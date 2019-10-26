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опубликовано редакцией на Переводике 26.10.19 11:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Медленная ходьба в возрасте 45 лет связана со стареющим мозгом

 

ВАШИНГТОН: Скорость ходьбы 45-летних - особенно их самая быстрая ходьба, не переходя на бег - связана с процессом старения их мозга и тела, согласно исследованию.   

Исследователи, в том числе из Дьюкского университета в США, обнаружили, что у тех, кто ходит медленнее, происходит "ускоренное старение" по 19-балльной шкале, а их легкие, зубы и иммунная система находятся, как правило, в менее хорошей физической форме, чем у людей, которые ходят быстрее.   

В этом исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, отмечено, что эффект старения был замечен у 45-летних людей, а не у пациентов старческого возраста, которых обычно оценивают с помощью таких критериев. 

Нейрокогнитивное тестирование, проведенное исследователями, показало, что в детском возрасте этих людей можно было предсказать, кто будет ходить медленнее. Согласно исследователям, такие показатели этих людей как коэффициент умственного развития, понимание языка, устойчивость к фрустрации, двигательные навыки и эмоциональный контроль в возрасте трех лет определяли скорость их ходьбы в возрасте 45 лет.  

"Врачи знают, что медленно ходящие люди в возрасте за семьдесят и восемьдесят обыкновенно умирают раньше, чем быстро ходящие такого же возраста", - сказал старший автор исследования Терри И. Мофит из Дьюкского университета.

Однако исследование, добавил Мофит, охватывало период с дошкольного возраста до зрелого, что показывает, что медленная ходьба является признаком проблем за десятилетия до старческого возраста.

Исследователи использовали данные долгосрочного исследования почти 1000 человек, родившихся в один год в Данидине, Новая Зеландия.

904 участника текущего исследования проходили тестирование, опросы и анализирование в течение всей их жизни, в последний раз с апреля 2017 года по апрель 2019 года в возрасте 45 лет. Во время их самого недавнего обследования МРТ-сканирование показало, что те, кто ходит медленно, обладают преимущественно меньшим общим объемом мозга, меньшей средней плотностью коры головного мозга, меньшей мозговой поверхностью и более высокой частотой "гиперинтенсивности" белого вещества - небольшими повреждениями, связанными с болезнью мелких сосудов мозга, отмечено в исследовании.

Их мозг выглядел несколько старее, сказали исследователи.

Те, кто ходит медленно, отмечалось в исследовании, также выглядели старее, по мнению группы из восьми оценщиков, которые оценивали "возраст по лицу" каждого участника по фотографии. 

В то время как скорость ходьбы давно используется как критерий здоровья и старения у пациентов старческого возраста, новое исследование зафиксировало такие же результаты у относительно молодых участников исследования.

"Жаль, что у нас нет их скорости ходьбы и томографии головного мозга, когда они были детьми", - сказала ведущий автор исследования Лайн Дж.Х. Расмуссен из Дьюкского университета. Некоторые различия в плане здоровья и когнитивных функция могут быть связаны с образом жизни этих людей, сказали исследователи. 

Но, согласно исследованию, в ранний период жизни уже существуют признаки того, кто будет ходить медленнее всего. 

"У нас здесь, возможно, есть шанс увидеть, у кого будут лучшие показатели в плане здоровья на склоне лет", - сказала Расмуссен.  

PTI

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теги: Психология, медицина  
   
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