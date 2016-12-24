Россия и Китай воздвигают новые мосты

Для Благовещенска это историческое событие. Город расположен прямо на границе и жители имеют право беспрепятственно попадать на территорию КНР и находиться в Хэйхэ (китайский город на противоложном берегу) до 30 дней. Парадоксально, но все это время связь между двумя городами ограничивалась небольшим речным вокзальчиком и понтонным мостом. Но в ближайшем будущем, жители благовещенска смогут пересекать границу по новой автомагистрали.



Мост будет длинным и широким. Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Протяжённость самого моста — 1 283,8 м, ширина — 14,5 м. Это будет двухполосный вантовый мост с низкими пилонами. Сейчас уже идут подготовительные работы к возведению моста: планировка территории, завоз техники и оборудования. В начале 2017 года, планируется приступить к бурению свайного основания под русловые опоры, строить причальную стенку и проводить укрепление береговой линии, чтобы летом работать с помощью флота. Сотрудничество РФ и Китая в строительстве моста - это очень важный момент в российско-китайском, сотрудничестве, который показывает, что Россия и Китай готовы укреплять партнерские отношения и создавать долгосрочные проекты в разных областях.



Читать далее: http://markradz.livejournal.com/956447.html



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