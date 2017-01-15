Кристофер Стил: супер-шпион или автор сомнительного досье?

Тайный мир человека, стоящего за утечкой документа о Трампе

Некоторые люди говорят, что бывший агент МИ6 является надежным, обстоятельным, с большим количеством контактов, но, возможно, предоставляет "непроверенную разведывательную информацию". Другие утверждают, что он "показной". Трамп говорит, что он поставляет "фальшивые новости".

Адам Лашер

Здание, в котором находится офис компании Orbis Business Intelligence, сооснователем которой является Кристофер Стил, бывший агент МИ6, стоящий за досье на Трампа / "Рейтер"

Согласно его публично размещенной анкете на LinkedIn, Кристофер Стил не существовал до того, как он стал сооснователем Orbis Business Intelligence, "консалтинговой фирмы по корпоративной разведке", предоставляющей "стратегическое понимание, услуги по сбору информации и проведению расследований".

Нет никаких упоминаний о жизни этого 52-летнего человека до 2009 года, когда он и Orbis заняли офисы в районе Белгрейв, одном из богатейших районов Лондона, да и всего мира.

Человек, стоящий за скандальным досье на избранного президента США Дональда Трампа оказался таким же неуловимым во плоти, как и онлайн. "Перепуганный за свою безопасность", он, по сообщениям, уехал из своего дома на юге Англии, попросив соседа присматривать за его котом, так как он "уезжает на несколько дней".

Но теперь некоторые источники начали заполнять пробелы в скрытной биографии г-на Стила.

Являясь, по сообщениям, отцом троих детей, у него, как теперь выясняется, впечатляющий послужной список в области сбора информации: бывший офицер МИ6, направленный в 1990 году в посольство Соединенного Королевства в Москве под видом "второго секретаря (канцелярии)"; работавший в парижском посольстве в 1998 в качестве - по крайней мере, по идее - "первого финансового секретаря"; в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне в 2003 году.

Согласно некоторым сообщениям, он, возможно, работал с убитым российским шпионом Александром Литвиненко, отравленным полонием в Лондоне в 2006 году - агентами российского государства, согласно британскому публичному общественному расследованию.

Некоторые знакомые описывают г-на Стила как очень здравого и основательного, с большим количеством полезных связей.

Джон Сайфер, вышедший в отставку в 2014 году после 28 лет работы на ЦРУ в качестве специалиста по России, сказал "Уолл Стрит Джорнал" - это была первая организация, назвавшая г-на Стила - что у него хорошая репутация в разведывательном мире.

Одобрительные высказывания на странице в LinkedIn определенно указывают на это.

О его профессионализме при "анализе разведывательных данных" положительно высказался Кловис Мит Бейкер, директор по сбору разведданных в Центре правительственной связи с 2010 по 2013 год, с предыдущим опытом работы в Афганистане во время русской оккупации и в Чехословакии во время "Бархатной революции", которая положила конец коммунистическому правлению там.

С другими положительными высказываниями выступили, судя по всему, Джонатан Вайнер, спецспосланник США по Ливии, а также вышедший в отставку чиновник британского Министерства иностранных дел.

Агентство "Рейтер" также сообщило, что г-н Стил произвел впечатление работой, которую он выполнял после ухода из разведывательной службы. Как говорят, он предоставил ФБР информацию о деятельности ФИФА, всемирного руководящего органа футбола.

Электронная переписка, которую видело агентство "Рейтер", показывает, что летом 2010 года члены нью-йоркской группы ФБР, которой было поручено расследование "евразийской организованной преступности", встречались с г-ном Стилом в Лондоне для обсуждения утверждений о возможной коррупции в ФИФА.

Группа ФБР, члены которой встречались с г-ном Стилом, начала крупное расследование, приведшее к обвинительным заключениям против десятков человек в США, включая известных международных футбольных чиновников. Президент ФИФА Сепп Блаттер впоследствии ушел в отставку.

"Индепендент" также установила, что г-н Стил добился недавно успеха с отчетом, который он предоставил пять месяцев назад, утверждая, что лица из предвыборного штаба г-на Трампа согласились на просьбу России попытаться ослабить внимание к ее интервенции в Украине. Через четыре дня после этого предвыборный штаб г-на Трампа заявил, что он признает аннексию Крыма Москвой.

Однако не все впечатлены г-ном Стилом, по крайней мере, что касается его досье - и не только сам Трамп, который гневно отозвался о досье как о "фальшивых новостях".

Один источник, согласно сообщениям, сказал "Таймс", что г-н Стил "слегка более показной и менее укоренен в реальности, чем можно было бы ожидать от бывшего сотрудника СРС [Секретной разведывательной службы]".

"Он не на всех производит огромное впечатление", - добавил источник, - "Но он сделал себе успешную карьеру".

