дата публикации 13.08.21 08:01 скаут: Игорь Львович “rfi (radiofrance internationale)”,

"В России на фоне новых рекордов смертности власти заявляют, что не боятся новой волны Ковида" Франция - 12 августа 2021 г. В России на фоне новых рекордов смертности власти заявляют, что не боятся новой волны Ковида Опубликовано: 12/08/2021 - Петр Пархоменко Медики в специальных защитных костюмах перевозят пациента с коронавирусом в Городскую больницу № 52 для больных ковидом в Москве AP - Denis Kaminev Суточная смертность от COVID-19 в России бьет рекорды второй день подряд. Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Москве и Санкт-Петербурге. По словам главврача больницы в Коммунарке, полуторагодовалый опыт борьбы с вирусом позволяет не бояться новой волны COVID-19, которая может начаться осенью. За последние сутки в России умерли 808 больных COVID-19. Таковы официальные данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. За последние четыре недели это уже пятый рекорд по количеству смертей в сутки. Так, 16, 24, 29 июля и 10 августа от коронавируса по официальным данным умирали по 799 человек. В то же время, как пишет Коммерсант, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении по всей России как заболеваемости коронавирусом, так и числа госпитализаций. По его словам, полуторагодовалый опыт борьбы с вирусом позволяет не бояться новой волны COVID-19, которая может начаться осенью. «Система здравоохранения за эти полтора года накопила опыт, в том числе перепрофилирования госпиталей… опыт создания различных диагностических центров на базе поликлиник и амбулаторных центров, что очень широко используется в Москве. Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре»,— цитирует Дениса Проценко газета Коммерсант. Почему недоплачивают врачам, работающим с ковидом? Между тем, по всей стране медики продолжают жаловаться на невыплату надбавок, обещанных президентом, за работу с ковидными больными. Как пишет The Village, некоторые врачи и медсестры судятся со своими работодателями, но те в ответ прозрачно намекают отсудившим или пытавшимся отсудить свое медикам на скорое увольнение. Так, издание пишет о московском враче Анне Глизнице, которая с прошлого декабря не получает положенных ей надбавок. Сначала она пыталась решить вопрос обращаясь к своему непосредственному руководству, однако результатов это не дало, вместо денег она начала получать постоянные претензии к качеству и количеству сделанной работы, начальство едва ли не ежедневно требовало написания объяснительных. Тем не менее в актах, которые фиксируют качество работы Глизницы, стоят высокие оценки, пишет The Village, в распоряжении которого оказались эти документы. Борьба за выплату положенных надбавок обернулась для врача выговорами и даже попыткой ее уволить, а суд, в который она в итоге обратилась, встал на сторону руководства медицинского учреждения, где работает Глизница. Лишь после рассмотрения апелляции 2 августа Московский областной суд направил дело Анны на пересмотр в суд первой инстанции. Теперь ее иск к руководству 115-й поликлиники рассмотрят с самого начала 16 августа. История Анны Глизницы лишь одна из многих, утверждает The Village, и в подтверждение публикует короткие интервью еще с несколькими московскими медиками, которые столкнулись с похожими проблемами. В регионах же, полагает издание, ситуация еще хуже. статью прочитали: 56 человек Комментарии