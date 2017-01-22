навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
22.01.17   Редакция

Изгнание из рая: Европейцы боятся навсегда потерять российский рынок

(0)
20.01.17   Название проекта

Мистер президент, не подведите «жителей мира»

(0)
20.01.17   Редакция

Вассерман раскрыл причины ухода арабов из украинского суперпроекта «Гром-2»

(0)
19.01.17   Редакция

Новый тренд Польши: никогда украинец не будет поляку братом

(0)

последние за вчера, 21.01.17  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
22.01.17 12:13    
Олька Паркетная доска (2)
22.01.17 11:44    
nikak Россияне недовольны своей страной (101)
20.01.17 18:32    
dimka43 «Дживс и Вустер» (3)
20.01.17 12:06    
Олька Просто стихи (708)
19.01.17 23:58    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (159)
18.01.17 20:15    
landi Весёлые картинки (253)
18.01.17 18:47    
polus Магазин мебели (1)
18.01.17 18:39    
polus Заработок в свободное время (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 22.01.17 18:38
скаут: Memento Mori;
 
 

Владимир Путин поговорил об ответственности ЕР

Любить или не любить, уважать или не уважать партию Единая Россия - это право каждого. Никто не принуждает голосовать за ЕР на выборах, и даже президент РФ не призывает всех вступить в партию. Но если говорить по чесноку, то Единая Россия - единственная партия, которая работает в нашей стране. Единственная партия, которая что-то делает. Никакие коммунисты или оппозиционеры не делают для людей столько, сколько ЕР. Но, многие этого не ценят, не видят. Если бездействовать, то не в чем будет упрекнуть - на этом и держатся остальные партии, а Единая Россия делает больше всех, поэтому и критики в свой адрес получает достаточно.
Конечно, партия не может работать эффективно сразу и по всем фронтам. Сегодня на севере открыли новый дет.сад, завтра построили детскую площадку на юге. Об этом не пишут в новостях, но это есть. И если в вашем дворе еще нет современных безопасных горок, то это не значит, что их нигде нет. Это значит, что вам нужно немного подождать.

Деятельность Единой России, чья программа является программой развития России, должна быть еще более ответственной и эффективной. Необходимо использовать потенциал партии, ее готовность решать сложные проблемы, считает президент России Владимир Путин.
В общем-то, за не имением других работоспособных партий, приходится надеяться на ЕР. Посмотрим, как новые члены партии справятся с поставленными Путиным задачами.

Источник: http://paranoidanka.livejournal.com/975890.html

статью прочитали: 57 человек

   
теги: Россия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 