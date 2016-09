архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 22.09.16 13:00 переводчик Lilu “The New York Times”,

"Russia, Already Reinserting Itself in Middle East, Enters Israeli-Palestinian Fray" США - 09 сентября 2016 г. Россия, уже вернувшись на Ближний Восток, вмешивается в израильско-палестинский конфликт Питер Бейкер и Айсабель Кершнер Слева направо: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган; президент России Владимир В. Путин; и палестинский президент Махмуд Аббас в Москве в прошлом году. Фото - Павел Головкин/"Ассошиэйтед Пресс" ИЕРУСАЛИМ - С отстранением Соединенных Штатов после многих лет сорванных попыток найти выход из непреодолимого тупика между израильтянами и палестинцами на первый план выходит Россия с ее собственным стремлением принести мир на расколотую землю. По региону курсирует специальный посланник, израильский и палестинский лидеры используют все средства для достижения своих целей, а Россия продолжает намекать, что не за горами встреча во время московского саммита. И не важно, что почти все вовлеченные в это люди согласны, что эти усилия почти наверняка не приведут к урегулированию существующего десятилетиями спора. Новообретенная мирная инициатива России на Ближнем Востоке, часть основательного возвращения Москвы президента Владимира В. Путина в регион после многих лет отступления, кажется, связана с чем угодно, только не с поисками мира на Ближнем Востоке. На самом деле это связано с амбициями Москвы и конкуренцией с Вашингтоном, иллюстрируемой ее интервенцией в Сирии. Военная кампания г-на Путина в поддержку президента Сирии Башара аль-Асада изменила ход этого конфликта и сделала Россию ведущим игроком в геополитике региона, расстроив дипломатические усилия Вашингтона. Наравне с серьезной вовлеченностью в Сирии недавнее сближение России с Турцией и развивающийся, хотя и хрупкий альянс с Ираном сделали Россию такой крупной силой в регионе, какой она не была со времен холодной войны. Дипломатическое предприятие Кремля в Иерусалиме стало чем-то вроде трехсторонней игры в геополитический бильярд, в которой каждая сторона рассчитывает на дуплет, чтобы занять лучшую позицию. Израиль решительно настроен избежать того, что он считает более угрожающими интервенциями французов или даже американцев. Палестинское руководство, сталкивающееся со внутренними проблемами и снижающейся поддержкой на улицах, пытается упрочить свое положение дома и за границей, демонстрируя, что оно готово что-то сделать. И почти не имеет значения, состоится ли вообще эта встреча, не говоря уже о том, чтобы привести к ощутимому прогрессу в плане примирения между двумя народами. Российские военные самолеты на авиабазе в Хмеймим в Сирии в июне. Г-н Путин вернул Россию на Ближний Восток после многих лет отступления. Фото - Вадим Савицкий/Российское Министерство обороны, через "Рейтер" "Я не думаю, что даже у русских есть большая надежда, что они совершат волшебство", - сказал Закария аль-Как, профессор исследований национальной безопасности в университете Аль-Кудс в Восточном Иерусалиме. В то время как Россия всегда урывками была вовлечена в мирные усилия в отношении израильско-палестинского конфликта в течение многих лет, г-н Путин теперь, как кажется, намеревается перехватить инициативу, как в качестве тычка Вашингтону в условиях продолжающейся напряженности из-за Сирии и Украины, так и демонстрации значимости России. Г-н Путин стремится развивать отношения с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, несмотря на то, что г-н Нетаньяху враждует с президентом Обамой. "Они очень хотят стать важным игроком, влиятельными фигурами на Ближнем Востоке", - сказал Зви Маген, бывший израильский посол в России, являющийся сегодня старшим научным сотрудником Исследовательского института по национальной безопасности в Тель-Авиве. "Идея не в том, чтобы добиться каких-то конкретных результатов, а в том, что это хорошо для России. Им не нужны результаты. Им нужен сам процесс". Пока что всё, что у них есть, это сам процесс. После того, как спецпосланник г-на Путина за последние дни встретился с г-ном Нетаньяху и чиновниками Палестинской автономии под руководством президента Махмуда Аббаса, Москва объявила, что обе стороны согласились "в принципе" на встречу. Но дата назначена не была, и