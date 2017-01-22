Владимир Путин поговорил об ответственности ЕР

Любить или не любить, уважать или не уважать партию Единая Россия - это право каждого. Никто не принуждает голосовать за ЕР на выборах, и даже президент РФ не призывает всех вступить в партию. Но если говорить по чесноку, то Единая Россия - единственная партия, которая работает в нашей стране. Единственная партия, которая что-то делает. Никакие коммунисты или оппозиционеры не делают для людей столько, сколько ЕР. Но, многие этого не ценят, не видят. Если бездействовать, то не в чем будет упрекнуть - на этом и держатся остальные партии, а Единая Россия делает больше всех, поэтому и критики в свой адрес получает достаточно.

Конечно, партия не может работать эффективно сразу и по всем фронтам. Сегодня на севере открыли новый дет.сад, завтра построили детскую площадку на юге. Об этом не пишут в новостях, но это есть. И если в вашем дворе еще нет современных безопасных горок, то это не значит, что их нигде нет. Это значит, что вам нужно немного подождать.



Деятельность Единой России, чья программа является программой развития России, должна быть еще более ответственной и эффективной. Необходимо использовать потенциал партии, ее готовность решать сложные проблемы, считает президент России Владимир Путин.

В общем-то, за не имением других работоспособных партий, приходится надеяться на ЕР. Посмотрим, как новые члены партии справятся с поставленными Путиным задачами.

Источник: http://paranoidanka.livejournal.com/975890.html

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