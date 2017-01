архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.01.17 23:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Global Times”,

"Facebook steps up efforts against fake news" Китай - 16 декабря 2016 г. Фейсбук усиливает борьбу с фальшивыми новостями Компания Facebook, Inc. заявила в четверг, что она наращивает усилия против фальшивых новостей и фабрикаций, тестируя несколько способов, чтобы упростить возможность сообщить о фейке, если пользователи увидят такой фейк в соцсети. Адам Моссери, вице-президент Фейсбук, отвечающий за френд-ленту, сказал, что социальные сети и социальная сеть, базирующаяся в Менло Парк в северной Калифорнии, будут "учиться на основе этих тестов, повторять их и расширять с течением времени". "Мы начали программу сотрудничества со сторонними организациями по проверке информации, которые являются подписантами Международного свода принципов проверки информации Пойнтера", - написал Моссери в блоге компании. "Мы будем использовать сообщения из нашего сообщества, вместе с другими сигналами, чтобы посылать материалы этим организациям". Разместив ряд снимков с экрана на мобильном устройстве для иллюстрации того, как будут работать новые меры, он отметил, что "если организации по проверке фактов определят, что материал фальшивый, то он будет помечен как спорный, и появится ссылка на соответствующую статью с объяснением почему. Статьи, которые оспариваются, могут также оказаться ниже в новостной ленте". Однако все равно будет можно делиться этими статьями, но на экране появится "предупреждение, что статья оспаривается", и такую помеченную статью "нельзя будет рекламировать и продвигать". Фейсбук находится под давлением уже некоторое время в связи с тем, что фальшивые новостные истории изобиловали в соцсети в этот год выборов в США, вводя избирателей в заблуждение так, что это неким образом повлияло на результат президентских выборов. Уклоняясь от политического подтекста этой критики, Моссери написал, что "мы обнаружили, что многие фальшивые новости имеют финансовую мотивацию. Спамеры делают деньги, притворяясь хорошо известными новостными организациями, и размещают измышления, чтобы заставить людей посещать их сайты, которые часто по большей части рекламные. Так что мы делаем несколько вещей, чтобы сократить финансовые стимулы". Тем временем, "на стороне покупающих мы ликвидировали возможность обманывать с доменами, что уменьшит преобладание сайтов, притворяющихся реальными изданиями. Со стороны издателей мы анализируем сайты издателей, чтобы определить, где могут понадобиться принудительные меры", сказал он. "Для нас важно, чтобы материалы, которые вы видите в Фейсбуке, были достоверными и стоящими", - сказал топ-менеджер, добавив, что "мы знаем, что нужно сделать больше. Мы продолжим работать над этой проблемой столько, сколько потребуется, чтобы ее исправить". Фейсбук заявил на прошлой неделе, что компания работает совместно с компаниями Майкрософт, Твиттер и Ютьюб, чтобы ограничить распространение информационных материалов террористов в интернете. статью прочитали: 48 человек Комментарии