0)
 
18:08  

«Таджикистан – страна секс-туризма»

(0)
 
07:36  

Казахские националисты называют русскоговорящих гастарбайтерами

(0)
 
07:31  

Грузия выдала России сутенера, скрывавшегося от следствия в Батуми

(0)
 
07:04   Редакция

Египет, море, отдых

(0)
 
06:03   Редакция

The Stalinist Katyusha

(0)
 
05:00   Редакция

Одна только оборона не защитит нас от России и Китая

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 13.08.21 08:01
скаут: Игорь Львович;
   
 

В России на фоне новых рекордов смертности власти заявляют, что не боятся новой волны Ковида

Опубликовано: 12/08/2021 - Петр Пархоменко

Медики в специальных защитных костюмах перевозят пациента с коронавирусом в Городскую больницу № 52 для больных ковидом в Москве AP - Denis Kaminev

Суточная смертность от COVID-19 в России бьет рекорды второй день подряд. Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Москве и Санкт-Петербурге. По словам главврача больницы в Коммунарке, полуторагодовалый опыт борьбы с вирусом позволяет не бояться новой волны COVID-19, которая может начаться осенью.

За последние сутки в России умерли 808 больных COVID-19. Таковы официальные данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

За последние четыре недели это уже пятый рекорд по количеству смертей в сутки. Так, 16, 24, 29 июля и 10 августа от коронавируса по официальным данным умирали по 799 человек.

В то же время, как пишет Коммерсант, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении по всей России как заболеваемости коронавирусом, так и числа госпитализаций. По его словам, полуторагодовалый опыт борьбы с вирусом позволяет не бояться новой волны COVID-19, которая может начаться осенью.

«Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре»,— цитирует Дениса Проценко газета Коммерсант.

Почему недоплачивают врачам, работающим с ковидом?

Между тем, по всей стране медики продолжают жаловаться на невыплату надбавок, обещанных президентом, за работу с ковидными больными. Как пишет The Village, некоторые врачи и медсестры судятся со своими работодателями, но те в ответ прозрачно намекают отсудившим или пытавшимся отсудить свое медикам на скорое увольнение.

Так, издание пишет о московском враче Анне Глизнице, которая с прошлого декабря не получает положенных ей надбавок. Сначала она пыталась решить вопрос обращаясь к своему непосредственному руководству, однако результатов это не дало, вместо денег она начала получать постоянные претензии к качеству и количеству сделанной работы, начальство едва ли не ежедневно требовало написания объяснительных. Тем не менее в актах, которые фиксируют качество работы Глизницы, стоят высокие оценки, пишет The Village, в распоряжении которого оказались эти документы.

Борьба за выплату положенных надбавок обернулась для врача выговорами и даже попыткой ее уволить, а суд, в который она в итоге обратилась, встал на сторону руководства медицинского учреждения, где работает Глизница.

Лишь после рассмотрения апелляции 2 августа Московский областной суд направил дело Анны на пересмотр в суд первой инстанции. Теперь ее иск к руководству 115-й поликлиники рассмотрят с самого начала 16 августа.

История Анны Глизницы лишь одна из многих, утверждает The Village, и в подтверждение публикует короткие интервью еще с несколькими московскими медиками, которые столкнулись с похожими проблемами. В регионах же, полагает издание, ситуация еще хуже.

статью прочитали: 56 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 