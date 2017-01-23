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опубликовано редакцией на Переводике 23.01.17 11:53
скаут: Miroslav;
 
 

Ростислав Ищенко объяснил, почему Украина не получит европейские танки и солдат

Известный политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы слушателей канала «АТО Донецк» в Zello, прокомментировал возможность поставки на Украину западного вооружения, включая тяжёлую технику, и солдат.

«Нет, этого не произойдёт, потому что это штатное вооружение американских бронетанковых бригад, которые располагаются в Польше. А что касается четырёх тысяч солдат, которые в составе трех батальонов располагаются в Прибалтике, то их никто не передаст Украине.

В том, что касается оружия: представьте себе, что украинской армии передали танки Ambrams, M2 Bradley и гаубицы Paladin. Для начала, военнослужащих ВСУ необходимо научить ими пользоваться. Даже если вы пересаживаетесь с автомобиля на автомобиль разных моделей, вы некоторое время испытываете дискомфорт, потому что по-разному располагаются системы управления, хотя и в принципе все совпадает. А когда вы получаете боевую технику другого государства, то отличие еще сильнее. Кроме того, для техники необходима постоянная поставка ГСМ, запчастей и боеприпасов, которые на Украине не производятся. Это значит, нужно постоянно гнать корабли, эшелоны с огромным количеством вооружений.

Достаточно, например, того, что русской императорской армии в Первую мировую войну требовалось 350 млн патронов в месяц. Но тогда стреляли не так интенсивно, автомата не было у каждого, а стреляли из винтовки Мосина. Да и носимый боезапас был намного меньше, чем сейчас. Во всей императорской армии не было по сути дела ни одного танка. Сейчас только оставшихся в Украине танков – несколько сотен, поэтому передача этого вооружения просто бессмысленна».


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теги: Украина  
   
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