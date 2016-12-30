О, Боже, Латвия нас раскусила!

Помните, не так давно Литва истерила по поводу кранов российского производства, с которых наша страна якобы получает всю необходимую информацию о НАТО, телодвижениях его военной техники – уж очень много подозрительных совпадений было отмечено нашими прибалтийскими товарищами-соседями. Так вот теперь не просто заподозрила неладное Латвия, так она еще и, считайте, с поличным поймала одного такого «российского шпиона». Как утверждают в Полиции безопасности (ПБ) в шпионаже подозревается житель Елгавы Александр Красноперов. Сейчас он заключен под стражу на время следствия. И подозрения представителей правоохранительного органа не безосновательны: молодой человек, до ареста проработавший 20 лет мастером на предприятии «Латвийская железная дорога», запечатлел на фотографии состав военной техники НАТО и переслал полученный снимок знакомому в Россию, вероятно, чтобы тот потом использовал изображение против Латвии.



А чего же еще можно ожидать от русского? Спит и видит, как говорится, момент нападения России сначала на Латвию, а потом уже и на всю Прибалтику…

Смех и грех, конечно.

Но далеко не все латвийские представители заражены этой паранойей, не всех она смогла подкосить, лишь избранных.

Один общественно-политических деятель Латвии Владимир Линдерман уверен, что для подобных арестов и прочих обвинений у Полиции, по сути, нет никаких веских оснований – шпионажем «и не пахнет». Скорее, властям нужно просто кого-то поймать, хотя бы одного якобы российского шпиона, господи, да хоть кого-то, у кого есть знакомые/друзья/родственники в России (конечно же, которые периодически получают какую-то «тайную» информацию от потенциального шпиона). Полиции крайне необходимо кого-то вычислять, в конце концов, ей же надо работать, ну или делать вид, что работаешь в поте лица.

У задержанного дома осталась жена и двое детей, и, как утверждает Линдерман, родственники Красноперова поступают неверно, умалчивая об аресте, не поднимая паники и шума.

«Этим они только подыгрывают спецслужбам. Поверьте опыту, в делах такого рода общественный резонанс необходим. Иначе влепят срок и будет сидеть».

А учитывая то, что в мае этого года к Уголовному закону приняли ряд поправок, которые увеличили количество видов разглашения информации, что можно считать «по праву» шпионажем, вероятность отправления Красноперова за решетку становится все более реальной.

Что касается латвийских властей, то они только и рады происходящему – нужно же с русскими бороться. И вообще, сам факт того, что кого-то связанного с Россией удалось задержать, не может не радовать официальную Ригу. Доказана его вина или нет – значения не имеет, раз есть в кругу общения русские, значит, точно виновен, априори, скажем так.

«Хочу поблагодарить ПБ, которая провела большую работу, результатом которой стало задержание и уголовный процесс», – ну просто бальзам на душу Латвии.

Так что, кажется, стоит готовиться к худшему «российскому шпиону», а именно к 10 годам заключения с последующим испытательным сроком. Все круги «ада» придется пройти Красноперову, ведь он – первый в своем роде «задержанный по подозрению в шпионаже» в Латвии. Своего рода показательная порка, чтобы неповадно было другим выуживать информацию для друзей из агрессивно настроенной России…

А вообще, конечно, не до смеха становится от всех этих происшествий. Того и глядишь, всех русскоговорящих за решетку посадят, мало ли что… Мало ли шпиона пригрела страна.

Автор: Ева Лисовская

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