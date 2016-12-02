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опубликовано редакцией на Переводике 02.12.16 19:58 скаут: maximnevinosim;

Ссылка на оригинал Политика Трампа будет совершенно другой Все мы помним политику США в последние несколько лет. Они развязывали войны во многих странах, проплачивая вооруженные формирования боевиков, оппозицию и т.д. Чего стоит один лишь конфликт на Ближнем Востоке, который из-за оружия и денег Штатов затянулся на несколько лет. Однако сейчас многих волнует вопрос, будет ли продолжаться подобная политика с приходом к власти Дональда Трампа?



Приятно видеть, что Трамп собирается проводить совершенно иную политику Штатов, а не ту, к которой мы так привыкли. Быть может, что даже Россия и Америка смогут вместе сотрудничать в борьбе против терроризма, не говоря уже о количестве разных договоров и контрактов, которые наши государства могли бы заключить между собой. Возможно, теперь все изменится кардинально в лучшую сторону. статью прочитали: 30 человек Комментарии ﻿

Все мы помним политику США в последние несколько лет. Они развязывали войны во многих странах, проплачивая вооруженные формирования боевиков, оппозицию и т.д. Чего стоит один лишь конфликт на Ближнем Востоке, который из-за оружия и денег Штатов затянулся на несколько лет. Однако сейчас многих волнует вопрос, будет ли продолжаться подобная политика с приходом к власти Дональда Трампа?Трамп не отказывается от своих слов касательно мирной политики. Каждый раз выступая перед людьми, он говорит о том, что Америка больше не станет вкладывать деньги в развитие боевых действий между различными сторонами. Теперь США будут заниматься лишь подъемом своей страны, а также уничтожением террористов, которые представляют угрозу для всего мирового сообщества.Приятно видеть, что Трамп собирается проводить совершенно иную политику Штатов, а не ту, к которой мы так привыкли. Быть может, что даже Россия и Америка смогут вместе сотрудничать в борьбе против терроризма, не говоря уже о количестве разных договоров и контрактов, которые наши государства могли бы заключить между собой. Возможно, теперь все изменится кардинально в лучшую сторону.