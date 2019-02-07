Франция отозвала посла из Италии после того, как ди Майо встретился с "желтыми жилетами"

Дипломатический разрыв между соседями по ЕС и странами-членами НАТО обострился после ряда провокаций со стороны популистских лидеров Италии. Заместитель премьер-министра Луиджи ди Майо встретился с протестующими "желтыми жилетами" во Франции.





Франция отозвала посла Кристиана Массе для консультаций в четверг после ряда "провокаций" со стороны итальянских политических лидеров, заявило французское Министерство иностранных дел.

"Франция в течение нескольких месяцев является мишенью неоднократных, необоснованных атак и возмутительных заявлений", - сказано в заявлении министерства. "Это беспрецедентно в период после окончания Второй мировой войны".

В четверг заместитель итальянского премьер-министра Луиджи Ди Майо отправился в Париж, чтобы встретиться с членами протестного движения "желтые жилеты".

"Последнее вмешательство является дополнительной и неприемлемой провокацией", - заявило французское министерство, описав высказывания как попытку завоевать голоса на европейских выборах в мае. "Иметь разногласия - это одно, но манипулировать отношениями в предвыборных целях - это другое".

Ди Майо атакует Францию

Итальянское правительство, состоящее из "Движения пяти звезд" Ди Майо и анти-иммиграционной партии "Лига", конфликтует с Францией по таким вопросам как иммиграция или африканская политика.





Луиджи Ди Майо в Риме

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Италии в прошлом месяце после того, как Ди Майо обвинил Францию в том, что она является причиной миграции людей из Африки в Европу. Он сказал, что Франция "никогда не прекращала колонизацию" африканских стран, и призвал к санкциям ЕС против Франции за ее политику, которая разорила Африку.

Ди Майо раскритиковал французское правительство за то, что оно защищает элиту, и сказал, что "новая Европа рождается из "желтых жилетов", из движений, из прямой демократии".

Сальвини и мигранты

В Италии есть два заместителя премьер-министра. Маттео Сальвини возглавляет правую партию "Lega" ("Лига") и также является министром внутренних дел и заместителем премьер-министра. Он сказал, что итальянское правительство не хотело "спорить с кем-либо, мы не заинтересованы в полемике", согласно заявлению для прессы в четверг.





Маттео Сальвини в парламенте

Хотя он рад встретиться с президентом Эммануэлем Макроном для переговоров, Сальвини повторил его требование, чтобы французская полиция перестала выдавливать мигрантов обратно в Италию. Он также недвусмысленно изложил свое мнение о Макроне: "Я надеюсь, что французы смогут освободиться от ужасного президента", - сказал Сальвини в видео в Фейсбуке в прошлом месяце. "Эта возможность наступит 26 мая (европейские выборы), когда французский народ, наконец, сможет вернуть себе контроль над своим будущим, своей судьбой (и) гордостью, которые плохо представляет такая личность как Макрон", - сказал он.



Макрон критиковал в прошлом году Италию за закрытие ее портов для управляемого благотворительной организацией судна, спасающего мигрантов.





(AFP, dpa, Reuters)

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