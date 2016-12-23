Смена вектора: западные политики стали аккуратнее осуждать Россию
Госминистр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан отказался обвинять Россию в нарушении международного права в Сирии, хотя журналисты клещами вытягивали из политика нужные им слова. Заместитель Бориса Джонсона увильнул, заявив, что признание России виновной в нарушении международного права — это очень сложный с юридической точки зрения вопрос.
Тем не менее, от пропагандистских клише западных СМИ Дункан не отказался. По его словам, в результате действий России в Алеппо погибло более 3000 мирных граждан, кроме того российские самолёты якобы бомбили медицинские учреждения.
Казалось бы, после подобных заявлений, что мешает госминистру признать Россию виновной в нарушении международного права, как это сделал его босс Борис Джонсон. Однако Дункан «съезжает с темы» из-за «незнания формальных подробностей и боязни произнести что-то неточное».
Дело в том, что одно дело повторить, прочитанное в прессе, и совсем другое сделать собственную публичную оценку. Джонсон не боится неосторожных публичных оценок, потому что он – временщик, наряду с Терезой Мэй. Как только манёвр Брексит будет признан провалом, неоправдавшим надежд британцев, их сменят другие политики, возможно, тот же Дункан займёт кресло Джонсона.
С избранием Трампа вектор международной политики многих стран изменился. Пока ещё не столь очевидно, но Запад разворачивается к России. Голословные обвинения России сейчас негативно скажутся на карьере западных политиков уже в недалёком будущем, поэтому хитрые лисы, как Дункан, аккуратны в выборе выражений.
Автор: Илья Новицкий
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