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опубликовано редакцией на Переводике 28.10.16 17:52
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Война в Сирии: кто поможет ее остановить?

Сирия. Покой ей только снится. Никто и предположить не мог, что война в Сирии будет идти на протяжении долгих  5-ти лет, но надо отдать должное руководству САР, которое все эти годы не  прекращает борьбу против терроризма. Какие бы провокации боевики в Сирии не устраивали, Асад не собирается давать им спуску, потому что понимает, только поставив на место этих подонков можно добиться урегулирования конфликта.  Собственно говоря, Асад так же понимает, что воевать против террористов ИГИЛ в одиночку очень сложно, поэтому и попросил помощи у России. 



Спросите, зачем России потребовалось соглашаться на участие в сирийской спецоперации? Ответ на этот вопрос довольно простой. Москва не могла  поступить иначе, так как борьба с терроризмом является первостепенной задачей для государства, тем более что в рядах боевиков находятся наши соотечественники, которые в любой момент могут вернуться на родину. В этом интересы наших стран оказались схожи.
Будет неплохо, если все остальное мировое сообщество поймет, что с «Исламским государством» шутки плохи, тем более тревожные «звоночки» уже были. Боевики успели устроить теракты практически везде, начиная с Ближнего Востока и заканчивая странами Центральной Африки и Евросоюза. 



В то время, пока общественность «охает», да  «ахает»  российские ВКС и сирийская армия зря времени не теряют, совершенствуя навыки борьбы с мировой угрозой. Но стоит сказать, что какими сильными и храбрыми не были российские военнослужащие, им, конечно,  же,  не обойтись  без качественной военной техники. На сегодняшний день  в Сирии, Россия применяет новые вертолеты, которые успели показать себя в деле. Убеждена, что при боеспособности военных летчиков и техники ВКС РФ  -  успех в борьбе против терроризма  обеспечен.

Оригинал взят: http://katemusic.livejournal.com/478966.html

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теги: Сирия  
   
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