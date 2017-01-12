Спецслужбы США вчистую проиграли инфовойскам Кремля

Несколько дней назад американские спецслужбы рассекретили полную версию доклада «о вмешательстве России в выборы президента США». В выводе по сравнению с краткой версией содержится то же заключение: «Россия виновна в кибератаках, повлиявших на исход выборов президента США». В тексте по-прежнему не содержится ни одного доказательства. От адмирала Джона Кирби мы с вами узнали, что доказательства вовсе не требуются. Дескать, спецслужбы сами вправе решать публиковать ли им доказательства, а также методики анализа информации и её источники.



За последние годы США приучили себя к бездоказательным информационным выпадам в адрес России. В этот раз, правда, реакцию мировой общественности не предугадали, на США обрушился шквал справедливой критики.

А что же сам доклад?! Неужели полная версия ничем не отличается от краткой? Нет, всё-таки одно очень значительное отличие в последнем докладе содержится. Речь о так называемых троллях.

Агенты ЦРУ и АНБ ночей не спали, но всё-таки нашли в социальных сетях целый ряд сообщений, которые им показались ангажированными. Иными словами, спецагенты по старой доброй традиции прошерстили facebook c твиттером и нашли подозрительные сообщения в поддержку Трампа.

На сегодняшний день, мало кто сомневается в существовании специальных людей отстаивающих российские интересы в киберпространстве. Вызовы информационной войны 21 века требуют наличия соответствующих специалистов. Тем не менее, жалобы американских спецслужб на российских троллей выглядят, по меньшей мере, странно.





США содержат собственные интернет-войска численностью 9000 человек и ежегодно тратят на это 7 миллиардов долларов. Ни для кого не секрет, что интернет создали американские спецслужбы для тотальной слежки по всей планете. Получается, что горстка российских комментаторов, всухую обыграла армию американских профессионалов на их же поле.

После этого невольно задумаешься о том, как обстоят дела в США с кибербезопасностью. Всё-таки на американской территории находятся атомные электростанции и военные ядерные объекты. Защищены ли они от атак хакеров, если ЦРУ и АНБ не способны справиться с комментаторами в социальных сетях?

Из доклада следует, что значительные ресурсы американских спецслужб используются для выявления «вежливых людей» в сети. В это же самое время серверы демократической партии взламываются при помощи банального фишинга. Налицо полный дилетантизм руководителей ЦРУ и АНБ, которые не могут даже приоритеты своим сотрудникам грамотно выставить.

Самое интересное, спецагенты могут гоняться, в том числе и за американскими гражданами, которые разочаровались, как во внутренней, так и во внешней политике правительства США. Разочарованные граждане, кстати, есть и в европейских странах, недаром западный пропагандистский рупор сейчас вовсю трубит о возможных вмешательствах России, теперь уже в европейский выборный процесс.

Доклад американских спецслужб, который, по словам Джулиана Ассанжа, «не дотягивает, даже до уровня фабрикации», тем не менее, дезавуировал силу. Эта сила будет в будущем всё ощутимее влиять на международные политические процессы. Интернационал сетевых комментаторов уже повлиял на выборы в «исключительной» стране. Заголовки мировых СМИ пишут о хакерах, но именно тролли внедрили в умы граждан США информацию добытую хакерами.





Тролли быстры, мобильны, а американские спецслужбы способны их отследить только постфактум, когда «информационная бомба» уже взорвалась. Что ж, любопытно будет понаблюдать, как проявят себя новые войска специального назначения в будущем. Немного перефразировав слова генералиссимуса Сталина, завершу сей опус: «развалинами американской псевдодемократии удовлетворён».

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