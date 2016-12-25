Президент Чехии пожелал народу страны опасной жизни

Не знаю о чем думал президент Чехии Милош Земан, но желать стране опасности, риска и прочих радостей в такое неспокойное время - это не очень разумно.

Не понимаю, чего именно хочет Земна для страны. Революции? Наплыва беженцев? Природных катастроф?



«Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни, полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не можете одерживать победы. Я желаю вам успехов».



Это, конечно, очень оригинальное поздравление, но очень уж тревожное.

Уверен ли президент Чехии, что народ справится с рисками? Он же прекрасно знает, что экономика страны находится не в лучшем состоянии: долги, высокий процент безработицы и не высокий уровень жизни и т.д. В случае с Чехией, стране нужно желать стабильности и роста, а не рисков.

Что же касается сражений. То тут у меня даже слов нет. Земан намекает на восстание, войну, революцию? Очень глупо было бы с его стороны.

Если в Европе продолжится миграционный кризис, то он толпы мигрантов могут хлынут и в Чехию. Вот тогда жителям страны придется посражаться с мигрантами за жизнь, территорию и права. Не думаю, что именно этого хотят люди.



Пусть спросит у немцев, скучают ли о своей прежней, размеренной и спокойной жизни? 70% ответят - да, конечно! И эти же 70% проголосует за изменение миграционной политики страны для того, чтобы просто жить. Без рисков, без борьбы.





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