В разведывательном сообществе также были комментарии об элементарных ошибках в досье, как, например, неправильное написание "Alfa" как "Alpha", крупнейшей и самой известной банковской организации России.

А один консультант по коммерческой разведке с 20-летним опытом работы по России, сказал "Индепендент", что досье с его крайне высокопоставленными источниками и сенсационными деталями просто "слишком невероятно, чтобы оказаться правдой".

Источник сказал: "Русские очень осторожны в отношении того, о чем они говорят, даже между собой. Поэтому с историей о [половых актах] в московском "Ритц-Карлтон" представление, что вам удалось получить ее от трех источников - от сотрудника гостиницы, действующего офицера ФСБ [российской спецслужбы] и сотрудника охраны в гостинице, который неизбежно будет являться как минимум бывшим сотрудником ФСБ или ГРУ [российской разведывательной службы] ... Это просто лишено здравого смысла.

"Если подобное имело место, то это бы являлось российской государственной тайной".

"Это просто слишком невероятно", - добавил источник. "Конкретность разговоров о том, что происходит внутри Кремля - никто не располагает такими подробностями".

"Это означало бы, что кто бы ни составлял этот отчет, он намного лучше любого британского или американского агента с момента революции в России".

Этот источник также поставил под сомнение ту степень, до которой г-н Стил - бывший офицер МИ6, который когда-то работал в Москве - мог посещать Россию лично.

"Я бы удивился, если бы он мог ездить в Россию [сам]", - сказал источник. "Русские не верят, что вы можете вообще уйти из разведслужб. Я бы считал, что российское государство продолжило интересоваться человеком, который служил, особенно под прикрытием в посольстве, и который знает, где находятся британские источники информации в России.

"Мне сказали, что ему пришлось бы запросить разрешение [британского правительства], прежде чем поехать в такую страну как Россия".

Вместо этого, сказал источник, г-н Стил, вероятно, работал через российских субподрядчиков - у которых может иметься финансовый стимул, чтобы сделать приятное заказчикам посредством впечатляющей информации, или же они могли сплетничать с другими русскими, любящими преувеличить степень их осведомленности.

"Я бы посчитал, что он работал через российских субподрядчиков", - сказал источник. "Мы все [иногда] работаем через субподрядчиков. Затем нам нужно проверить информацию, которую они нам поставляют. А по большому делу вы должны проверять информацию больше, чем по небольшому делу".

Источник добавил: "Я знаю, что есть опасность, когда вы работаете над очень большим делом и являетесь небольшой компанией, и вы получаете нечто, что кажется реально большим, и у вас развивается схема обсуждения группой и вы начинаете верить собственному материалу, как это случилось, например, с историей о нигерском урановом концентрате [что Саддам Хусейн пытался приобрести урановый концентрат для ядерного оружия]".

Источник, однако, объяснил, что можно увязать кажущуюся репутацию г-на Стила в плане надежной тщательности со всем скептицизмом в отношении содержания досье.

Вполне вероятно, сказал источник, что как бывший агент МИ6 г-н Стил, возможно, привык поставлять "необработанные разведывательные данные", которые впоследствии "проверялись на прочность" другими.

"Мне сказали, что так выглядят отчеты МИ6", - сказал источник "Индепендент". "В такой организации как МИ6 люди собирают информацию, другой ряд людей анализирует ее, еще один ряд людей определяет, насколько она хороша. Наконец, ее передают в Министерство иностранных дел, которое проведет еще один ряд анализа, чтобы сказать, реальна эта информация или нет".

Г-н Стил, как говорят, был нанят американской компанией политических исследований, и конечными предполагаемыми получателями его работы, как понимается, были политические противники г-на Трампа. "Иногда", - добавил источник, - "клиент говорит "найдите мне все сплетни".

Некоторые сообщения в СМИ, по-видимому, поддерживают это утверждение, что г-н Стил поставлял непроверенную информацию, которая затем подвергалась дальнейшему анализу.

Телеканал "Си-Эн-Эн" сообщил, что двухстраничный краткий обзор досье г-на Стила был представлен Бараку Обаме и г-ну Трампу после того, как американские разведывательные службы проверили профессиональную квалификацию бывшего агента МИ6 и посчитали его и его источники "достаточно достоверными, чтобы включить некоторую часть информации в обзор".

Однако не ясно, какая именно информация была включена в двухстраничный краткий обзор. Также никто не заявлял публично, что какие-то из утверждений в досье были проверены.

Марк Галеотти, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, также указал на другую проблему с утверждением, что русские могли собирать компрометирующую информацию о г-не Трампе, которая бы позволила им шантажировать его.

"Неудобная ирония", - сказал г-н Галеоти, - "в том, что в его [Трампа] предыстории, поведении и даже личной истории столько нелепого, что не помешало этим выборам, что он даже может оказаться неуязвимым для такого рода шантажа".



"Индепендент" не удалось связаться с представителем компании Orbis Business Intelligence.

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