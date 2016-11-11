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опубликовано редакцией на Переводике 11.11.16 19:49
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Перевооружение армии продолжается. На финише Искандер М

На данный момент принят на вооружение и поставлен в строй восьмой комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Этого комплекса недаром опасаются наши вероятные противники из блока НАТО. Его возможности поистине уникальны и аналогов в зарубежных армиях он не имеет. 
Но любая техника - это просто кусок металла, если её не обслуживают грамотные, обученные специалисты, знающие все тонкости работы этих сложных систем.
Именно поэтому, прежде чем встать на боевое дежурство, техника проходит обкатку на испытательном полигоне, где экипажи внимательно изучают вверенную им материальную часть и обучаются работе с ней. Всё это является элементами боевой подготовки предназначенной, для обучения личного состава всем компонентам военного дела.
Миноборны и лично министр обороны РФ Сергей Шойгу, уделяют этому аспекту весьма большое внимание. Поэтому интенсивность учёбы в войсках постоянно возрастает, что повышает боеготовность нашей армии.
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И это правильно! На лучшей в мире технике должны служить самые подготовленные, самые дисциплинированные, самыё ответственные бойцы. А это достигается только упорными тренировками самоотверженным отношением к военному делу.

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теги: Россия, Минобороны  
   
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