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опубликовано редакцией на Переводике 13.11.16 11:52
скаут: Miroslav;
 
 

«Спецназ! Обама дал приказ!». Бывший президент заметает следы

Интересное дело получается: пока у власти была партия войны, террористов не трогали. Авиация возвращалась с ракетами на пилонах, американские советники сидели в штабах бандитов, и вот на тебе. Приказано найти и уничтожить.

А всё потому, что к власти в США пришёл человек, который не собирается вести бизнес с террористами. Лидер «Джебхат Фатах аш-Шам», она же «Джебхат ан-Нусра», она же «Аль-Каида», Абу Бакр аль-Багдади* (Абу Багдадский, если по-русски) может, наверное, поведать миру много интересного о взаимоотношениях уходящей американской администрации с его движением.


Именно поэтому сегодня Пентагон получил приказ Обамы задействовать дополнительные беспилотники и агентуру на местах, чтобы как можно быстрее избавиться от Абу Багдадского. Видать, припекает у чернокожего президента в одном месте.

Автор уверен: попади этот бородатый деятель в руки российских или китайских «узкопрофильных специалистов», Америка ближайшие лет …дцать на карачках бы ползала и по два раза «ку» делала. Неубиваемый получился бы козырь на любых переговорах с США.

Поэтому причины две: явная – показать миру, что американцы всё-таки сражаются с терроризмом; скрытая – не дай Ктулху он попадёт живьём не в те руки.

Есть и третья причина: «скрипач не нужен». Он своё дело сделал, обстановку везде дестабилизировал (не он один, конечно), образ внешнего врага, под борьбу с которым можно денег выпросить, создал, ну и всё, пора на покой.

Читатель, тебе это ничего не напоминает?

Был такой саудовский мальчик Усама. На деньги ЦРУ и своей семьи боролся с советской армией в Афганистане, затем финансирование прекратилось, пришлось бывшему хозяину войну объявлять, что вылилось в 9/11. 10 лет его ловили, под этим предлогом ввели войска в Афганистан и Ирак (не только пробирка Пауэлла была предлогом), пока в 2011-м не грохнули в Пакистане.

Причём грохнули так, что ни свидетелей, ни доказательств нет. Труп с камнем на шее был утоплен в море. Так что, возможно, Усама доживает свой век на вилле в Майами.

Ждёт ли такая же судьба Багдадского? В него не столько вложили, как в Усаму, он не так важен, так что казнь, скорее всего, будет показательной. Ударный беспилотник с бравым Кейси Райбеком** на крыле приземляется в гуще террористов, Абу получает пулю промеж глаз, хэппи энд, занавес, мир аплодирует стоя.


Поговаривают, что Обама очень настаивает на том, чтобы Трамп не отправлял старушку Клинтушку на нары, в ту же Гуантанамо, например. Поэтому необходимо срочно зачиститься, уничтожить аль-Багдади, взять Мосул (проблемная задача), чтобы не вскрылись интересные факты сотрудничества администрации Обамы с международным терроризмом.

Получится ли у Пентагона выполнить сию задачу, или Абу Бакр будет до последнего сопротивляться? Конечно, сдаваться он не станет, поэтому ждём развития событий. И если всё пойдёт не по плану Обамы, мир ждут великие открытия.

*аль-Багдади – из Багдада (родом).

**Кейси Райбек – персонаж россиянина Стивена Сигала в фильмах «Захват», «Захват 2».

Автор: Валерий Усачев

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теги: Обама Барак, США  
   
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