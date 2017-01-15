«Простите за Обаму»: Флинн 5 раз звонил в Москву в день введения санкций

Барак Обама продолжает отрываться по полной перед уходом на свалку истории. Сегодня чернокожий президент последний раз продлил антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине ещё на один год. В предыдущие годы Обама продлевал ограничения в марте, однако, в этом году в марте Барак смог бы продлить только подписку на любимый журнал. Таким образом, уходящий президент осложнил жизнь Трампу, ведь без дембельского аккорда Барака Дональд смог бы просто проигнорировать продление санкций. Сделать вид, что забыл в текучке. Полагаю, что именно, прогнозируя действия Обамы, Трамп заявил о сохранении антироссийских ограничений на какой-то период времени. Вместе с тем, он отметил: «если вы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе».



Показательно, что в день, когда Обама решил выслать из США 35 российских дипломатов, советник Трампа Майкл Флинн 5 раз связывался с представителями МИД России. Первый звонок Флинн совершил за час до того, как информацию о высылке сообщили российским дипломатам официально. Флинн как бы говорил: «извините нас за этих самодуров, мы всё исправим после 20 января».

Западные СМИ поспешили использовать этот факт, чтобы подлить масла в костёр незатухающей истерики о «Трампе – агенте Кремля» и «российских хакерах». Им невдомёк, что реальные и одновременно «прекрасные дела» требуют диалога. Тактика администрации Обамы «рубить с плеча в тишине» показала свою неэффективность и затронула, в том числе интересы самих американцев на многих направлениях.

Представители будущей администрации Трампа отметили, что Флинн не обсуждал с российскими дипломатами вопросы санкций. И вообще «в этих звонках не было ничего странного». Действительно, что странного в том, чтобы пожелать российским дипломатам счастливого пути и скорого возвращения. Через семь дней западные СМИ перестанут обращать внимание на такие пустяки.

Автор: Илья Новицкий

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