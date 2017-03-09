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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 09.03.17 19:17
скаут: karlos1911;
 
 

Новости Украины: Порошенко взялся популяризацию украинского языка

Давайте будем честными, если бы у Порошенко не было бы  других проблем, кроме популяризации родного языка никто бы слова не сказал, но новости Украины сегодня говорят, сами за себя. 

Каждый день мы слышим, что ВСУ обстреливают мирные районы Донбасса, на что официальный Киев выказывает полное равнодушие.  Вместо того, чтобы соблюдать «Минск – II» Порошенко, видите ли, инициирует установление квоты на ведение передач на украинском языке  с целью его популяризации.

  

Этим решением Петр Ликсеич затягивает мирный процесс на Донбассе, но новости Украины, по традиции, опустят этот момент. 

В ноябре 2016 года на территории Незадежной  вступили в силу изменения в законе "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений, трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. Несложно догадаться, что Порошенко добивается раскола в обществе.  Это только усугубит без того трудное положение Незалежной, не нужны никакие новости Украины, чтобы понимать, что к чему.

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теги: Украинская нестабильность  
   
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