ни одна сторона не подтвердила открыто согласие сесть за стол переговоров. До недавних пор г-н Аббас настаивал, что прежде чем произойдет встреча с Израилем, тот должен заморозить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и освободить заключенных. Г-н Нетаньяху настаивает, что он согласится на переговоры, только если не будет никаких предварительных условий. Было неясно, отказался ли г-н Аббас от своих условий, но даже если бы это было так, его команда оставляла мало надежды на встречу в ближайшее время. Высокопоставленный палестинский чиновник, настоятельно просивший не называть его из-за меняющегося характера дипломатии, сказал, что его сторона согласилась на встречу в принципе, но что даты встречи нет, и что он не ожидает, что это произойдет вскоре. Этот чиновник отказался сказать конкретно, выдвигает ли г-н Аббас какие-то условия для встречи, сказав только, что "палестинская позиция не изменилась" в отношении строительства поселений. Он повторил заявление Палестинской автономии, что требование заморозки поселений является не предварительным условием, а обязательством согласно международным законам. Палестинцы заявили, что это г-н Нетаньяху, кто действительно не хочет никакой встречи, организованной при посредничестве русских. Но его офис утверждает, что он поедет куда угодно и в любое время на встречу, если не будет никаких условий для переговоров. "Если Палестинская автономия может заявить единодушно, что они готовы встретиться без предварительных условий, то тогда премьер-министр Нетаньяху встретится с президентом Аббасом", - сказал Дэвид Кийс, представитель израильского лидера. Будучи всегда искусным тактиком, г-н Нетаньяху, по-видимому, делает ставку на то, что палестинцы никогда не откажутся от своих условий, в то время как он может утверждать, что он открыт для переговоров. В действительности, сказали аналитики, он хочет ослабить усилия французов по организации переговоров и особенно обеспокоен, что г-н Обама, его главный противник, может обратиться в ООН после выборов в Америке в ноябре, чтобы добиться резолюции с прописанными условиями возможного мирного соглашения. Если появится хотя бы видимость прогресса в Москве, то г-н Нетаньяху надеется, что это может лишить г-на Обаму желания действовать из опасения показаться чинящим препятствия, сказали некоторые специалисты. "Это хорошо - показать Соединенным Штатам, что он относительно хорошо играет в эту игру", - сказал г-н Маген, бывший израильский посол. У г-на Нетаньяху также может быть внутренний интерес подыгрывать видимости продвижения (по этому вопросу), если он серьезно настроен расширить свою правящую коалицию привлечением в нее Ицхака Херцога, сегодняшнего лидера оппозиции, и как минимум части его левоцентристской партии "Сионистский союз". Другим признаком деструктивной атмосферы, не располагающей к мирным переговорам, стала публикация г-ном Нетаньяху в пятницу видео с обвинениями палестинского руководства в требовании создания Палестинского государства "без евреев" в нем. "Для этого есть выражение", - сказал он. "Это называется этнической чисткой". Палестинцы выступили с протестом против этого обвинения, которое стало появляться в последнее время, заявив, что есть разница между тем, что утверждает г-н Нетаньяху, и их отказом узаконить поселения. Палестинцы рассматривают мирную инициативу Москвы как способ удержать их вопрос в поле зрения международного сообщества. Для г-на Аббаса, сталкивающегося с внутренними разногласиями, это также способ сохранить власть. "Палестинцы хотят создать видимость, что их проблема все еще имеет большое значение и все не спят по ночам из-за палестинского вопроса", - сказал профессор Как. "Но я думаю, что это иллюзия". Г-н Аббас предпочитает инициативу под руководством французов, которые традиционно более благожелательно относятся к палестинской проблеме, и ему придется осторожно маневрировать, чтобы русские не указали на него как на препятствие для мира, сказали аналитики. И не то чтобы усилия России имели шансы на успех в любом случае. "Это все ерунда", - сказал на израильском радио Зияд Абу Зайяд, журналист и бывший министр Палестинской автономии. "Я не вижу никакого смысла во встрече между Абу Мазеном и Нетаньяху", - сказал он, использовав прозвище Аббаса. "Были уже десятки таких встреч, и они не дали никакого результата". статью прочитали: 326 человек Комментарии