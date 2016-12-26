Кабинет новый, а «гибридная война» старая

Редакцией портала «ПолитПазл» была поставлена цель – осветить максимально объемно ту неприятную ситуацию, которая имеет место быть на данный момент – наличие целенаправленных действий, которые бы, так или иначе, порождали рост русофобии в мире, в частности, на приграничных с Россией «рубежах» (Прибалтика, Восточная Европа, Закавказье, Центральная Азия). Так, редакторам удалось связаться с политическим публицистом и журналистом, специалистом по Прибалтике* (Литве в частности), который смог предоставить материал касаемо разжигания антироссийских настроений в данной прибалтийской республике: В Литве приступает к обязанностям только что избранный Сейм и, соответственно, новый кабинет министров. Общественность надеялась на коренные перемены (собственно, именно это и обещали «Крестьяне и зеленые», победители выборной кампании), однако уже первые шаги новой власти показали, что они не намерены вносить коррективы в устоявшийся тренд – стремление бежать впереди антироссийского паровоза, нередко выступать модератором ужесточения антироссийских санкций, поднимая истерию при этом до немыслимых высот. Чего стоят сравнения Путина с Гитлером, а России с фашистской Германией, которыми отметилась президент Даля Грибаускайте.



Внешнеполитический вектор задается, прежде всего, президентом, а реализуется с достойным лучшего применения усердием Линасом Линкявичюсом, главой министерства иностранных дел, единственным уцелевшим от старого кабинета. Любопытно, что первая – выпускница Ленинградского университета и Академии общественных наук при ЦК КПСС, второй – экс-секретарь одного из горкомов комсомола. Сейчас в Вильнюсе с громкой помпой идет суд над более чем 60-ю бывшими советскими воинами столичного гарнизона, гражданами иностранных государств, якобы виновными в гибели защитников телебашни в январе 1991 года, причем только двое реально находятся на скамье подсудимых.

МИД России подал резкий протест против этого судилища по надуманным обвинениям, раздаются голоса протеста и в самой Литве. Альгирдас Палецкис, основатель Социалистического народного фронта, в суде отстаивал позицию своих единомышленников, убежденных, что во время этих действительно кровавых событий «свои стреляли в своих», и, собственно, косвенно это подтвердил и Аудрюс Буткявичюс, бывший в то время министром охраны края. И тем не менее этих обвиняемых представляют этакими мясниками, готовыми на самые изощренные преступления, а Юрия Меля, отставного офицера, задержали незаконно коварным образом.

Впрочем, не чуждается антироссийских игр и председатель правительства с говорящей фамилией Саулюс Сквернялис. Одним из первых публичных его шагов стала встреча новоиспеченных министров с Дарюсом Яунишкисом, руководителем департамента госбезопасности (ДГБ). Представившуюся возможность главный разведчик использовал на полную катушку, посвятив свое выступление ужасам, готовящимися коварным восточным соседом в целом (танковые дивизии на кордоне и «Искандеры» в Калининградской области), и возможному развязыванию террора против суверенной независимой балтийской страны (здесь не хотелось бы вспоминать некоторых наблюдательных экспертов, заключивших, что вся независимость балтийских «сестричек» подобна свободе путаны в выборе удобной и наиболее прибыльной позы под клиентом).





Угроза проникновения в край «вежливых зеленых человечков» постоянно вбрасывается в общественное пространство, повышая градус истерии. Недавно поезд сообщением Калининград – Москва задержали на несколько часов в Каунасе – искали этих самых переодетых диверсантов, а на эту мысль бдительных служилых натолкнуло то, что на практику направлялись курсанты мореходки, молодые и задорные, одетые, как и положено, в одинаковую форму. Именно по этой причине пассажирам поезда запрещено выходить на перрон во время коротких остановок, которые власти вообще хотели бы отменить – во избежание проникновения террористов и диверсантов с красной звездой на шапке.

Как огня боятся здесь и вражеской пропаганды, поэтому все, что выходит на русском и польском языке, тщательно проверяется с пристрастием под увеличительным стеклом – как бы не прозвучали призывы к всеобщей забастовке или к восстанию, и хотя немногочисленные издания и без того не лезут на рожон, все равно в ежегодном отчете ДГБ упоминаются как потенциальный источник угрозы. Наряду с российскими и польскими диппредставительствами. Договорились до того, что в ДГБ всерьез рассматривают необходимость с каждого гражданина, посетившего потенциального агрессора, требовать детальный отчет – где был, с кем встречался, о чем говорили, не получал ли задание от спецслужб, адреса, пароли, явки и пр. Все это весьма смахивает на анекдот, но, увы, — реальность.

В Литве сейчас проживает более 200 тысяч человек, родным языком для которых служит русский, здесь десятки культурных обществ и организаций, есть две политических партии. Поддерживать отношения со своей этнической Родиной – в порядке вещей во всем мире, в том числе и в Литве, здесь постоянно проходят всемирные фестивали литовцев, на них съезжаются эмигранты со всего мира.

А вот стремление русских не терять связи со своей прародиной вызывает подозрение в самых черных намерениях. В минувшем году пинкертоны ДГБ провели обыски в столичных школах, причем допросам (гебисты их деликатно именуют «опросами») подверглись как педагоги, так и ученики. Причина: школьники вместе с воспитателями выезжали летом в российские детские лагеря, где «их идеологически обрабатывали против демократической балтийской страны, пропитывали русским духом», что противоречит демократическим устоям не только Литвы, но всего Евросоюза и НАТО.

Потрясенные таким неприкрытым террором, родители теперь вряд ли осмелятся отпустить родное чадо на свою малую Родину, а преподаватели – взять на себя ответственность, за которую потом затаскают по секретным кабинетам. Резко ограничивают и визиты «агентов с той стороны баррикад», буквально вчера закрыли шлакбаум перед делегацией Фонда российских соотечественников, которые намеревались принять участие в региональной конференции. В ответ на гневную реакцию Марии Захаровой, спикера российского МИДа, миграционный департамент внес «ясность» – это сделано из соображений национальной безопасности.

К чему приводит подобная политика, граничащая с клинической шизофренией? Грета Шушчявичюте, актриса, выросшая в Литве, но практикующая сейчас в одном из московских театров, делится своими впечатлениями о посещении своей Родины: «Мы приехали на гастроли в Литву. Поразило, что люди, даже знакомые, на полном серьезе спрашивают: правда, что на улицах Москвы и других городов запросто убивают? И что Россия готовится к оккупации Прибалтики? Отвечаю вопросом: а что здесь есть того, чего нет дома? У одних это вызывает недоумение, других, убеждена, заставляет задуматься…».

* Автор ввиду непростой внутриполитической ситуации и возможности «политической расправы» пожелал остаться анонимным. Редакция портала расценивает данную просьбу как лишнее подтверждение жёстко выраженной антироссийской позиции прибалтийских стран.

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