Смена вектора: западные политики стали аккуратнее осуждать Россию

Госминистр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан отказался обвинять Россию в нарушении международного права в Сирии, хотя журналисты клещами вытягивали из политика нужные им слова. Заместитель Бориса Джонсона увильнул, заявив, что признание России виновной в нарушении международного права — это очень сложный с юридической точки зрения вопрос.

Тем не менее, от пропагандистских клише западных СМИ Дункан не отказался. По его словам, в результате действий России в Алеппо погибло более 3000 мирных граждан, кроме того российские самолёты якобы бомбили медицинские учреждения.

Казалось бы, после подобных заявлений, что мешает госминистру признать Россию виновной в нарушении международного права, как это сделал его босс Борис Джонсон. Однако Дункан «съезжает с темы» из-за «незнания формальных подробностей и боязни произнести что-то неточное».

Дело в том, что одно дело повторить, прочитанное в прессе, и совсем другое сделать собственную публичную оценку. Джонсон не боится неосторожных публичных оценок, потому что он – временщик, наряду с Терезой Мэй. Как только манёвр Брексит будет признан провалом, неоправдавшим надежд британцев, их сменят другие политики, возможно, тот же Дункан займёт кресло Джонсона.



