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опубликовано редакцией на Переводике 22.01.17 12:01
скаут: nikak;
 
 

Будущие без капитализма

Капитализм своей порочностью - жадностью, эгоизмом, циничностью и т. д., с ростом населения Земли и нехваткой природных и энергетических ресурсов доведёт цивилизацию до гибели! Человечеству необходимо набраться силы воли и принять новый социалистический мировой уклад с единым правительством и всё своё развитие и силы направить не только на благосостояние всех, но и на покорение вселенной! Там в космосе его спасение от гибели!

 Капитализм

Сидит он на троне в смутное время,
У дьявола служит он палачом,
Ведь жадность и зло - родимое бремя
Всему капиталу, и ад нипочём.

Сидит он над златом в алмазных перстнях
И волю свою диктует он миру!
Он держит в костлявых и грязных руках
Кровавый свой меч и златую секиру!

Стоит там котёл на "холодном" огне,
Где демон варит кровавую пищу,
Жестокость и зло в грабеже и войне,
Весь мир капитал ведёт к пепелищу!

Губит он всё в человеке святое,
Ведь деньги ему закон и любовь,
Слуг он ведёт на убийство любое,
Ради наживы людскую льет кровь!

Слугам народ, что копейка в кармане,
Люди для них, как загнанный скот!
Рабы им нужны во лжи и обмане,
Ад на Земле их главный оплот!

Их жадность и зло - златая секира,
Всё рубят живое кровавым ножом.
Даже в аду нет продажного мира,
Который живёт таким грабежом!

По силе ему преступленье любое,
Ради богатства и лживых свобод
Общество строит больное, гнилое,
В котором командует банда господ!

В борьбе за свободу других поколений,
Сплотись весь народ под стяги отцов,
Под красное знамя великих свершений,
Великих побед над кровавым врагом!

Откинь от себя ты адово бремя,
Бремя злодеев, убийц - "мертвецов"!
Отбрось от себя ты лживое племя,
Речи предателей и подлецов!

Ты вырви им жало, полное яда,
Яда обмана, исторической лжи.
Не дай победить служителям ада
В битве с тобой за лучшую жизнь!

Ты вырви им когти вражды и террора,
На веки разрушь кровавый их пир,
Который несёт тебе время раздора,
И всех нас ведёт в изувеченный мир!

Сидит он на троне и правит всем миром,
Кровавой рукой управляет везде,
Всему капиталу бес будет кумиром,
В гниющей от жадности злобной судьбе!

© 02.04.2016 Сергей Мертешов 

Капиталисты и другое жульё из-за своей непомерной жадности к обогащению и наживе люто ненавидят успехи Сталинского социализма. Они готовы начать любую войну по уничтожению тех стран, под ложные призывы о демократии, либерализме и свободе, которые вздумают идти по пути социализма - нового политического, финансового, экономического уклада. Главное оружие капиталистов это терроризм, сионизм, фашизм, национализм, нацизм, шовинизм и геноцид, как говорят: " Разделяй и властвуй".  В конце концов, алчность, циничный эгоизм, безграничное желание к обогащению и наживе, грабительство остального народа и стран, при росте населения Земли и нехватки природных и энергетических ископаемых, приведут к гибели человеческую цивилизацию!  
Вся беда не в том, что изжила или не изжила коммунистическая идея, а беда в том, что пороки человеческие на данном этапе его развития оказались сильнее божьего промысла! Коммунизм - это будущие человечества, если оно пожелает выжить, иначе всё начнётся сначала! Демократия и либерализм в истинном их понимании, есть не что иное как коммунизм и при капитализме более утопичны для большинства человечества!

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